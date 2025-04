Tal como éramos

"Niña Plátano, Chico Naranja y Sapo Gordo" es un cuento infantil para adultos que nació en un viaje de Cristina García Sico a Londres hace ya muchos años: "Desde que se me ocurren las ideas hasta que finalmente las llevo a cabo pueden pasar incluso décadas porque me gusta estar segura de que los proyectos son los adecuados y de que tienen la mayor calidad posible. Originalmente estaba concebido para ser para adultos y escrito en inglés. Iba a tener personajes bastante macarras, pero aunque la idea me gustaba, no avanzaba porque no veía dónde encajarla en mi ya de por si caótico catálogo de proyectos, así que lo transformé en lo que es ahora, algo mucho más infantil y escrito en español".

La historia tiene que ver "con mis propias contradicciones con el orden y el caos, con la tranquilidad que te da la sensación de tenerlo todo bajo control y a la vez la necesidad de que ese orden se rompa, porque sostenido en el tiempo no es algo natural, porque todo está en movimiento y cambia de forma, y porque eso te lleva a grandes descubrimientos".

Su mayor obstáculo al escribir "siempre es condensar toda la profundidad emocional y toda la reflexión existencial en un formato concreto. También encontrar el punto medio entre no caer en explicaciones innecesarias y a la vez transmitir mis inquietudes y hacerlas entendibles, entre desarrollar solo las escenas representativas o expandir más las historias. Y lo que más me satisface siempre es ser capaz de plasmar exactamente lo que tengo en mi mente".

Viene del mundo del guión "y me influye muchísimo el cine, mucho más que la literatura. En este caso hay una influencia directa de los excéntricos personajes de las películas de Wes Anderson. También hay una influencia visual de la estética del ‘fanzine’ en la portada". Le gustaría transmitir "la cálida idea de que la creatividad y la capacidad que tenemos de cambiar la forma en la que interpretamos la vida, especialmente nuestra vida cotidiana, nos puede llevar a lugares agradablemente inesperados". Le gusta crear historias "muy dinámicas, visuales y basadas en la acción, que sean fáciles de leer, pero que a la vez tengan lecturas más profundas si el lector quiere pararse a reflexionar y ver más allá de la sucesión de eventos de la historia, algo que no es tan habitual de encontrar en la literatura infantil, en la que se da más narraciones lineales, se va directamente al problema y la solución con una moraleja, y los personajes son arquetípicos, con el malo y el bueno. Mis personajes representan formas distintas de ver la vida, y como tal, no tienen respuestas claras y definitivas. Se me hace extraño dar tanto peso reflexivo a la literatura infantil, pero desde mi manera de escribir la tiene. Tengo la voluntad de visibilizar formas de narrar distintas, más libres y neurodiversas".

. / .

Niña plátano & Chico Naranja & Sapo Gordo Cristina García Sico Velocismo, 28 páginas, 9 euros

Suscríbete para seguir leyendo