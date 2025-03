La mujer como protagonista en el neovictorianismo

En los últimos años del siglo XX surgió un interés inusitado por la época victoriana (reinado de Victoria de Inglaterra: 1837-1901), interés que no tiene visos de disminuir en el siglo XXI. No resulta sorprendente si se tiene en cuenta que es el siglo de la lucha por los derechos de la mujer y de grandes escritoras como las hermanas Brontë, Elizabeth Gaskell, Emily Dickinson o Mary Ann Evans (pseudónimo: George Eliot). Durante ese periodo la mujer fue sinónimo de hogar y el culto a la domesticidad alcanza especial relevancia mediante la doctrina de las esferas separadas: lo privado y lo doméstico definían a la mujer, mientras que lo público y la actividad profesional definían y caracterizaban al hombre.

Así pues, la mujer se convierte en el "ángel del hogar", como afirma Conventry Patmore en el poema "The Angel in the House" (1854), modelo para toda mujer victoriana de clase media-alta. El neovictorianismo ha propiciado (y popularizado) la revisión de estas premisas. Gracias a la narrativa histórica contemporánea, sus adaptaciones cinematográficas y otros productos audiovisuales, que nos acercan al pasado con una mirada diferente, tenemos acceso a visiones alternativas o imaginativas sobre la mujer en la época victoriana, que, en ocasiones, encuentran eco en preocupaciones actuales.

Novelas como "Ancho mar de los sargazos", de Jean Rhys, y "La mujer del teniente francés", de John Fowles, publicadas en 1966 y 1969, respectivamente, fueron claramente pioneras en este sentido, al estar ambientadas en el siglo XIX pero con un afán revisionista del mismo, dando voz a las minorías y a las voces ex-céntricas. Han destacado también A. S. Byatt, con "Posesión" (1990) y, sobre todo, Sarah Waters. Ambas consiguieron éxito de crítica y público con novelas que entablan un diálogo entre el pasado victoriano y el presente, dando a la mujer heterodoxa una voz propia y alternativa al patriarcado.

En "El lustre de la perla" (1998), "Afinidad" (1999) y "Falsa identidad" (2002), Waters aborda la identidad y orientación queer, así como la opresión, el poder y la hipocresía del mundo victoriano, en el que si bien la mujer rupturista encuentra una cierta liberación, es tachada de libidinosa, "fácil" o "demonio" cuando cuestiona el sistema establecido. En "Afinidad" el movimiento heterodoxo del espiritismo y el ocultismo proporcionan el escenario perfecto para estas mujeres inconformistas y rompedoras en el entorno asfixiante del panóptico.

La figura de la paleontóloga Mary Anning ha sido «descubierta» por la crítica y los lectores

Estas novelas han marcado un punto de inflexión en la narrativa histórica anglófona y, en cierta medida, han servido de inspiración a otras autoras contemporáneas que se centran en rescatar las microhistorias y las historias de mujeres sumidas en el olvido, como es el caso de la paleontóloga Mary Anning, quien encontró y desenterró el fósil de un ictiosaurio entre otros muchos descubrimientos y quien falleció en 1847 sin haber tenido el reconocimiento de la comunidad científica. Recientemente ha sido "descubierta" por la crítica y el público lector, incluida la literatura para el público infantil y juvenil.

Varias novelas han rescatado la historia de Anning y sus hallazgos científicos, como "Las huellas de la vida", de Tracy Chevalier (2009) y "Curiosity: A Love Story" (2010), de Joan Thomas; también la película "Ammonite" en 2020, y en 2022 el biopic "Mary Anning and the Dinosaur Hunters" (2022). Igualmente, las hermanas Brontë han sido objeto de atención en películas como "Invisibles: La historia de las hermanas Brontë" (2016) o "Emily" (2022).

La época victoriana se ha convertido, asimismo, en un tema recurrente en series como "The Irregulars" (Netflix, 2021) o "Victoria" (ITV, 2016), donde se observa la fascinación que ejerce la figura de tal reina hoy en día. No cabe duda de que la época victoriana sigue siendo fuente inagotable de interés y de inspiración para la cultura contemporánea.

