"Es peligroso que nos cuenten que la realeza es como familia"

Hollie McNish, poeta y dramaturga británica reconocida por su compromiso social y de género, explora la maternidad, las tareas de cuidado, el respeto al cuerpo, el placer sexual y el duelo. "Cosas que mis abuelas me advirtieron que debía ocultar" (2024). Es una edición bilingüe que incluye una selección de poemas de todas sus antologías.

-Recibió el premio Ted Hughes de poesía en 2017 por "Nobody Told Me", una antología que combina poemas y entradas de diario en prosa sobre sus vivencias personales durante el embarazo, el parto y la crianza. Es una obra íntima que transmite experiencias universales. ¿Considera que todavía se piensa que estos temas carecen de valor literario?

-Creo –o espero– que esté cambiando. Entonces no había mucha literatura sobre maternidad, a menos que se tratara de una guía. Había escritoras brillantes, como Sylvia Plath o Maya Angelou, pero la idea de un libro sobre la maternidad encontró mucho rechazo, principalmente en los equipos de marketing. Con el empuje de las redes sociales creció el interés por las vivencias de la maternidad; se han publicado más obras literarias y se está convirtiendo en un tema importante. Y quienes tienen el poder de decidir qué se publica también están cambiando. Antes, quienes tomaban estas decisiones eran hombres que no habían realizado tareas de cuidado y consideraban el tema poco interesante.

-Sus antologías abordan cuestiones aún tabúes, como la menstruación o la masturbación. Y sus poemas más virales se relacionan con acontecimientos sociopolíticos en Reino Unido, como "British National Breakfast", que cuestiona visiones negativas sobre inmigración, o "The Queen was not your grandma", que escribió tras el fallecimiento de Isabel II. ¿Qué le motiva a escribir?

-Aprender es lo que me impulsa a escribir. Cuanto más aprendo, más quiero escribir. Siempre he hecho uso de la poesía como mecanismo para intentar comprender mejor el mundo. Escribí "La reina no era tu abuela" para tratar de dilucidar por qué tantas personas en el Reino Unido, que no apoyarían a otros multimillonarios, son fervientes admiradoras de la familia real. Creo que es peligroso que nos cuenten que la realeza es como familia, como personas cercanas queridas. Supongo que estoy reflexionando sobre lo que pienso y compartiéndolo con la esperanza de que podamos cambiar la retórica política en el Reino Unido (¡aunque sé que la poesía es un pequeño paso!).

-La han llamado "instapoeta" o "poeta slam". Su página oficial utiliza "autora". Si bien las etiquetas son restrictivas, ¿cómo se definiría?

-No importa cómo me categoricen, a menos que lo hagan de forma denigrante; cuando los periódicos o la gente utilizan términos como "instapoeta" o "poeta de slam" están intentando desvirtuar mi estatus de "poeta". No me importa, pero es absurdo que después de ocho libros, tres de los cuales mezclan poesía y no ficción, dos obras de teatro y tres poemarios, algunas publicaciones sigan llamándome "instapoeta". Sin duda, el término "autora" es más exacto.

-Compartir su poesía en redes sociales democratiza su acceso, pero es un arma de doble filo porque se expone. ¿Se ha sentido insegura alguna vez?

-Sí, hace años hubo un grupo que me enviaba muchos mensajes. Fue en respuesta a un poema a favor de la inmigración. Publicaban las fechas de mis recitales y sugerían que iban a venir a "demostrarme lo mucho que apreciaban mis ideas sobre la inmigración". Nunca aparecieron, pero tuve miedo, sí. Y lo sigo teniendo porque sé que hay quien odia a las mujeres que hablan de disfrutar de la vida o que escriben sobre sexo. Soy consciente de que cuanto más expuesta al público estás, más probabilidades tienes de generar odio. Cada vez que un poema se hace viral, mi madre me llama para ver si estoy bien.

-¿Qué importancia tienen para usted la interacción con el público? ¿Hay poemas que funcionan mejor que otros en los recitales?

-Escuchar un poema en voz alta es una experiencia maravillosa. Intento buscar el equilibrio: algún poema serio, alguno desenfadado, una variedad de temas. Dar recitales poéticos es mi profesión principal, son muy importantes. Es una suerte, aunque también me pongo muy nerviosa y después de un parón tengo miedo escénico y me preocupa compaginar de nuevo la crianza con la gira.

-Recientemente ha publicado "Cosas que mis abuelas me advirtieron que debía ocultar", que he tenido el lujo de traducir. ¿Cómo fue el proceso de selección de poemas y de edición?

-Fue un placer hacerlo. Pasé mucho tiempo eligiendo los poemas porque quería que hubiera una variedad de temas y estilos poéticos y quería que los poemas funcionaran en español. Añadí un poco de prosa antes de cada sección; me gusta darle la bienvenida a mi público lector antes de empezar con los poemas. Si solo quieren leer la parte de poesía, está bien, pueden saltarse la charla ¡pero a mí me gusta darles la bienvenida! Tuve un par de meses para leer la traducción y pedirte consejo con algunos cambios. Había poemas en los que la rima era muy importante, o las pausas, o el sonido de las letras en un verso y sugerí algunas ideas alternativas. Me encanta ese proceso, es la parte que me parece más interesante. Me fascina encontrar tono y ritmo y mantener el sentido y la sensación original al mismo tiempo. La labor de traducir poesía es realmente extraordinaria. Agradezco contar con alguien que conoce mis poemas tan bien.

-Está editando una nueva antología ¿Cuándo se publicará y de qué trata?

-Sale en octubre. Se titula "Virgin" y la escribí con este concepto rondándome la cabeza. Supongo que deconstruye la idea de que nacemos con esta "cosa" llamada virginidad y que la única forma de perderla es, aparentemente, teniendo un pene dentro de la vagina. Durante muchos siglos se ha creído que este único acto, por encima de cualquier otro acto de vida o amor, tiene el poder de cambiar nuestra condición como personas. Hay una variedad de poemas sobre este tema, desde anécdotas cómicas en las que me miro la cara tras tener relaciones sexuales y me pregunto si realmente he "perdido" algo, hasta poemas más serios sobre la vergüenza, la tortura o el asesinato, como efectos que tiene esta creencia de pérdida asociada al concepto de virginidad.

Suscríbete para seguir leyendo