Rigoberta Bandini, más relato, ocurrencias y ganchos que canciones trascendentes en 'Jesucrista Superstar'

'Jesucrista Superstar' Rigoberta Bandini Pop ★★★

Tres años después del terremoto de 'Ay mamá', Rigoberta Bandini sigue la agenda que la proyectó como símbolo generacional y heroína feminista. Sus nuevas canciones deslizan mensajes agridulces sobre la fagocitación de la mujer objeto, la necesidad patológica de una validación exterior, la realización a través del consumismo… Paula Ribó no necesita abuela y si antes fue 'emperatriz', ahora se alza como 'Jesucrista Superstar en un doble álbum que viene a aliviar y dar confort moral a la treintañera catatónica, en su tránsito de la juventud 'clubber' al reto cotidiano de cambiar unos pañales.

El disco se ha ido presentando a partir de un reguero de 'singles' que enfocaban toda esa narrativa. 'Si muriera mañana' sonó a mero pórtico, con su mensaje de celebración de la vida "sin miedos absurdos". La pieza más llamativa, 'Pamela Anderson', apunta a la reparación de una figura pública que aparece retratada como una víctima ("no supimos quién eras / más allá de tú belleza"), condición que podríamos debatir cuando hablamos de una actriz que posó 14 veces para la portada de 'Playboy'. Tema propenso al 'chorus' aparatoso, para cantar en comunidad. Más sustanciosa es 'KAIMAN', con esa esbelta dinámica disco-pop portadora de inseguridad: "dime si soy alguien o si soy solo un 'fake'".

Centro de gravedad disperso

El recorrido completo de 'Jesucrista Superstar' es entretenido, bastante divertido y trufado de ganchos, sonoros y líricos, si bien sus 22 canciones presentan muchos altibajos (y pierden 'punch' en el tramo final). Manda el relato, los mensajes que Rigoberta quiere difundir, con un lenguaje graciosete. Ahí están 'Simpática pero problemática' (de estribillo inmediato-histérico) o 'Busco un centro de gravedad permanente' (otra tonada en 'crescendo' coral, aquí con simpatía por Battiato). Hay pop bonito y colorista en 'VuelaaAAaa' y 'Brindis!!!' (esta, digna de Karina), muy al límite en el tacto juguetón de 'JAJAJA' (con Alizzz en los créditos), y un notable medio tiempo como es 'Soy mayor'. Qué decir de ese himno para despedidas de soltera en un 'show' de 'boys' llamado 'Todas tienen ganas de jaleo' (con Juliana Gattas). Poética de camionero resignificada: "Todas las mujeres tienen ganas de empotrarte, chico".

Ella es una fan de la canción melódica clásica y eso se filtra en su dueto con Luz Casal ('Canciones alegres para días tristes') y, más aún, en 'Aprenderás' (con Carmen Lancho), tema con fondo de autoayuda y esa sentencia final tal vez autoparódica: "Tú confía que algún día monetizarás tu herida". Pero, bromas, guiños y ocurrencias aparte, lo que importa son las canciones perdurables, y no va sobrado de ellas este 'Jesucrista Superstar', un álbum que podrá funcionar para mantener viva la foto fija de Rigoberta Bandini, pero algo corto si se trataba de señalizar un disruptivo punto de inflexión. Jordi Bianciotto

Otros discos de la semana

'Till the morning' Brian D’Addario Headstack Records Pop 'vintage' ★★★★

En lugar de utilizar su debut en solitario para alejarse de los códigos que ya maneja en The Lemon Twigs, el mayor de los D’Addario sigue extrayendo aquí piedras preciosas del filón del mejor pop barroco facturado en el lustro 1967-1972. Asistido en la producción y las armonías por su hermano Michael, Brian exhibe su lado más melancólico y añade a la fórmula unos acentos country que hacen pensar en Michael Nesmith, con los Monkees ('Nothing on my mind') o sin ellos ('This summer'). Rafael Tapounet

'I said I love you first' Selena Gomez & Benny Blanco SMG-Interscope Pop ★★★

La cantante tejana une fuerzas con este productor de oro (Britney Spears, Katy Perry, Ed Sheeran) en un álbum de recuento de sus tribulaciones sentimentales, incluyendo pullas a su ex Justin Bieber. Pop de código abierto, con baladones y pistas house, guiños urbanos (con J Balvin y Tainy) y guitarreros (con Gracie Abrams). Y una reivindicación de Jeanette (y Manuel Alejandro) en la reconstrucción del melancólico clásico ochentero 'El muchacho de los ojos tristes'. J. B.

'Bone Bells' Sylvie Courvoisier & Mary Halvorson Pyroclastic Records Jazz ★★★★

Lo que suena en 'Bone Bells' es el piano de Sylvie Courvoisier, capaz de cualquier cosa, y la guitarra absolutamente única de Mary Halvorson. Pero lo que invoca esta música, a veces espectral, a veces afilada y áspera, a veces conmovedora, a menudo misteriosa, son imágenes más extrañas. Imágenes como la del título del disco, "campanas hechas de hueso". Qué buen título. Música de hoy en la que resuena todo: vanguardia, jazz anguloso, folclore, improvisación, música de cámara y cosas que aún están por nombrar. Roger Roca

'Equus Asinus' Men I Trust Autoeditado Indie folk / Bedroom pop ★★★★

El primero de los dos discos prometidos por parte del grupo canadiense para esta primavera lleva el nombre científico del burro (el segundo será el del caballo, 'Equus Caballus'). Un guiño a la estética pastoral y a los paisajes del lejano oeste que exploran tras salir de la introspección del pop de dormitorio que les encumbró en aquel caóticamente perfecto 'Oncle Jazz' (2019). La sofisticación pop melosa y juguetona pasa a un segundo plano para añadir acentos de jazz y folk americano ('I Come With Mud') que envuelven unas canciones más agridulces que nunca. Emma Proulx canta con melancolía y voz de terciopelo sobre todo tipo de remordimientos y anhelos en un disco trágico que, lamentablemente, no cuenta con redención. Uno de esos álbumes que te dejan tocado tras la escucha. Patricio Ortiz