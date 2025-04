Canción de tierra y plumas de una dama en la sombra

"Solo una cosa permanecía accesible, cercana y segura entre tanta pérdida: el lenguaje. (…) Tenía que superar la ausencia de respuestas, el silencio aterrador, las mil tinieblas del discurso homicida". Palabras de Paul Celan que sintetizan la tragedia de la lengua alemana, desfigurada y poéticamente estéril tras los horrores del Holocausto. Para su renovación y reactivación sobre valores democráticos se fundó el Gruppe 47, colectivo literario en cuya nómina figura Friederike Mayröcker (Viena, 1924-2021) junto a nombres como Ingeborg Bachmann, Günter Grass, Peter Handke o el propio Celan. Con el autor de "Fuga de muerte", Mayröcker comparte la lucidez sosegada y la visión global perpleja, la voz resonante y compasiva, la voluntad de fundir los viejos armazones del idioma para crear una paleta fluida y nueva al servicio del poema. Escribía en un quinto piso vienés con vistas al bosque, todos los días, en un trance interminable y en medio de un legendario caos de papeles y libros. Las fotos que le sacaron en ese apartamento son asombrosas: una gran dama gótica ("era muy alta", dice la poeta cubana Isel Rivero en el prólogo de este libro), con la mirada preclara velada por un impenetrable flequillo negro, reina de un desorden de calibre patológico, una auténtica escombrera del lenguaje escrito que arrollaría cualquier talento más pobre o convicción menor que la suya. La poesía brotada en estas circunstancias, me atrevo a decir, no puede ser mediocre.

La primera antología en español de Friederike Mayröcker obedece a lo que podríamos llamar un principio poético del compostaje: "… de modo que los días / pasados fueron basura / en el sentido de FERTILIZANTE del que los nuevos ramos de flores : ramo / ramilletes de poemas, crecen rápidamente…" Los textos están sazonados de tierra y plumas, tienen retrogusto a intimidad perdida y cierta pátina de aquella clásica solemnidad centroeuropea, disuelta en insólitos neologismos, recortes de vida cotidiana e intuiciones existenciales a la altura del Bashō más inspirado: "sin fin los apacibles muertos / brotan de flores bosques árboles y arbustos / pronto / un árbol de lilas proyectará mi sombra". Para leerla con provecho, ayuda imaginarse a uno mismo chafardeando por el Nachsmarkt de Viena –u otro mercadilo, para los que no hemos estado–, recorriendo puestos de buhoneros y coleccionistas, inspeccionando aquí una caja de fotografías amarillas, allá otro trasto cualquiera emancipado de las vidas humanas que le dieron sentido: un dedal de porcelana al lado de una pipa y un juguete de cuerda, una vieja revista de moda junto a una novela de Bernhard. En esta situación hipotética, preguntarse por el origen de tales objetos, por las redes posibles e improbables que conectaron unos con otros en existencias pasadas, es un ejercicio banal. Vale más preguntarse cómo podrían contribuir a nuestros días si los lleváramos a casa, si nuestros ojos acertaran a verter significados nuevos sobre ellos. Así los poemas de Friederike Mayröcker, su frondoso imaginario –herramientas misteriosas, flores de carne, órganos de iglesia como grandes polillas doradas–, su ternura irresistible.

"El ángel exterminador pasó junto a nosotros para amarnos". Me gustaría leer cada palabra escrita por esta mujer a lo largo de su vida y encajar todo el impacto de su proyecto, que no fue otro que preservarse en celulosa. Ante la imposibilidad del ejercicio, "Se secará como la hierba" es una preciosa introducción a una poeta mayor del siglo XX y lo que va del XXI, hasta ahora virtualmente inédita en nuestra lengua. Probablemente porque no es fácil antologar y traducir una escritura tan orgánica, libérrima y torrencial. La traductora Sandra Santana arroja algo de luz sobre este proceso en una nota previa y otra posterior, además de cerrar el volumen con una breve entrevista presencial que ella misma le hizo a Mayröcker pocos años antes de su muerte: todos los textos adicionales aportan profundidad al conjunto. Aunque la elaboración del libro ha sido ardua, se nota que es un trabajo de amor –perdón por este oxímoron un poco impío– y leerlo es un suspiro y un regalo, cortesía de un equipo de mujeres (traductoras, prologuista, asesoras…) comprometidas con el legado y enamoradas del fruto de la fermentación de un espíritu excepcional.

