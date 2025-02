El peso del pasado

Maryse Condé (Isla de Guadalupe, 1937-Francia, 2024) fue "Nobel alternativo" de los libreros e intelectuales franceses en 2018, así como "Prix Mondial Cino del Duca" en 2021 por su labor literaria en pro de los derechos humanos. No en vano Condé empezó a escribir cuando, al llegar a Francia en 1953, aprendió el significado de palabras como "colonialismo", "colonización", "identidad", "origen", "desposesión" y oyó hablar por primera vez de la esclavitud, tema que sus padres habían silenciado.

En "Victoire. La madre de mi madre", Condé narra cómo tuvo "que negociar sin ayuda alguna el peso de tan terrible pasado" y "las historias individuales, en cambio, sustituyeron a la historia colectiva". Escribió ensayos periodísticos, artículos, obras de teatro, piezas autobiográficas, relatos breves y novelas. "Segu" (1984), una saga familiar en el África de los siglos XVIII y XIX, fue la novela que la dio a conocer. Siguieron, entre otras, "Tituba, la bruja negra de Salem" (1986), "La colonia del nuevo mundo" (1993), "La deseada" (2001) y "El evangelio del Nuevo Mundo", publicada en 2021.

"Victoire. La madre de mi madre" fue publicada en 2006, en un intento de la autora por descifrar la personalidad de su abuela materna, muerta antes de que ella naciese, y sobre la que su hija guardaba un terco silencio. Maryse descubre de niña que su abuela había sido cocinera y, con ese conocimiento y una vieja foto, pretende "revindicar el legado de una mujer que, aparentemente, no dejó ninguno. Establecer el nexo entre su creatividad y la mía [escribir]. Conectar los sabores, colores y aromas de las carnes o las verduras con los sabores, colores y aromas de las palabras".

Condé va reconstruyendo, cronológicamente, la biografía de su abuela, comenzando con la de los padres de sus padres y añadiendo la de aquellas pocas personas que fueron importantes en la vida de Victoire. Va desgranando, así, historias bizarras de personajes caribeños y la historia cotidiana y cultural de la Isla de Guadalupe a finales del siglo XIX y principios del XX.

Ante las pocas certezas con que cuenta, pues Victoire no sabía leer ni escribir y su hija, a pesar de ser maestra, no quiso siquiera hablar de ella, Condé se resigna a reconstruir a su abuela a través de unos pocos hechos, de los muchos rumores que circularon sobre ella en la Isla, de los recuerdos de un puñado de personas y, fundamentalmente, usando la imaginación, los sueños y la lógica deductiva literaria. Así, la autora se pregunta "¿Dónde está la verdad? Creo que mi padre recreaba la verdad a su antojo, deleitándose al pronunciar aquellas sílabas que le hacían soñar".

Victoire era hija no reconocida de una adolescente negra y un hombre blanco, algo normalizado en la sociedad antillana de la época, pero Victoire, para su desgracia, nació con una piel clara y "una mirada de color gris pálido". Guadalupe estaba conformada entonces por una minoría blanca afrancesada que retenía el poder económico y mantenía un régimen esclavista aún después de la emancipación, y esto generaba un racismo que hacía irreconciliable la relación fluida entre personas negras, blancas y mulatas.

Tal situación condicionó la vida de Victoire, que no encontró acomodo en ningún estrato social. Su mejor amiga era blanca, así como su pareja, pero su hija era negra y no toleraba que su madre tuviera relaciones con "los blancos de la isla, que no eran más que una panda de explotadores". Si bien Jeanne pudo estudiar gracias al amante de su madre, que le costeó la educación superior en el mejor centro de las Antillas; esto le creaba a la hija (madre de Maryse Condé) una desazón continua, manifestada con rabia contra su propia madre.

Que Jeanne se casara con un "Gran Negro", una clasificación que designaba a un pequeño grupo de hombres intelectuales, supuestamente humanistas, que estaban orgullosos de su raza, no facilitó la situación de Victoire, pues no sólo no era negra por color sino que era amiga de blancos. Y la madre y la esposa de un Gran Negro "debía ser una mujer intachable. Los blancos de la isla eran enemigos. Habían esclavizado y azotado a los esclavos durante generaciones". Pero Victoire no conocía el significado de las palabras "clase" o "explotadores" y cuando se paraba a pensar en sus amigos blancos concluía que se habían portado siempre con ella como "unos buenos amos" (la cursiva es mía), palabras que contienen la esencia del problema entre Victoire, nacida pobre y destinada a trabajar esclavizada para subsistir, y Jeanne, que pudo alcanzar la burguesía gracias a la sumisión de su madre.

Jeanne y Victoire sufrieron estas tensiones en su relación hasta el punto de no saber expresar ni oral ni gestualmente el cariño que se tenían. Ambas refrenaban el impulso de abrazarse o de hablar, Jeanne porque se consideraba agraviada por la relación amorosa de su madre, y Victoire porque no había sido educada emocionalmente, porque su madre murió al darla a luz y, además, su abuela materna había fallecido cuando Victoire era todavía una niña.

La novela, de aparente sencillez, trata también, como es costumbre en las obras de Maryse Condé, temas sociales relevantes, aspectos culturales y descripciones de los pueblos y de la naturaleza de Guadalupe que nos dan una visión muy completa del entorno en que se desarrollaron las vidas de Victoire y Jeanne y su relación con la lejana Francia, dominadora en la distancia. La música, que fue una de las pocas pasiones de Victoire guiada por su amiga blanca, acompaña al relato, con especial incidencia del aria "Habanera", de la ópera "Carmen" de Georges Bizet: "El amor es un pájaro rebelde que nadie puede domar".

Victoire. La madre de mi madre Maryse Condé Traducción de Martha Asunción Alonso Impedimenta, 264 páginas, 23,95 euros

