A clase con los más grandes

Clases magistrales impartidas por los más grandes. "El arte de la escritura", libro de editado por Jofre Casanovas, propone una valiosísima colección de ensayos, cartas y otros textos de gigantes de la literatura como Henry James, Virginia Woolf, Jack London, H. P. Lovecraft, Miguel de Unamuno, Edgar Allan Poe, Rainer Maria Rilke o Mark Twain. Palabras sabias que hablan de secretos, dan consejos, plantean dudas y vuelcan reflexiones sobre la práctica literaria, lo que permite dibujar un retrato íntimo y muy personal de la forma con la que abordaron su trabajo. Ni qué decir tiene que las páginas son una inestimable fuente de información tanto para aprendices de escritor que busquen soluciones o puntos de vista cargados de lucidez desde la propia experiencia como para autores ya veteranos que deseen confrontar su propia experiencia con la de genios que dejaron profunda huella. Imprescindible la aportación de Henry James con "El arte de la ficción" para adentrarse en los secretos de la naturaleza literaria y sus ramajes conectados con la propia vida. O las famosas "Cartas a un joven poeta" de Rainer Maria Rilke, todo un catálogo de consejos sobre la creación poética y la vida del artista, sin olvidar los ensayos de Virginia Woolf ("La maña del escritor" y la "Carta a un joven poeta") sobre la práctica literaria y el vínculo de quien escribe con las palabras.

Afirma la escritora que "las palabras, igual que nosotros, necesitan intimidad para vivir cómodamente. Nuestra inconsciencia es su intimidad; nuestra oscuridad es su luz". Y más: Louise May Alcott, Walter Benjamin ("La técnica del escritor en trece tesis"), Lewis Carroll (que recomienda que "nunca dejes una dificultad sin resolver"), Henry David Thoreau (un escritor que no habla desde una experiencia plena utiliza palabras "huecas o sin vida") o Herbert Spencer ("Filosofía del estilo").

También hay espacio para los dardos mordaces, como el que lanza Mark Twain contra Fenimore Cooper, el autor de "El último mohicano", al que acusa de falta de "invención, orden, sistema, secuencia, vida o emoción", y le acusa de que su inglés "sea un crimen contra el idioma". De Unamuno se rescata su prólogo para "Tres novelas ejemplares". Poe ofrece una especie de "así se hizo" de su insuperable "El cuervo". Otro grande, Jack London, cuenta cómo consiguió salir adelante y que los editores le hicieran caso, y H. P. Lovecraft ofrece consejos muy prácticos (por tanto útiles) sobre el oficio, destacando tres cualidades a tener muy en cuenta cuando se cuenta: Unidad, Masa y Coherencia. Louise May Alcott, la afamada autora de "Mujercitas", advierte que no hay un camino fácil para triunfar porque se trata a menudo de un golpe de suerte que "llega a quienes no lo merecen, mientras que otros sí merecedores tienen que esperar y esperar hasta ganárselo". Como señala Casanovas, "las preocupaciones que transmiten los escritos de los autores son tan inmortales como actuales". Muy cierto.

. / .

El arte de la escritura Edición de Jofre Casanovas Montesinos, 330 páginas, 23 euros

Suscríbete para seguir leyendo