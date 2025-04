Rebeka Brown: "Antes la gente salía a bailar y sentir la música, ahora hay mucho postureo"

Rebeka Brown (Sabadell, 1975), afincada en las Pitiusas desde hace 22 años, habla con Diario de Ibiza de los motivos que le han llevado a versionar un himno dance como 'Millenium' con DJ Nano y K-Style, de cómo ha evolucionado el sector y el público de las discotecas desde que ella empezó a pinchar con 16 años y de cómo ve la escena clubbing en la isla.

¿Qué ha supuesto para usted un clásico del dance como ‘Millenium’?

‘Millenium’ es uno de los temas que en los años 90 nos impactó a todos y que caló en la cultura de la música dance en un momento muy potente de este sector. Enseguida se convirtió en un himno para mucha gente.

En 2009, con Juanjo Martín ya reconvirtió en himno house este tema bakala del grupo Kay Cee de 1999. ¿Qué les ha impulsado ahora a usted, a DJ Nano y a K-Style a hacer esta nueva versión?

Hacer la versión, más house, con Juanjo Martín fue una necesidad para nosotros. Estaba cambiando el sonido y creíamos que para poder revivir ‘Millenium’ había que revisitarlo con esos nuevos sonidos que se estaban llevando en aquella época. Ahora la intención que teníamos iba más allá de reinventar el tema. La idea era juntarnos tres personas de escenas y épocas muy diferentes y versionar un himno de la música dance: Nano, que es la experiencia y la potencia y una de las personas con más popularidad en el mundo de la música electrónica en España en este momento; yo, que también vengo de su época, pero que estoy en el ámbito más vocal; y K-Style, que es de una generación más actual y tiene una visión diferente. Creo que al juntarnos hemos creado lo que yo llamaría un statement, es decir, una declaración de intenciones con la que queremos demostrar que hoy en día ya no hay los prejuicios que podía haber en otros tiempos entre diferentes estilos musicales dentro de la electrónica. Antes, lo que era techno, era techno; lo que era bakala, era bakala; y lo que era house, era house, pero ahora creo que la escena está mucho más mezclada, es mucho más diversa, y se permiten confluencias musicales y estilísticas.

Vamos, que querían romper con los tabúes del pasado.

Sí, hemos roto con los tabúes de los guetos musicales que se crean a veces. No es que nos hayamos sentado los tres y hayamos dicho vamos a hacer esto en plan marketing, sino que ha salido de forma muy natural y en ese proceso nos hemos dado cuenta de lo importante que es el mensaje que se está lanzando también con estas sinergias.

Rebeca Jiménez Moreno, conocida artísticamente como Rebeka Brown, en la sede de Diario de Ibiza. / Vicent Marí

¿La idea de revisitar ‘Millenium’ partió de alguno de los tres en particular?

Fue K-Style quien propuso el proyecto. Venía del éxito del remix de ‘Los Perros’, de Arde Bogotá, y me llamó un día y me contó la historia. Al principio me quedé un poco sorprendida y dije: ‘Guau, ¿en serio?’.

¿Por qué le sorprendió tanto?

Por esos prejuicios de los que hablábamos antes, me sorprendió que K-Style quisiera ir hacia estos terrenos. Entonces me di cuenta de que la escena está cambiando y eso me encanta.

Después comentaremos cómo está cambiando la escena, pero antes me gustaría hablar de cómo suena el nuevo ‘Millenium’.

Es un techno con toques comerciales y algunas reminiscencias del pasado.

Un detalle que llama la atención es que dura la mitad que el original y la versión de 2009.

Bueno, lo de la duración básicamente lo dicta la escena musical en general. Por ejemplo, las canciones de pop antes duraban tres minutos o tres minutos y medio, ahora no te vayas a más de dos minutos o dos minutos y medio porque todo es muy rápido y concentrado. Cuanto más cortos los temas, mejor. Básicamente es un asunto técnico de la escena. Ya no se hacen esos temas de ocho minutos. Antes, ¿por qué se hacían así? Porque se pinchaban vinilos y se mezclaban más las sesiones. Tras la pandemia, los BPMs (Beats Per Minute) se han acelerado. Creo que con toda esa contención que la gente ha vivido, sobre todo los jóvenes necesitan explosionar y eso va muy ligado a la cultura, al momento y a la vibración vital de todos nosotros. He notado que la escena en general pide velocidad.

En el EP de ‘Millenium’ que han lanzado hay otra versión a cargo de dos leyendas del movimiento mákina, Pastis & Buenri, y el productor Ruboy. ¿Cómo surgió este remix?

Se me ocurrió en un festival en Barcelona en el que estaba yo haciendo la prueba de sonido para Pastis & Buenri y quise probar cómo sonaba el tema que había hecho con DJ Nano y K-Style. Buenri lo escuchó y le gustó y entonces se me ocurrió que podrían hacer una versión y les dije a todos la idea. Enseguida dijeron que sí.

Recuerdo que en otra entrevista a Diario de Ibiza que concedió hace diez años comentó que en la electrónica ya está todo hecho. ¿Lo sigue manteniendo?

En cuanto a inventar sonidos, sí, a eso es a lo que me he referido siempre. Lo único que podemos hacer es rehacerlos, revisitarlos, reciclarlos, acelerarlos o desacelerarlos. Pero yo creo que los sonidos nuevos siempre beberán de estilos ya pasados, de las bases que asientan la música electrónica.

"Hoy en día ya no hay guetos en la música, la escena está mucho más mezclada"

La primera vez que cogió unos platos para pinchar tenía 16 años y este año se van a cumplir 26 desde que se presentó en sociedad como Rebeka Brown. ¿Cómo ha evolucionado la escena y el público de las pistas de baile en estas más de tres décadas de música electrónica que ha vivido?

Ha habido muchos cambios. Cada década tiene sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas. Es cierto que los que hemos vivido los inicios tendemos a ser un poco nostálgicos. Todos los principios son fantásticos porque es el descubrimiento, porque la línea es ascendente, porque es todo nuevo y sorprendente. En ese sentido es maravilloso haber vivido esa época. Pero para mí lo interesante ha sido adaptarme a todas esas etapas y abrazarlas todas. Creo que esa es la clave también de que hoy en día me mantenga en activo y de que siga habiendo interés en que siga en la escena.

Hábleme de las cosas buenas y malas de la escena actual.

De positivo creo que hay lo que ya hemos comentado, que se han roto los prejuicios, que vale todo, que está todo como muy comunicado y eso a mí me encanta: ese eclecticismo musical y ese ‘fuera barreras y tonterías’. Por contra, es cierto que todo es muy rápido y que la música se consume muchas veces como si fuera fast food. Hay temas buenísimos que pasan desapercibidos porque va todo muy acelerado, un tema es antiguo en seis meses. También ocurre en lo que es el directo y en la escena en sí, en los clubs y en los festivales. Además, creo que hoy en día estamos en crisis de valores en general y que en eso tienen mucho que ver los móviles y la forma en la que nos relacionamos en esta sociedad.

¿Qué quiere decir exactamente con eso de que estamos en crisis de valores?

Es una sensación que tengo, es un poco complicado de explicar. Siento que la gente antes salía más a bailar y a pasarlo bien y hoy en día hay mucho postureo, están más pendientes de los teléfonos que de sentir la música, de vivirla, de apreciarla y de valorar que te están ofreciendo un espectáculo. Sí que es cierto que también es generacional. Yo canto en diferentes escenarios y en los que el público es más joven cuesta más captar su atención. La gente mayor, de treinta y pico, pero, sobre todo, de cuarenta y cincuenta, recuerda más otra época y está menos con los móviles y más centrada en sentir la música.

"En la escena de club de Ibiza está todo muy enfocado al dj y faltan figuras vocales y música en directo"

Lleva 22 años en Ibiza y me gustaría también que valorara la escena actual del clubbing en la isla.

Me voy a ceñir a mi campo, que es el de la figura vocal, el del entretenimiento. Desde mi punto de vista, lo que yo estoy echando en falta en Ibiza a día de hoy es precisamente eso. Faltan figuras vocales, falta música en directo en la escena de club. Yo, por ejemplo, antes trabajaba muchísimo más aquí en la isla y ahora siento que no hay lugar para nosotros. Está todo muy enfocado al dj, que se ha convertido en una superstar, lo cual me parece fantástico, pero echo de menos que se apueste por la música en directo, con vocalistas, con show. En mi época dorada, que fue desde principios de los 2000 hasta 2010, había muchísima variedad de entretenimiento en los clubs. Creo que antes se abogaba más por el concepto que por el dj, aunque ya había algunos que eran muy conocidos. Ahora, por ejemplo, es bastante impensable e improbable actuar en un opening de Amnesia o de UNVRS, por ejemplo, que se va a inaugurar en junio, pero yo he llegado a actuar en todos los openings. Entonces había variedad y oferta para todos, en la actualidad se ha reducido solo al mundo dj y me da un poco de pena, porque la música en directo creo que es enriquecedora y hay pocos sitios en los que se apueste por ello.

¿Tiene programadas actuaciones en Ibiza en los próximos meses?

Sí, estaré en Children of the 80’s el próximo 27 de junio y hay otra fecha que se está viendo, pero estamos mirándolo todavía. Estaré también el 5 de julio en el Ibiza Global Festival de Sant Antoni, que se celebra anualmente en la playa de s’Arenal.

Ya hace tiempo que dijo que tenía ganas de explorar otros caminos, aparte del de la música electrónica. ¿Cómo va su proyecto en acústico?

El acústico sigue creciendo. Este es el cuarto año que apuesto por él y en la banda hemos pasado de ser tres componentes a ser ya siete. Cada vez vamos haciendo más escenarios y el año que viene creo que vamos a pasar al siguiente nivel. No quiero adelantar mucho hasta que no estén las cosas cerradas, pero creo que va a ser algo muy importante en un escenario muy grande. Estamos trabajando en ello y a finales de este año a principios de 2026 se podrá saber qué estamos tramando con el acústico, solo puedo decir que va a ir más allá de la banda.

