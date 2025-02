Contradicciones de los Grammy: distinguen el desafío de Beyoncé y premian a los Beatles por la mejor interpretación rock de 2024

Dos artistas afroamericanos acumulan los premios gordos de estos Grammy, deslizando un mensaje respecto a lo que representa ser americano (es decir, estadounidense) en tiempos de Trump. Honores para Kendrick Lamar, con sus cinco gramófonos, dignos del rapero más importante de la actualidad (y tal vez de todos los tiempos), y la corona regia para Beyoncé con esa distinción al mejor álbum de 2024, categoría en la que había sido nominada cuatro veces en el pasado.

Su disco, ‘Cowboy Carter’, es un manifiesto encaminado a la quiebra de prejuicios, y tan o más reseñable es que se haya impuesto también como mejor álbum de country, categoría jamás hasta ahora coronada por un artista afroamericano. Un golpe sobre la mesa para zanjar debates extemporáneos y un reconocimiento de la Academia de Grabación a las batidoras de estilos musicales como eje de los tiempos. Porque el álbum de Beyoncé podrá ser country, pero también electrónico, y hip-hop, y r’n’b, y house. Mientras que en ámbitos como el político arrecian las categorías fuertes y polarizadas, en la música se advierte lo contrario: diálogo, mezcla y promiscuidad, y consideración del ‘otro’ como fuente inspiradora.

Alfombra roja de los Grammy. / EPC

El sueño californiano

Respecto a Kendrick Lamar, ‘GNX’, siendo un buen álbum, no representa un punto de inflexión en su trayectoria, como sí lo fue un ‘To pimp a butterfly’ (2015). Pero es una de sus obras más accesibles y conecta con un amplio subconsciente de la cultura hip-hop de Los Ángeles desde su mismo título, tributo al automóvil representado por un espléndido modelo ‘vintage’, el Buick Grand National Experimental, lanzado en 1987, el año de su nacimiento.

Taylor Swift quedó esta vez apeada del baile de galardones (admitámoslo: ‘The tortured poets department’ se nos hacía bola), como también Billie Eilish con su brillante, aunque sombrío, ‘Hit me hard and soft’. Los jurados han preferido propuestas más efervescentes: el toque rococó de Chappell Roan (mejor nuevo artista), así como sendas jóvenes veteranas estrenadas en los Grammy, Sabrina Carpenter (dos distinciones en la parcela pop para ‘Short n’sweet’ y ‘Espresso’) y la británica Charli XCX, con ese ácido ‘Brat’ triunfante en tres categorías menores. Momento para hacer notar que estas tres figuras en alza se citarán este año en Barcelona, en el marco del Primavera Sound.

Chapell Roan, Sabrina Carpenter y Charli XCX, el triunvirato del Primavera Sound 2025. / EPC

Predominio femenino, sí, y hay más, como el premio al mejor álbum de pop latino a ‘Las mujeres ya no lloran’, de Shakira (su cuarto Grammy), y los cuatro galardones a Sierra Farrell en la parcela ‘Americana’. Y si la Academia se había propuesto dar a entender que el rock es cosa del pasado, lo ha hecho bastante bien. Sí, a St. Vincent le ha cayó el galardón a la mejor canción (y otros dos en parcelas alternativas), pero revela hasta cierto sentido del humor ese premio a la mejor a interpretación rock ni más ni menos que a los Beatles (por el refrito ‘Now and then’). Y qué decir del concedido a los Rolling Stones al mejor álbum de 2024 por el digno, pero no trascendente, ‘Hackney diamonds’, habiendo entre los nominados obras tan rotundas como las de Fontaines D. C., Idles o Jack White.

Suscríbete para seguir leyendo