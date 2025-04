Alcordanza de Xosé Álvarez

Esti añu la Selmana de les Lletres va dedicase a la figura de Xosé Álvarez "Pin", que naciera pel añu 1948 en Cigüedres (Miranda) y pasó gran parte de la so vida na emigración, primero n’Arxentina y dempués en Madrid, anque enxamás perdiera’l contautu con Asturies. Gracies al esfuerzu llogró, como estudiosu autodidacta, un conocimientu mui fondu d’Asturies, de la so llingua y de la so cultura.

En Madrid Xosé Álvarez fundó’l Conceyu d’Asturies en Madrid, que tuvo muncha actividá dende los pasaos años 70 y qu’axuntó a distintes persones de la emigración nesta ciudá y a universitarios que volvieren más tarde p’Asturies. Pin yera miembru correspondiente de l’Academia de la Llingua y recibiera en 1990 el Urogallo de Bronce del Centro Asturiano de Madrid.

Xosé Álvarez ye autor d’una obra mui valoratible. El so primer testu espublizáu ye "El bable de Xuanín", que vio la lluz pel añu 1980 y que ganara’l "Premiu Pueblu d’Asturies". Nesti llibru axúntense cuentos escritos n’asturianu occidental y yo guardo como una xoya l’exemplar que me regalara namás esplublizase: "Con l’afeutu del tou amigu", escribió.

En 1981 asoleyóse’l so llibru "Fíos de naide", que pa mi sigue siendo una obra lliteraria de les más valoratibles que s’espublizaren. Fici yo l’entamu y alcuérdome del día en que, nel centru de Madrid, trayía de la imprenta los exemplares. Con ellos venía tamién la ilusión de Pin y la so satisfaición por llograr facer de les sos alcordances vitales una creación estética.

En 1983 llegó la so obra "Lus tres reis. Cunuciendu lus nuesus animales", que miraba con un aquel especial a tres animales emblemáticos d’Asturies: l’asturcón, l’urogallu y l’osu. Pin preparara esta obra con munchísimu procuru y la primer edición, de cubierta dura, ye una preciosidá en tolos senes. Agotóse darréu y más tarde l’Academia de la Llingua fizo una segunda edición.

Na so obra de 2000 ("Cuentos") recoyérense gran parte de los sos testos lliterarios. Y en 2011 asoleyóse’l so "Vocabulariu de Miranda", una gran contribución al conocimientu del lésicu astur, afitándose na investigación que ficiera pelos llugares del so conceyu natal.

Nos sos archivos hai escritos y documentos a esgaya ensin espublizar, testos de reflanes, de topónimos, etc. Per ellos tuvimos investigando nos meses caberos, en Madrid y Cigüedres, antiguos miembros del Conceyu d’Asturies en Madrid, comprobando la importancia de lo que Pin nos dexó. Nesta xera taba con nós en Madrid el pasáu 10 de xineru David Rivas, que morrió a los pocos díes, dexándonos enllenos de tristura. Rivas yera ún de los más activos "conceyeros", como-y prestaba a él dicir.

Dempués d’un llargu descansu, Pin tenía in mente revitalizar el proyeutu de Conceyu. "Un abrazu, Robertu, de quien, anque asina lu paeciera, nun dexóu de tar en Madrid nin morrió tuvía: el tou amigu, Pin". Con estes pallabres terminaba la cabera de les munches cartes que m’escribió. Unes selmanes más tarde llegó-y la muerte a Xosé Álvarez, na so casa en Cigüedres, namás llegar de Madrid pa pasar el branu de 2001.

Anque fueren pasando los años, sigue con puxu l’alcordanza de la so obra y la del Conceyu d’Asturies: les revistes "Restallu" y "El Picatueru", les prestosísimes y llargues xuntes nel llocal del pisu primeru del númberu 23 de la cai Fuencarral en Madrid, les investigaciones al rodiu de la ortografía, los actos na Casa de Campo, etc. Pero brillen con más fuercia entovía les alcordances del amigu, el que visitara en Palacios a la escritora Eva González, quien pa Mila y pa él escribió un poema memorable. Brilla l’alcordanza del patriota non sectariu, al que munchos tenemos como referente básicu pol so esbrexar y pol so valir.