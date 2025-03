La belleza del escalofrío

Edgar Alan Poe (1809-1849) es uno de los grandes de la literatura universal. Escalofríos arrancados a golpe de gran literatura. Roger Corman fue el rey del cine de serie B y C con títulos rodados con pocos dólares y mucha imaginación. También dio la gran oportunidad a cineastas luego imprescindibles como Coppola o Scorsese. Como director brilló especialmente con algunas adaptaciones de obras memorables de Poe que superaban con ingenio las evidentes carencias presupuestarias. Poe era, desde luego, un "guionista" con grandes ideas. Y a esa fusión de talentos rinde homenaje un libro que, además de ser muy útil para conocer mejor a las dos figuras, es una joya editorial por el esmero con el que ha sido elaborado y por las 43 excelentes ilustraciones de Tomás Hijo que acompañan a los cuentos que inspiraron a Corman, además de un ensayo sobre Corman escrito por Enrique Dueñas con buen material gráfico y siete fichas técnicas de las películas con reflexiones de varios autores.

Cuenta el ilustrador que su trabajo en "Poe/Corman" ha sido "como llegar a un lugar al que debía una visita. De hecho, estoy seguro de que hubiera recalado en sus textos por medio de mi obra personal si no hubiera llegado allí a través de este encargo. Y es tan así que me cuesta usar la palabra ‘encargo’ sin sentir que no estoy haciendo justicia a este trabajo. Ediciones T&T es una de mis editoriales favoritas a la hora de colaborar, por la naturaleza de sus proyectos (siempre afines a mis intereses y sensibilidad) y por la absoluta libertad creativa, que es su política a la hora de hacer cosas. Por tanto, afronté ‘Poe/Corman’ con ilusión y una gran responsabilidad, porque los relatos de Edgar (que es en lo que me centré) han sido interpretados visualmente en muchas ocasiones. Mi acercamiento fue dar mi visión de la forma más honesta posible, sin tratar de evitar motivos ya tratados, sin buscar una originalidad forzada. Para crear las imágenes utilicé mi técnica de cabecera, que es el grabado en linóleo y que, para mi suerte, tiene una afinidad estética con la literatura de Poe que resulta difícil de delimitar. Aboceté directamente sobre las planchas, buscando una cierta sensación de espontaneidad y tratando de aportar la mayor fuerza posible al dibujo, siempre buscando el dramatismo que la obra necesita. Una vez grabadas las planchas y estampadas, usé una paleta de color muy limitada para no distraer el ojo del dibujo esencial y para mantener el tono apagado, oscuro y sobrio. La gente de T&T se encargó, a partir de ahí, de diseñar y maquetar el libro, y de supervisar una edición llena de elementos curiosos y de detalles muy cuidados".

El resultado es una gozosa fusión de talentos de distinto calado en cine y literatura tiene la particularidad de ofrecer dos caras, o, lo que es lo mismo, dos portadas: una dedicada a Poe y la otra a Corman. Cada una de ellas ocupa una de las caras del libro, que se lee en dos direcciones. Si se abre por la de Poe, hay 11 grandes relatos con 43 ilustraciones. La de Corman se centra en la singular figura del director.

Poe / Corman Varios autores Ilustraciones de Tomás Hijo T&T, 274 páginas, 35,00 euros

