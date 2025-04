¿Tiene un minuto para hablar de Gerald Murnane?

Temo que no resulte creíble mi intento de plasmar aquí lo bueno que es, pero llevo años diciendo que este ignoto autor australiano (Melbourne, 1939) es Borges sin el plumaje superfluo; junto a Joanna Newsom, la única persona implicada en labores escriturales que me tienta a usar la palabra genio. Gerald Murnane, en realidad, se ha definido a sí mismo como "un idiota en el sentido griego de la palabra", es decir, un individuo preocupado exclusivamente por lo que sucede en el patio de su casa. Forofo de las carreras de caballos y con fobia a las masas de agua, anósmico de nacimiento y fabricante de cerveza casera, Murnane practica la dulce modestia y firmeza de costumbres que cabe esperar de quien nunca ha querido salir de su tierra natal. Para él, la escritura no es más que la extensión natural del proceso de aprendizaje infinito que empieza con la lectura y contempla, ante todo, la asociación libre de imágenes en el repositorio de la memoria: "He aprendido a confiar en los impulsos de mi mente, que me lleva a veces a estudiar con gran seriedad asuntos que otra persona desdeñaría acaso por indignos, triviales o infantiles".

"Distritos de frontera", en palabras de su autor, es un informe. Los hechos referidos en él tienen lugar exclusivamente en la mente del narrador –lo cual, se nos recuerda con cierta frecuencia, no supone ninguna excentricidad– y están relacionados con una mudanza, con las lecturas de toda una vida y la observación de fragmentos de cristal de colores (canicas, vidrieras) atravesados por una luz con atribuciones metafísicas. Se trata de una metáfora recurrente en Murnane: el caleidoscopio de la experiencia subjetiva (consciencia, recuerdo, lenguaje) y su transcripción, de los libros leídos a los imaginados y, finalmente, a los que ha sido posible escribir. Una tarea, esta última, que Murnane aborda con abnegación monástica: "… las conjeturas pueden ser a veces preferibles a la realidad […] la renuncia puede ser a veces preferible a la experiencia". En esta línea, lo sagrado se revela en sus páginas como "más una insinuación de un estado de ánimo que una experiencia real". Por encima de toda explicación plausible y conveniente, no hay sinopsis ni lectura crítica capaz de anticipar la textura y el particular metabolismo de este libro, una mezcla –y digo esto con la más honda devoción– entre la autobiografía de un señor que no sabe que es escritor, los pasajes más abstractos de "2001" de Kubrick (Murnane no consume audiovisual) y el folleto de instrucciones de una lavadora.

No es fácil: por su resistencia sistémica a la clasificación por género, por la sintaxis estricta y de un pragmatismo casi antiliterario, porque los más altos placeres de su bibliografía están en el juego de espejos e intertextualidades que viene amartillando en su Remington Monarch desde hace cincuenta años ("Distritos de frontera", de hecho, completa un díptico secreto con "Las llanuras", también publicado por Minúscula en traducción de Carles Andreu, que intrigará a los lectores más conspiranoicos). Cabe pensar que existe un público limitado para un autor como este, pero la raíz humana de su ejercicio y propósito (Beckett), su honestidad casi infantil (Wittgenstein) y el halo evocador de su imaginario (Proust) le confieren una universalidad indiscutible. Traduzco una cita del libro "A Million Windows" (no disponible en español): "… es más probable que la verdadera ficción refiera aquello que pasó desapercibido o fue ignorado o apenas observado o sentido en el momento en que ocurrió pero vuelve continuamente a la mente diez o veinte años después no por causa de haber suscitado tiempo atrás pasión o dolor sino por la intuición de que forma parte de un patrón de significado que se extiende a lo largo de gran parte de una vida". Si la curiosidad de quien lee estas líneas sigue despierta en este punto, si su cerebro se esponja y estremece al anticipar una escritura con estas preocupaciones y particularidades, es posible que "Distritos de frontera" sea la mejor noticia que ha recibido en mucho tiempo.

. / .

Distritos de frontera Gerald Murnane Traducción de Carles Andreu Minúscula, 136 páginas, 18,50 euros

