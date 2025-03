Un día en la vida de John Grimes

Hay novelas cuyos ecos no se apagan y que cuando uno vuelve a ellas encuentra la explicación oportuna de su persistencia. Es el caso de "Ve y dilo en la montaña", que leí hace ya unos cuantos años junto con "El cuarto de Giovanni" descubriendo así al mejor de los grandes escritores afroamericanos, James Baldwin. Las dos historias, aparentemente, no tienen que ver –de hecho, la primera es un grito desgarrado de dolor de un joven negro en Estados Unidos y la segunda trata de un hombre blanco gay en París–, pero demuestran desde el primer momento la voluntad firme del autor de huir de cualquier categorización: género, religión, raza o ideología política. "El cuarto de Giovanni" (1956) siguió a "Ve y dilo en la montaña" (1953) en contra del criterio de quienes creían –en primer lugar el propio editor– que con Baldwin llegaba un nuevo nicho seguro que poder explotar: el de un activismo que estaba en la calle y no tenía reflejo suficiente en la literatura. Pero Baldwin quería evitar convertirse simplemente en un negro, o incluso exclusivamente en un escritor negro. Se aferró, en cambio, a una premisa profunda de la simplicidad: las condiciones en las que vivían los afroamericanos eran antinaturales. Concebía las relaciones raciales como un drama de confesionario. Se preguntaba por el futuro y creía que odiar y temer a los blancos, despreciar a los negros y al gueto negro, otorgaba a la élite intolerante y criminal una victoria fácil. Si no existía una versión aceptable de sí mismos como hombres negros, habría que inventarla y desmitificar a los blancos durante el proceso. Y a ello, en parte, se dedicó desde una posición tan personal como intransferible.

Tras la publicación reciente –coincidiendo con el aniversario del nacimiento del autor– de una traducción de "Giovanni’s Room", ve ahora la luz, también en Sexto Piso, la de "Go Tell It on the Mountain", título que parece querer honrar el estribillo del famoso espiritual afroamericano, aunque nada más lejos, y que titulada inicialmente "Crying Holy" fue escrita después de que Baldwin dejara de ser predicador juvenil y abandonara la iglesia pentecostal para dedicarse a la escritura. Trabajó en el libro durante más de diez años, incluyendo sus estancias en Greenwich Village y París, y no logró terminarlo hasta 1952 al mudarse a Loèche-les-Bains, un pueblo de los Alpes suizos. Una de las razones por las que no pudo terminarlo a tiempo se debió, según él mismo explicaría más tarde, a la sensación molesta de avergonzarse de sus orígenes: de la vida en la iglesia negra, de un padrastro predicador fundamentalista violento, del blues, del jazz y hasta de las sandías, estos tres últimos algunos de los estereotipos que los blancos infligían a los negros en Estados Unidos. Todo eso, llegó a confesar, le daba miedo y por ese mismo motivo huyó. "Ve y dilo en la montaña" son páginas cargadas de pecadores humillados y oraciones gimiendo en el viento como aldabonazos en las conciencias de un país cautivo de sus contradicciones. Solo pudo completar la novela una vez que dejó de huir de su padre, de los espirituales y rezos que guiaban, no siempre por el camino correcto, la vida de los afroamericanos, exprimiendo sus sentimientos y condenándolos a perseverar en las frustraciones. La intensidad en la palabra y la denuncia persiste hoy todavía en un escenario no del todo alejado de ese Harlem de finales de los años treinta del siglo pasado de una obra, digamos autobiográfica, que cuenta la historia de un día en la vida de John Grimes, el adolescente de 14 años que vaga por las calles envuelto en reflexiones ambivalentes sobre su amarga existencia, la iglesia y la amenaza de la sociedad racista en la que le ha tocado vivir.

Grimes es una especie de "guardián entre el centeno" de la raza negra oprimida que no sabe si quedarse a vivir en el mundo que le rodea o largarse con viento fresco, temeroso a partes iguales de la violencia y el desarraigo. Novela relevante y reveladora desde el comienzo, prefigura su esencia en la forma en que Baldwin cierra el primer párrafo, que se encuentra entre las grandes líneas iniciales de la literatura: "Todos habían dicho siempre que John sería predicador cuando fuera mayor, igual que su padre. Lo habían dicho tantas veces que John, sin llegar a planteárselo, había acabado por creerlo también. No empezó a planteárselo de veras hasta la mañana de su decimocuarto cumpleaños, y para entonces ya era demasiado tarde".

. / .

Ve y dilo en la montaña James Baldwin Traducción de Ismael Attrache Sexto Piso, 256 páginas, 20,90 euros

Suscríbete para seguir leyendo