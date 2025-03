Polarizar a Wagner

En el ámbito operístico, el avance de las propuestas escénicas ha sido tan tumultuoso en las últimas décadas que casi nada sorprende. Especialmente en un autor como Richard Wagner, que ha visto resignificada la mayor parte de su catálogo con sucesivas versiones más o menos provocadoras y muy alejadas del canon romántico inicial del que partía.

Pero la capacidad de sorpresa aún nos reserva veladas sorprendentes. Justo antes de la pandemia el Gran teatro del Liceo de Barcelona estaba a punto de estrenar una nueva propuesta de la ópera "Lohengrin" a cargo de la bisnieta del compositor, Katharina Wagner. El confinamiento dio al traste con un proyecto que al fin vio la luz el pasado 17 de marzo.

A juzgar por la reacción del público del estreno, con un abucheo rotundo y casi unánime, casi hubiese sido mejor que se le hubiese aplicado algún tratamiento del ARN mensajero o similares. Si embargo, no es la polémica algo que inquiete a la bisnietísima porque de ella se surte con fuerza el festival de Bayreuth cada año. ¿Cuál fue en esta ocasión su gran pecado a juzgar por las furibundas reacciones? No fue otro que el de poner patas arriba la dramaturgia de la obra. El halo medieval romantizado lo tiró desde el inicio al estercolero, a una especie de laguna-ciénaga que dominaba la escena. A partir de ahí, "Lohengrin" se transmutó en una especie de asesino en serie, acompañado por un cisne –negro– que también acabaría pasando a mejor vida. Todo se mueve en torno a esa dicotomía maléfica del personaje central en un tiempo que es el nuestro, en una especie de true crime que la mayoría de las veces se alejaba bastante de la obra, pero que mantenía el suspense con una acción impredecible que se tornó un tanto confusa en el último acto. Sin duda Katharina Wagner tiene bien cogida la medida para remover al espectador y obligarlo a asumir cambios en los roles que acaban por desconcertar e incluso irritar. Si ese es su objetivo, el de confrontar y romper valores establecidos, el acierto por su parte es pleno, aunque no apto para todos los públicos.

En el apartado musical, orquesta y coro del teatro ofrecieron buenas prestaciones a las órdenes de Josep Pons, que brindó una ordenada y correcta lectura de la partitura teniendo a sus órdenes un buen reparto, en líneas generales, en el que hay que destacar muy especialmente la Elsa de Elisabeth Teige, vocalmente espléndida, con una interpretación llena de luz y fragilidad. Enfrente la Otrud de Miina-Liisa Värelä fue rival a la altura, de opulencia vocal y fiero gesto expresivo. Klaus Florian Vogt demostró que sigue siendo una de las referencias en el rol de Lohengrin, exhibiendo agudos impecables y certera adecuación estilística. Solvente, aunque un tanto rudo, Ólafur Sigurdarson como Telramund y un tanto desdibujado Günter Groissböck en el papel de Heinrich, así como un Roman Trekel bastante discreto. Bien el resto del elenco, entre los que figura el asturiano Jorge Rodríguez Norton, un habitual del Festival de Bayreuth.

