María Moliner: por motivos de conciencia

Este mes de marzo se cumplen 125 años del nacimiento de María Moliner, la autora del Diccionario de uso del español. El Ministerio de Cultura inició el 25 de febrero los actos de homenaje en la Biblioteca "Ramón Pérez de Ayala" de Oviedo, en el marco de la celebración del Pleno del Consejo de Cooperación Bibliotecaria, durante la entrega del Sello CCB 2024, que premiaba los proyectos más innovadores de las bibliotecas españolas. Qué feliz sería María si pudiera conocerlos, ella, que tanto se comprometió con la labor ejercida por quienes se encargaban de las bibliotecas, en la década de 1930. Gracias a la labor documental de J. Ignacio Bermejo Larrea, podemos conocer la carta que María dirigió, en 1937, a los bibliotecarios rurales. Se encontraba recogida en el Prólogo de Instrucciones para el servicio de pequeñas bibliotecas:

"No será buen bibliotecario el individuo que recibe invariablemente al forastero con palabras que tenemos grabadas en el cerebro, a fuerza de oírlas, los que con una misión cultural hemos visitado pueblos españoles: ‘Mire usted: en este pueblo son muy cerriles: usted hábleles de ir al baile, al fútbol o al cine, pero… ¡A la biblioteca…!’".

No, amigos bibliotecarios, no. En vuestro pueblo la gente no es más cerril que en otros pueblos de España ni en otros pueblos del mundo. Probad a hablarles de cultura y veréis cómo sus ojos se abren y sus cabezas se mueven en un gesto de asentimiento, y cómo invariablemente responden: ¡Eso, eso es lo que nos hace falta: cultura!

Además de la conmemoración antedicha, hay otros actos programados. La Fábrica Nacional de Moneda pone en circulación una moneda de colección conmemorativa del 8 de marzo, que rinde homenaje a la intelectual aragonesa: 4.000 ejemplares dedicados a conservar su memoria. El valor simbólico de estas monedas es una manera más de reparar el olvido que rodea a esta autora. Y el documental "María Moliner. Tendiendo palabras", dirigido por Vicky Calavia, estrenado en 2017, se proyectará en diferentes sedes del Instituto Cervantes.

Conocer la vida de Moliner es fundamental para comprender el valor inmenso de su obra, realizada cuando no era fácil acceder a la información: sin ordenadores, sin internet y, por supuesto, sin Inteligencia Artificial, pero con una gran formación académica, constancia e inteligencia natural. Moliner se forma en la Institución Libre de Enseñanza y es el propio Américo Castro quien despierta en ella el amor por la gramática. Estudia Filosofía y Letras y, en 1922, ingresa en el Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. Durante la Segunda República colabora con las Misiones Pedagógicas y en 1936 es llamada por el rector de la Universidad de Valencia para dirigir la Biblioteca Universitaria. Sin embargo, debido a la Guerra Civil, a finales de 1937 tuvo que abandonar ese puesto. Al terminar la contienda es depurada y en 1946 consigue dirigir la biblioteca de la E. T. Superior de Ingenieros Industriales de Madrid, trabajo que conservaría hasta su jubilación. En la década de los años cincuenta comienza a preparar el Diccionario de uso del español, que publicará la Editorial Gredos en 1966.

En 2013 pude ver en el teatro Palacio Valdés de Avilés "El Diccionario", de Manuel Calzada. La actriz Vicky Peña daba vida a María Moliner en una emocionante propuesta. Se recogían con detalle los años de redacción de las fichas que darían lugar al Diccionario. Pero el final era amargo, la obra terminaba exponiendo la fragilidad de la memoria de la escritora en los últimos años de su vida, cuando, paradójicamente, no conseguía encontrar aquellas palabras que tanto había amado.

Afortunadamente, nos queda su obra y su voz valiente. En la magnífica biografía de I. de la Fuente encontramos toda una declaración de principios de María Moliner que debería hacernos reflexionar en estos tiempos oscuros en los que vivimos: "En todo momento he obrado o he dejado de obrar por motivos de conciencia, y nunca por consideraciones de cautela; de modo que en todo lo hecho por mí aparece mi auténtica personalidad".

