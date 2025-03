Tiempu de descuentu

Caledonian Road ye’l nome d’una cai de Londres próxima al mercáu de Caledonian y al Centru Empresarial King’s Cross, que, dende la estación que lleva’l mesmu nome, "sigue un camín rectu, ganando terrén al norte hasta cuasi llegar a Candem". El topónimu brinda’l títulu a la última novela de Xurde Fernández, una obra p’adultos cola que l’autor candasu fai un paréntesis na serie xuvenil sobre Ariel y Berta que lleva publicando dende 2018.

La publicación de "Caledonian Road" supón la vuelta de Xurde Fernández a l’autoficción de llibros como "Volver" (2007), "La espera" (2008) y "Díes d’iviernu" (2009, premiu "Llorienzu Novo Mier" de l’Academia de la Llingua Asturiana en 2008). Na novela, que constituye una evocación señardosa del final de la primera mocedá, l’autor recupera tamién los escenarios estranxeros emplegaos nos rellatos de "Ucrania y otros nomes de muyer" (2009).

El llibru tien como tresfondu, a mou de banda sonora, un tema de "The Shop Assistants", un cantar sobre’l pasu del tiempu que Xurde Fernández cita na última páxina: "Time has passed when you could be going / Time has come when you could be moving" ("Pasó’l momentu en que podíes marchar / Llegó’l momentu en que podíes mudar"). La cita resume lo que pretenden ser los temes fundamentales de la obra: el deséu de cambiu y les sos consecuencies, col movimientu de los trenes como escenariu y como metáfora; la mudanza como meta y como perda, depués de cumplida, del ser que fuimos.

"Caledonian Road" ye una novela corta que s’articula como un rellatu retrospectivu que’l narrador, dende’l so presente d’adultu, dirixe al coprotagonista de la historia: "De mano, el nuestru hotel taba cerca de la estación de Victoria". Dambos, el narrador protagonista y el coprotagonista, son dos mozos asturianos de ventipicu años que, seique a principios del presente sieglu, faen un viaxe a Inglaterra; un viaxe pol que naguaben dende muncho antes, impacientes por conocer de primera mano los últimos coletazos de la bohemia "grunge" londinense.

Dende lo primero, danse les claves pa comprender que, mesmo nel momentu de la vivencia, los personaxes son conscientes de tar faciendo un viaxe iniciáticu: "Nel aeropuertu bebimos el mieu. Tu, el to mieu a volar. Yo, el mio mieu a lo desconocío, a nun ser a siguite". El protagonista, que daquella andaba enredáu nun amor platónicu, recalca la cobardía propia y lo especial de la esperiencia vivida con un amigu más atrevíu qu’él. Gracies al compañeru, conoz xente que vive na ciudá, asiste a fiestes, cumpliendo’l suañu de saber lo que ye l’aventura, el dexase llevar, el sexu ocasional, les peripecies de la vida cosmopolita.

Estes vivencies, de xuru agrandaes pola imaxinación posadolescente, dexen nél el tastu de lo auténtico, en contraste colos munchos viaxes que diba facer más tarde a la mesma ciudá: "Les primeres veces siempre son especiales". Pues lo auténtico, pa él, queda siempre atrás: nel amor frustráu, nel poema que-y va escribiendo a la moza que-y presta a lo llargo’l viaxe, nel sentimientu de señardá que-y provoquen, nel cantu de la trentena, los recuerdos de l’adolescencia y de los años d’Universidá…

El rellatu de lo vivío y lo sentío na esperiencia conxunta col compañeru entemezse con referencies a momentos posteriores que nun lleguen a algamar la emoción d’aquella primera estancia británica, que’l mesmu narrador describe como un puntu d’inflexón: "De la qu’abandonábemos Londres en tren pensé que depués d’aquel viaxe nada diba ser igual". Nada: nin la rellación ente los protagonistes, qu’acaben distanciándose, en parte por mor de les sos diferencies en rellación col compromisu, nin la intensidá de la vida propia, que, depués d’aquello, namás diba poder vivir como escayimientu –"llegáremos a un puntu cimeru y dende tan arriba namás podía quedar la baxada"–. En pasando la mocedá, paez dicir l’autor, lo demás ye too tiempu de descuentu.

Caledonian Road Xurde Fernández Trabe, 106 páxines, 11,40 euros

Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d’Asturies

