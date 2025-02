Los errores de bulto de Karla Sofía Gascón (y de Netflix) que le han costado el Oscar

La reacción más sensata que habría cabido esperar de Karla Sofía Gascón a mediados de la semana pasada, cuando emergieron de las honduras de la red social X docenas de comentarios racistas, insultantes y de mal gusto que había tuiteado en el pasado, es una disculpa sincera e inequívoca y una muestra de arrepentimiento incondicional, y tal vez también un intento de mitigar los daños que la polémica pueda causar a la película que la ha hecho famosa, ‘Emilia Pérez’, que acumula 13 nominaciones al Oscar -ningún largometraje no hablado en inglés había conseguido nunca tantas- y por la que ella misma aspira a la estatuilla en la categoría de Mejor Actriz.

Sin embargo, eso no es lo que la intérprete madrileña ha ofrecido ni en el comunicado que hizo público el pasado viernes ni en la larga entrevista que ayer concedió a la cadena televisiva CNN en Español. En ambas declaraciones dedica más esfuerzos a describirse como una víctima de violencia y de odio que en reconocer la violencia y el odio que delatan sus viejos tuits, una sucesión de ataques al Islam y los musulmanes, a personalidades de la política española, al independentismo catalán, a los estadounidenses en general, a la gala de los Oscar de 2021 y hasta a la vida amorosa de Selena Gómez, compañera suya de reparto en la película. Gascón se defiende afirmando que durante años ha usado las redes sociales a modo de algo parecido a un diario íntimo en el que anotar “reflexiones o notas” personales, y que “hay algo muy oscuro detrás” de la persecución de la que está siendo objeto.

En los últimos días se ha especulado sobre la posibilidad de que la Academia de Hollywood tome represalias contra la actriz descalificándola como candidata al premio, pero dos argumentos invitan a dar por hecho que de momento no las tomará. El primero tiene que ver con el precedente de inacción que sus organizadores establecieron en la gala de los Oscar de 2023, durante la que no hicieron nada para evitar que Will Smith recogiera el Oscar al Mejor Actor solo unos minutos después de irrumpir sobre el escenario para agredir físicamente al presentador del evento, en directo y frente a decenas de millones de espectadores. Según el segundo, la Academia no necesita eliminar la nominación de Gascón ni para asegurarse de que no acabe ganando el galardón -ella misma ya se ha encargado de eso- ni para evitar su presencia en la ceremonia; es de suponer que la actriz optará por evitar el peligro de situaciones embarazosas y humillantes quedándose en casa.

La actriz española Karla Sofía Gascón. / EP

Apostarlo todo a Karla

Lo que decida al respecto probablemente dependerá de si recibe o no un asesoramiento adecuado, y eso es algo de lo que, a decir verdad, parece haber carecido hasta ahora. Desde que en mayo pasado pronunció su discurso de agradecimiento por el premio a la Mejor Interpretación Femenina obtenido en el Festival de Cannes gracias a ‘Emilia Pérez’ -ex-aequo junto al resto de actrices de la película-, Gascón ha protagonizado una campaña agresiva de autopromoción durante la que ha dejado en evidencia que -quizá a causa de su inexperiencia en la gestión del escrutinio público- no tiene filtro a la hora de expresarse ni entiende de protocolos o diplomacias; teniendo eso en cuenta, de entrada resulta llamativo que nadie de su entorno -sus publicistas personales, los de la película o los de la compañía encargada de distribuirla en Estados Unidos, Netflix- se tomara la molestia de revisar su rastro digital como sí hizo la periodista que descubrió los tuits, Sarah Hagi, ni que controlaran de forma más férrea sus apariciones públicas y las palabras que pronunciaba frente a micrófonos y grabadoras.

Karla Sofía Gascón, en el encuentro vía Zoom desde Brasil / ZOOM

Buena parte de la estrategia comercial de ‘Emilia Pérez’ ha recaído sobre los hombros de Gascón y ha explotado su condición de mujer trans, algo lógico si se tiene en cuenta su premisa argumental -un narcotraficante decide someterse a una reasignación de sexo para poder vivir como la mujer que siempre ha sido-; durante meses, ella ha sido tajante a la hora de hablar a los medios de la intolerancia, la exclusión y el desprecio que ha sufrido a causa de su identidad, y ese discurso sin duda se le ha vuelto en contra al ver la luz tuits que evidencian precisamente esas mismas actitudes.

Su mal perder

Entretanto, además, ha cometido varios errores de bulto: hace semanas se hizo viral por el enfado que muchos vieron en su rostro durante la gala de los Globos de Oro, al conocerse que Demi Moore era la ganadora del premio al que también ella estaba nominada; y el martes pasado se emitieron unas declaraciones suyas a una televisión brasileña en las que denunciaba ataques verbales tanto a su persona como a su película por parte del entorno de Fernanda Torres, protagonista del largometraje ‘Aún estoy aquí’ y también nominada al Oscar en la categoría de Mejor Actriz.

¿Es una coincidencia que los tuits aparecieran solo unas horas después de que lo hiciera esa acusación? ¿Existe realmente una mano negra que trata de desprestigiar a Gascón? La percepción general parece ser que la propia actriz es la responsable de la caída a la sima que está protagonizando tras su fulgurante ascenso a la cima, y que sus teorías conspirativas no están calando; incluso Zoe Saldaña, coprotagonista de ‘Emilia Pérez’, ha dejado claro que no apoya a su compañera. Cabe recordar que la estadounidense también aspira al Oscar, en la categoría de Mejor Actriz de Reparto, y que de hecho es la favorita para ganarlo.

Publicación de Karla Sofía Gascon en X (Twitter), ya eliminada. / X

¿Se acordará alguien?

¿Se verán sus posibilidades de triunfo dañadas por la controversia que envuelve a Gascón? ¿Se han convertido en papel mojado las predicciones que señalaban la película de Jacques Audiard como la gran vencedora de la gala del próximo 3 de marzo? Es cierto que las votaciones no se abren hasta el 11 de febrero, y que el mundo en el que vivimos no destaca precisamente por su buena memoria; también lo es, por otra parte, que ‘Emilia Pérez’ ya lleva meses siendo duramente cuestionada por quienes la acusan de transfobia y xenofobia; tanto es así que hasta da la sensación, a tenor de lo publicado en redes, que tanto el colectivo trans estadounidense como el pueblo mexicano están más furiosos por la película que por las políticas diseñadas por Donald Trump en su contra.

Por último, ¿cómo afectará la polémica a la carrera de Gascón? Por de pronto, decimos, ya la ha dejado sin opción alguna de hacerse con la estatuilla; aún es difícil anticipar qué consecuencias profesionales le acarreará a más largo plazo. En parte, sin duda, dependerán de si empieza o no a gestionar la crisis mejor de lo que lo ha hecho hasta ahora. De nuevo, tal vez agradecería algunos consejos al respecto.

