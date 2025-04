Bibliomanías

"La casa de papel", del escritor y periodista Carlos María Domínguez (Buenos Aires, 1955), cayó por primera vez en mis manos, hace ya unos cuantos años, en una edición en inglés con bonitas ilustraciones; ahora ve la luz en la lengua en que fue escrita originalmente gracias a Periférica. No es fácil en tan pocas páginas, como las de este librito, condensar tanta pasión bibliófila. La historia que cuenta, aunque son muchas las que entrelaza, está narrada por un profesor argentino de Cambridge y comienza con la muerte de una de sus colegas, Bluma Lennon, atropellada por un coche mientras leía un poema de Emily Dickinson. Pocos meses después de su muerte, el profesor que la reemplaza recibe un paquete dirigido a ella. Los sellos postales son uruguayos, pero no figura el nombre del remitente. El contenido no deja de ser igual de desconcertante: se trata de un ejemplar de "La línea de sombra", de Joseph Conrad, con una dedicatoria de la propia Bluma a un tal Carlos. Además de ser extrañamente devuelto, el estado del libro también se presta a sospecha, la portada y la contraportada están cubiertas de una costra de polvo y cemento. Este es un elemento más del misterio que el narrador decide desentrañar viajando a Uruguay para descubrir la identidad del remitente, Carlos Brauer, que, cautivo de su pasión coleccionista, había optado por regalarle el coche a un amigo para poder ocupar el garaje con los libros que ya no le cabían en su casa.

Pero el enigma que parece envolver el relato no es la mejor virtud de esta pequeña novela de Carlos María Domínguez, solo el anzuelo lanzado a los lectores a quienes el autor pretende hacer cómplices desde el primer momento de las ingeniosas acotaciones que brinda sobre la lectura y la bibliofilia, muy valiosas las de Borges e impagable el sentido de la oportunidad al elegir "La línea de sombra" como el título intrigante conradiano que concita el misterio. Elegante y breve meditación sobre la influencia que los libros pueden tener en nosotros y su importancia en nuestras vidas, los personajes de "La casa de papel" son contumaces bibliófilos dispuestos a sacrificarlo todo antes que renunciar a sus bibliomanías. Los libros son el tema recurrente, desde la desbordada biblioteca del narrador hasta, por supuesto, Brauer, quien ha sido incapaz a lo largo de su vida de desprenderse de ningún volumen de los que atesora. Domínguez no parece esforzarse mucho por hacer la historia aún más significativa de acuerdo con las reglas básicas del suspense, es como si la pequeña longitud del texto le atenazara animándolo únicamente a promover el entusiasmo por los libros como asunto exclusivo. Hay un secreto, el de Brauer, a punto de desvelarse, sí, sin embargo no radica ahí la importancia de esta lectura minimalista y gozosa.

Lo que cuenta el autor de "La casa de papel", bonaerense de nacimiento y uruguayo de adopción, es una historia de amor y de humor: la de un lector que se rebela contra las múltiples distracciones de la vida para poder reunirse cuanto primero mejor con la amada lectura, consciente de que el fin de ella supone también el punto final de cualquier existencia bibliófila. El entusiasmo del lector que acierta a compaginar las vidas imaginarias y reales, y que es capaz de enriquecer unas y otras con cada libro que cae en su poder para emerger iluminado de todas ellas. Es la historia íntima de un mundo secreto, misterioso y preciado, dominado por una posesión muchas veces obsesiva pero a la vez conocedora de que no hay días suficientes para leer todos los libros que uno va reuniendo, un motivo más de tristeza, otra especie de melancolía para el letraherido.

La casa de papel Carlos María Domínguez Periférica, 112 páginas, 13 euros

