Jeanette reivindicada, de Lucas Bun a Selena Gómez: “Mis canciones gustan a la nueva generación”

Se suceden las olas generacionales en el pop y el nombre de Jeanette siempre acaba asomando cuando menos te lo esperas. Esta vez, por partida doble. Una nueva grabación de la cantante, el tema ‘Como un cristal’, dueto con Lucas Bun, ha venido a solaparse en el tiempo con la revisión de uno de sus clásicos, ‘El muchacho de los ojos tristes’, a cargo de la tejana Selene Gómez. “No estaba planificado, ha salido todo a la vez”, ríe ella, pillada en medio de sus frecuentes viajes a ultramar. “Yo no paro. Acabo de volver de Colombia y vuelvo a marchar para una gira por seis países de Latinoamérica”.

Pero ‘Como un cristal’ quiebra un largo silencio discográfico: es su primera grabación de una composición inédita en casi dos décadas, desde ‘CD virgen’, una canción que formó parte del álbum conceptual de Luis Troquel ‘De Benidorm a Benicàssim’ (2006). Este periodista y autor de canciones firma también la nueva pieza, un medio tiempo de embriagadora dinámica melódica, grabado con la producción de Pau Aymí. “Mira que yo soy complicada para cantar canciones de otros y para hacer duetos, casi siempre digo no, pero me enamoré de la voz de Lucas, que es algo impresionante”, explica Jeanette. “Y luego, me enamoré de la canción, de la melodía. La vi muy mía”.

Jeanette y Lucas Bun. / Cinthya Cabrera

Vaqueros vetados

Esta grabación, y su videoclip, la ha traído de vuelta a Barcelona, donde comenzó su carrera, allá por el año 1966. Nacida en Londres, crecida en Los Ángeles, se instaló aquí con su madre cuando era adolescente, trayendo consigo el bagaje musical estadounidense. “Mi rollo eran The Lovin’ Spoonful y The Byrds. Todo lo ‘hippie’”, apunta. El contraste con la España franquista fue agudo. “La primera vez que fui a TVE me presenté en vaqueros, y Rafael Trabucchelli me dijo: ‘oye, aquí en España las chicas no salen en ‘blue jeans’ en la tele, ve a comprarte un vestidito’. Yo era muy americana”.

Trabucchelli, el artífice del ‘sonido Torrelaguna’. “Lo mejorcito de aquella época salió en Hispavox gracias a él, que era un monstruo, y a los arreglos de Waldo de los Ríos”, señala. Ya antes se había topado con otros portentos, Toti Soler y Jordi Sabatés, en Pic-Nic, el grupo con el que grabó ‘Cállate niña’. En sus inicios se llamaba Brenner’s Folk (por el venezolano de origen alemán Vytas Brenner), y había debutado en Edigsa con un epé en catalán. “Todavía lo hablo un poco cuando voy a Barcelona. ‘M’agrada molt’”.

Canciones como ‘Soy rebelde’ (1971) y ‘Estoy triste’ (1972) la proyectaron como chica introvertida y melancólica, una imagen con la que ella discrepa cordialmente. “¡No me identifico en absoluto!”, se carcajea. “Soy tan diferente… Extrovertida, tengo un carácter fuerte, suelto tacos…” Compuso para ella Manuel Alejandro, aunque el mayor éxito internacional se lo brindó José Luis Perales con ‘¿Por qué te vas?’ (1976), Disco de Oro en Francia (500.000 copias) tras su inclusión en la banda sonora de sonora de ‘Cría cuervos’, de Saura. Tanto Francia como Luxemburgo le propusieron ir a Eurovisión. “Dije que no porque no me gusta competir”.

El álbum ‘indie’ que no llegó

Jeanette asegura haber tenido “una suerte impresionante” por haber contado con “los mejores músicos, productores, discográficas…” En los 70, pasaron por su banda rockeros como Rosendo (antes de Leño) y Sherpa (futuro Barón Rojo). Y muchos años más tarde (en 2007), una corista y saxofonista llamada Sílvia Pérez Cruz giró con ella en la banda que le montó Raúl Refree. En aquella época, en que su nombre era evocado en la escena indie-pop, se esperaba un disco que no llegó. “Fuimos de compañía a compañía y al final me cansé”. Tampoco ahora se siente muy motivada para grabar un álbum. “Creo que he hecho todo lo que tenía que hacer”.

Se integró durante más de tres décadas en la caravana ‘Míticos 70’, con Lorenzo Santamaría, Tony Ronald y Micky, pero no se ha abonado a los aquelarres nostálgicos de los platós televisivos. “Hay tanta basura… Hay muchos programas a los que me he negado a ir. Al de Terelu Campus no fui nunca y me lo propusieron mil veces, cada semana. ‘Pero si te vamos a pagar…’ Creo que fui la única que no fue”.

Pero Jeanette siempre vuelve, y le salen fans de debajo de las piedras (Coque Malla, Bunbury, Amaia, Ojete Calor), y ahí está esa otra novedad, ‘El muchacho de los ojos tristes’ en una reconstrucción, más que versión, de Selena Gómez que le ha generado algo de desconcierto. “Ha cambiado una parte, eso es algo que se hace mucho últimamente. Es aceptable. Supongo que a los más jóvenes les gustará más esa versión que la mía”, reflexiona con convencimiento justito. “Pero a mí todo esto me viene bien. Claro que me siento reconocida. Mis canciones están gustando a la nueva generación, y es bueno para mí. Y para Manuel Alejandro”.

Suscríbete para seguir leyendo