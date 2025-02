Un bien común

"La música clásica no concierne a una élite de entendidos o de aficionados. Es un bien que pertenece a todos". En su libro "Recóndita armonía", publicado el año pasado en Italia, el maestro Riccardo Muti reivindica con rotundidad el patrimonio musical como un elemento que tiene que implicar a toda la sociedad.

Es muy cansino tener que estar reivindicando de forma continua el rol de la música clásica en el conjunto de la cultura. No hay que estar todo el tiempo justificando el Museo del Prado o que éste, por ejemplo, acoja o muestre obras de otros museos para exposiciones temporales. Sin embargo, en países como España parece que se debe, de manera continua, evidenciar la necesidad de fondos para el sostenimiento de una orquesta sinfónica como si estuviésemos ante una especie de reliquia innecesaria. Al fondo de determinados planteamientos lo que anida es, de partida, indigencia intelectual, para seguir un desdén manifiesto por el patrimonio, y para cerrar intereses económicos que lo que pretenden es desviar fondos de actividades sin ánimo de lucro a otras mucho más especulativas que están perfectamente reguladas por el mercado.

Produce sonrojo percibir en ciudades como Oviedo afirmaciones, deslizadas cada cierto tiempo, del siguiente porte: "A los conciertos y a la ópera van siempre los mismos". Es sorprendente por varias razones. En primer lugar, porque los supuestos "mismos" son los abonados, uno de los bienes más preciados en el mundo en cualquier ámbito. Todos quieren fidelidad y lealtad hacia cualquier proyecto, algo que en las artes escénicas se manifiesta a través del abono, que es uno de los medidores indiscutibles del éxito de cualquier proyecto cultural. Pero, además, es una afirmación falsa y sesgada. Los abonos a la lírica o a las orquestas en Asturias no van, en líneas generales, mucho más allá del cuarenta por ciento de las ocupaciones, lo cual nos deja un margen de un sesenta por ciento de ciudadanos que retiran entradas sueltas para espectáculos muy diferentes. Si tenemos en cuenta que la asistencia al global de espectáculos relacionados con la lírica y la clásica en la capital del Principado ronda los cien mil espectadores, se desmonta por sí solo el bulo interesado que intenta socavar lo que es el interés mayoritario de la ciudadanía en función de no se sabe qué extraños intereses.

Muti ha sido un gran defensor en su país de la música clásica y la ópera. Se ha enfrentado a gobiernos por los recortes de las temporadas líricas y de conciertos. Lleva toda la vida batallando y su lucha no ha sido baldía. Sigue iluminando a sucesivas generaciones de intérpretes y directores. Un recorte presupuestario cultural no deja de ser una merma de derechos ciudadanos. No estamos, insisto, ante un ámbito regido por el mercado. Nos encontramos ante un sector de pautas muy reguladas que, además, en una ciudad del tamaño de Oviedo, genera un significativo empleo de alto valor añadido. Estamos en los inicios de la lucha por la capitalidad europea de la cultura de 2031, un proyecto ilusionante. Es una gran noticia para poner al día la maquinaria cultural de la ciudad, implementar nuevas acciones y ser capaces de ganar en ámbitos en los que queda mucho margen de mejora, ampliar la participación y muchos otros factores. Pero si el camino para lograr todo esto fuese el de dejar en vía muerta el que ha sido un modelo imitado por otras ciudades y estudiado en ámbitos académicos, mal iremos. Y más en Europa, en cuyo ADN la música clásica uno de los grandes ejes vertebradores de la cultura en la Unión Europea a través de una tupida red de auditorios y teatros líricos de la que Oviedo es parte relevante.

