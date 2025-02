El actor Gene Hackman y su mujer, hallados muertos en circunstancias "sospechosas"

La policía ha hallado muertos en circunstancias "sospechosas" al actor Gene Hackman, de 95 años, y a su esposa, la pianista Betsy Arakawa, de 63 años, en su casa de Santa Fe, en Nuevo México, Estados Unidos. Uno de sus perros también fue encontrado muerto en el lugar, mientras que otros dos sobrevivieron.

El sheriff del condado de Santa Fe, Adan Mendoza, ha confirmado sus muertes y ha indicado que no había indicios inmediatos de que se tratara de un asesinato. "No se sospecha que haya habido un crimen en esas muertes en este momento, pero no se ha determinado la causa exacta de la muerte. La Oficina del Sheriff del Condado de Santa Fe lleva a cabo una investigación activa y en curso", indicó el policía. Sin embargo, según informa 'TMZ' citando una orden de registro, considera que las muertes son "de naturaleza lo suficientemente sospechosa como para requerir una búsqueda y una investigación exhaustivas".

La persona que informó de las muertes encontró abierta la puerta del domicilio y pastillas alrededor del cuerpo de Arakawa en un baño. Según el citado medio, aparentemente Arakawa estaba muerta "hace algún tiempo", podría ser incluso todo un día, y el cuerpo estaba en estado de descomposición. Por su parte, Hackman fue encontrado en otra habitación, completamente vestido y con unos lentes de sol cerca de él. Además, en la vivienda se encontraban otros dos perros de la pareja que no habían perdido la vida.

Elizabeth Jean, hija de Hackman, dijo a 'TMZ' que podrían haber sufrido un envenenamiento con monóxido de carbono. No obstante, el sheriff del estado, ha asegurado haberse puesto ya en contacto con la compañía de gas para conocer si había habido alguna fuga o aviso en la zona, aunque por el momento no se ha confirmado esta información.

Un actor "intenso e instintivo"

Hackman (California, 1930) comenzó su carrera a principios de los años 60. Obtuvo su primera nominación al Oscar por su papel revelación como el hermano del ladrón de bancos Clyde Barrow en 'Bonnie and Clyde' de 1967. También fue nominado a mejor actor de reparto en 1971 por 'I Never Sang for My Father'. Pero no fue hasta su papel de Popeye Doyle, el detective de Nueva York que persigue a traficantes de drogas internacionales en el thriller del director William Friedkin 'The French Connection', que consiguió un premio de la Academia al mejor actor. También ganó un Oscar al mejor actor de reparto en 1993 como un sheriff malvado en el western de Clint Eastwood 'Los imperdonables' y fue nominado por su papel de agente del FBI en el drama histórico de 1988 'Mississippi Burning'.

El cineasta Francis Ford Coppola ha lamentado el fallecimiento en su cuenta de Instagram. "La pérdida de un gran artista, siempre es motivo de luto y celebración: Gene Hackman, un gran actor, inspirador y magnífico en su trabajo y complejidad. Lamento su pérdida y celebro su existencia y contribución", ha señalado el director. Por su parte, Clint Eastwood ha asegurado que no habido "mejor actor que Gene. Intenso e instintivo. Nunca se equivocaba. También era un gran amigo al que extrañaré mucho”.

Amor en el gimnasio

Betsy Arakawa, que nació en Hawái el 1 de diciembre de 1961, conoció al actor en un gimnasio de Los Ángeles, donde ella trabajaba a tiempo parcial para financiar su carrera musical, según varios medios como 'The New York Post'. Su relación oficial comenzó en 1984, y seis años después, en 1990, Betsy se trasladó a vivir a la casa de Hackman en Santa Fe, Nuevo México. Un año después se casaron. Poco antes el intérprete de 'Superman', 'Contra el imperio de la droga' y 'Sin perdón' pasó por quirófano para someterse a una angioplastia debido a una insuficiencia cardiaca.

En ese entonces, el actor aún estaba en medio de su divorcio con su primera esposa, quien falleció en 2017. Sin embargo, Hackman dejó claro en su día, en el 'South Florida Sun-Sentinel', que no había abandonado a su exesposa por una mujer 32 años más joven, simplemente, su matrimonio ya estaba roto: "No dejé a mi esposa en la vida real por una mujer más joven. Simplemente nos distanciamos. Nos perdimos de vista. Cuando trabajas en este negocio, el matrimonio requiere mucho trabajo y amor".

El actor decidió retirarse de Hollywood en 2004. Desde entonces, ha llevado una vida tranquila junto a Betsy, disfrutando de películas y programas de comedia. La última vez que fueron fotografiados juntos en un evento público fue en la ceremonia de los Globos de Oro de 2003.