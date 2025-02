A las barricadas... domésticas

La cultura minera fue tradicionalmente machista cuando no directamente hostil hacia las mujeres, entre otras razones porque durante un siglo fue un espacio vedado para ellas. No fue hasta 1992 que la primera mujer, Concepción Rodríguez Valencia, se ganó el derecho a trabajar en la mina legalmente y si pudo hacerlo fue porque hubo una resolución del Tribunal Constitucional, nada menos. Sin embargo, siempre fueron fundamentales en la red de apoyo a las reivindicaciones laborales de la minería y a su conciencia de clase, a pesar de que su papel no siempre ha sido reconocido y sólo en los últimos años ha empezado a ser tomado en serio, con estudios desde el campo académico hasta la literatura.

Y desde el ámbito artístico, por supuesto, siempre sensible a estos temas. Una de las que más han picado en esta veta es la asturiana Natalia Pastor, nacida precisamente en la cuenca minera del Nalón, en concreto en Pola de Laviana, en 1970, marcada por la reconversión industrial y el abandono del patrimonio minero, que sobre todo a partir de su integración en el colectivo Offmothers en 2014 añade a su planteamiento la denuncia de la ardua tarea que supone no sólo ser mujer y artista, sino también madre y artista, y de clase trabajadora (no únicamente por su procedencia familiar sino también por su dedicación profesional a la enseñanza), según pudo mostrar en individuales recientes como la titulada "Ring doméstico", todo un combate obrero feminista, celebrado en la Galería Caicoya de Oviedo en 2023.

Obra de Natalia Pastor en la Pinacoteca Municipal de Langreo Eduardo Úrculo. / .

La exposición estaba compuesta fundamentalmente de dibujos, que es una de sus facetas más apreciadas, y sus parámetros tienen ahora continuación en una propuesta enteramente instalativa con la que obtuvo el VIII Premio Museo Barjola, específica para la Capilla de la Trinidad de la reformada casa-palacio de los Jove Huergo de Gijón, dedicada a exposiciones temporales. Bajo el título esta vez de "Barricada doméstica", acumula objetos de uso casero como colchones, sillas, toallas, muebles, utensilios, productos de limpieza o juguetes para montar con ellos una barricada con la que protesta por el trabajo infravalorado que hacen las mujeres, acotando un espacio consideradamente privado que es, en realidad, un espacio social y público.

Preside el recinto desacralizado una gran fotografía suya como Libertad guiando al pueblo y se complementa con varias toallas de la empresa minera Hunosa bordadas con lemas como "Amad y respetad este cuerpo", "Si nadie nos escucha llucha! llucha! llucha!" y "Dame tira", con los que barre los escombros de las contradicciones obreras, tan capaces de formar largas cadenas humanas de solidaridad como de excluir de ellas a las mujeres. Todo dicho desde una perspectiva crítica e irónica pero comprensiva, a la que se añade una pieza sonora en la que los propios padres de la artista relatan sus experiencias familiares en la mina y en la cuenca minera, con cierto aire de nostalgia hogareña, de lo que fue y ya no será, muchas veces para bien, pero con inevitable sentimiento de pérdida.

Parte de la exposición de Natalia Pastor en el Museo Barjola. / .

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco en las especialidades de Audiovisuales (1993) y Pintura (1995), Natalia Pastor ha recibido diversos premios y becas, entre los que se incluyen el Premio Asturias Joven de Artes Plásticas 2001, el VII Premio de Pintura de la Junta General del Principado de Asturias y el Premio Ayuntamiento de Valdés del XL Certamen Nacional de Arte de Luarca. Tiene una amplia trayectoria como artista, que se resume en otra exposición complementaria, recién inaugurada en la Pinacoteca Municipal de Langreo bajo el comisariado de una tocaya suya, Natalia Alonso.

"Poética de la escombrera" reúne una selección de trabajos de distintos proyectos y diversas disciplinas, como fotografía, vídeo, dibujo e instalación. La exposición no sólo aglutina obra anterior, sino que presenta también obra de reciente creación que busca el diálogo con la colección de la Pinacoteca Municipal dedicada a Eduardo Úrculo. Se incide en el marcado componente autobiográfico de su carrera artística y su vinculación al paisaje negro de las escombreras, las ruinas industriales y la falta de proyectos de futuro de una comarca que pasó de ser el eje del crecimiento económico y social del país a convertirse en el paisaje del abandono y el declive como consecuencia de la crisis y la reconversión.

Y también, como era de esperar, en la dicotomía entre lo individual y lo colectivo, la disolución de las fronteras entre el espacio público y el espacio privado, la estética de la resistencia de género y el rol de la mujer-trabajadora-madre y cómo su incorporación al ámbito laboral colisiona con el ámbito doméstico. Su obra es perfecta expresión del "Dame tira, compañera", con el que pretende barrenar conciencias desde la sororidad.

Barricada doméstica. De dentro a afuera (VIII Premio Museo Barjola) Natalia Pastor Museo Barjola, calle Trinidad 17, Gijón. Hasta el 23 de febrero

Poética de la escombrera Natalia Pastor Pinacoteca Municipal de Langreo Eduardo Úrculo, calle Unión 31, La Felguera, Langreo. Hasta el 31 de marzo

Suscríbete para seguir leyendo