Reliquias y carbón: viajeras anglófonas en Asturias

Desde principios del siglo XIX, muchas viajeras inglesas y estadounidenses viajaron por el sur de España, atraídas por la imagen romántica y exótica que el norteamericano Washington Irving, entre otros, había creado en obras como "Cuentos de la Alhambra" (1832). El embrujo andaluz, su herencia morisca y su mezcla de culturas a caballo entre Europa y África cautivaron a estas escritoras, quienes veían su tiempo en el sur como una auténtica inmersión en la esencia de España. La mayoría de ellas se centró en recorrer Andalucía, añadiendo a su itinerario ciudades como Madrid y Toledo, pero dejando de lado el norte de la península.

A pesar de esto, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, algunas intrépidas y curiosas escritoras, historiadoras del arte y fotógrafas decidieron salirse del itinerario más tradicional y se aventuraron a recorrer la España septentrional para visitar regiones más alejadas y desconocidas. Muchas iniciaron sus viajes atraídas por el Camino de Santiago y las distintas rutas que la peregrinación les ofrecía. Tal es el caso de la hispanista Katharine Lee Bates, quien pasó por Oviedo en 1899 y se detuvo a contemplar las maravillas de las reliquias de la Catedral ovetense que, como bien recuerda, la ciudad "exhibe con orgullo".

Además de Lee Bates, también caleyaron por Asturias la famosa novelista y ganadora del Premio Pulitzer Edith Wharton o la hispanista y medievalista Georgiana Goddard King. Durante su tiempo en la región descubrieron las "salvajes montañas asturianas […], los Alpes españoles", como las describe Lee Bates, así como la exuberante naturaleza de la zona, descrita por Wharton como un "hermoso paisaje boscoso con castaños españoles, turba, helechos, moras, arroyos que fluyen, empinados caminos de montaña y preciosas vistas del noble valle de Oviedo rodeado de montañas". Este pintoresco retrato pertenece al "Diario de España", un texto inédito y olvidado durante décadas sobre el paso de Wharton por nuestro país que ha sido editado y traducido por Patricia Fra en "Regreso a Compostela" (2012) e incorporado a la edición de Teresa Gómez Reus "Del viaje como arte: Travesías por España, Francia, Italia y el Mediterráneo" (2016).

También tuvieron la oportunidad de descubrir un patrimonio cultural y artístico que había permanecido enterrado: "iglesias solitarias y olvidadas" que son el gran "lo que pudo haber sido" de España, tal y como afirma Goddard King en su libro "The Way of St. James" (1920). Igualmente, se mencionan algunos aspectos más inusuales en la tradición de la literatura de viajes, especialmente la escrita por mujeres, como las referencias a la creciente minería asturiana que encontramos en "Cosas de España" (1866), de la británica Julia Clara Busk, quien firmaba como "señora de William Pytt Byrne". La autora alude al "estrato casi inagotable" de carbón que encuentra cerca de Langreo y reflexiona sobre la aparente ignorancia del pueblo asturiano ante la "belleza poética" del mineral.

Aunque muchos de estos libros incluyen ilustraciones y otros documentos gráficos, las representaciones pictóricas del paisaje y patrimonio asturiano son prácticamente inexistentes. Para hacerse una idea visual de la Asturias de aquella época, se puede recurrir a "Hallazgo de lo ignorado" (2018), el catálogo de la exposición sobre la visita de la fotógrafa estadounidense Ruth M. Anderson a la región en 1925.

Esta es solo una pequeña muestra del legado y testimonio de estas mujeres pioneras, que se adentraron en territorios desconocidos, en ocasiones desafiando las convenciones de su tiempo. Recuperar su experiencia en el norte no solo completa la visión parcial de los libros de viajes centrados en el sur de España, sino que abre nuevas rutas que contribuyen a visibilizar los tesoros patrimoniales y literarios que fueron ignorados por los viajeros y lectores convencionales y, a menudo, por la historia misma.

