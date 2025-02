El cuento del niño y el armario

La escritora asturiana Nahir Gutiérrez y el ilustrador Iván Harón proponen en "El cajón de las cosas que no duelen" un cuento para aprender a dejar caer "aquellas cosas que nos pesan y así crecer felices". La autora advierte: "Escribir para niños debe hacerse siempre desde el respeto: no tratarles nunca de simples, subirles el listón. El álbum ilustrado tiene una cierta ventaja en ese sentido y es que son los progenitores quienes les leerán la historia, por tanto pueden aclararles las dudas que surjan en, por ejemplo, alguna palabra que tengan pendiente aprender todavía, que puede haberlas, porque es una historia que cunde, son más de 45 páginas, ocurren cosas, da para ‘conversar’ que es justamente lo mágico de sentarte a leer un cuento con tus hijos: que hablas con ellos. Pues esta historia da un reguero de oportunidades de conversación".

Argumento: "Es un relato con dos protagonistas digamos que ‘condenados a entenderse’, como son un niño y el armario que va a parar a su habitación… El armario es un tipo imponente, de roble macizo, y con nombre y dos apellidos: Robusto Ropero Picaporte. Vamos, que solo le falta el título nobiliario… De alguna manera, Robusto también somos todos: convencidos de que lo tenemos todo bajo control, firmes en nuestras opiniones, seguros de tener razón como adultos funcionales que somos... Pero cuando lleva un tiempo en la habitación de Simón y se da cuenta de que el chiquillo está siempre a camino entre el disgusto y el enfado, intenta ponerle remedio…Y para eso tendrá que empezar por cuestionarse a sí mismo".

Ni qué decir tiene que Robusto "no es un armario cualquiera… Sus compartimentos albergan emociones: la tristeza, la alegría, la ira… No es que sea un cuento sobre emociones, es más bien un cuento sobre algo que las atraviesa todas. Ese algo es lo que he dado en llamar el ‘Síndrome de Diógenes… emocional’. Esa manía –muy adulta, por cierto– de anclarse a cuestiones, a temas, a problemas que ya pasaron, o que bien no tienen remedio porque no dependen de nosotros y no hay nada que podamos hacer, pero que no logramos eliminar del disco duro, donde ocupan un espacio que nos deja cada vez menos margen para respirar y acaba en alguna que otra contractura muscular…"

De modo que, si este es un cuento sobre el Síndrome de Diógenes emocional, "Robusto, el armario, se convierte en sherpa emocional de Simón", como lo bautizó Iván Harón, el ilustrador, quien afrontó, además, "el reto de ilustrar las emociones desde un punto de vista que acompañara al relato y tratando de huir de figuras ya conocidas a la hora de representar la tristeza, la ira, el miedo o la alegría. Esta última aparece representada como un auto de choque transparente, de cristal y lleno de elementos, como la música o una montaña rusa, que acompañan a esta emoción".

Es hora, pues, de abrir la puerta del armario.

El cajón de las cosas que no duelen Nahir Gutiérrez Ilustraciones de Iván Harón Destino, 48 páginas, 14,95 euros

