Que hablen los poetas

Esta es una reseña de nombres propios porque propios son los nombres de los poetas y las poetas que pueblan "Ardiente balbuceo. Conversaciones a propósito de la poesía" y se detienen a charlar con Esther Peñas, periodista, escritora y poeta, convertida en la interlocutora ideal por su conocimiento de los asuntos que trata y de la obra de sus entrevistados. Ya tiene experiencia previa en esto de los libros de conversaciones, un género que, bien resuelto, es especialmente fructífero: a quien lo lee se le invita a ser testigo e incluso a participar en lo tratado. En el caso de "Ardiente balbuceo" la autora formula preguntas a partir de versos de la persona entrevistada. Ello le confiere un interés añadido porque en la mayoría de los casos sirve para calibrar la continuidad entre poema y discurso. En todo caso, es la demostración, como suele afirmarse, de que la poesía es una forma de vivir, de estar en el mundo. Y no hay en esta idea nada de rimbombante ni de grandilocuente. Todo lo contrario: lo que supone es una indefensión y en no pocas ocasiones; una manera, puede que a su pesar, de ir en sentido contrario o diferente al de la mayoría.

Pero hablemos de nombres, hablemos por ejemplo de Antonio Méndez Rubio, poeta y ensayista, uno de los escritores que de manera más lúcida ha sabido establecer relaciones entre lo poético y diferentes aspectos de la realidad social y política. Busca Méndez Rubio una ciudadanía para la poesía que esté impregnada de un sentido ético y de comunidad. "La poesía o nada" llega a decir a modo de proclama en la conversación con Peñas. O esto otro que le sirve a la autora para titular su conversación: "Defiendo la poesía como juego de lenguaje, como una práctica improductiva, peligrosamente próxima a la corporalidad y la sexualidad".

No quiero dejar pasar por alto el subtítulo del libro: "Conversaciones a propósito de la poesía". Ni "de poesía" ni "sobre poesía". "A propósito", la sutileza de la autora al elegir esta expresión ubica el libro en su verdadera dimensión: para qué charlar de poesía sino para trascenderla; para ponerla en relación con su entorno. En este sentido: los poetas entrevistados son cómplices ideales para lograr dicho objetivo: como cuando Pilar Martín Gila, a propósito del silencio, establece unos matices imprescindibles: "Por otro lado, una forma de silencio impuesto es también el ruido, que sería una saturación de sentido (como ejemplo, la publicidad), que deja la impresión de liberarnos de la responsabilidad de tomar la palabra y, de alguna forma, nos induce a entregarnos a su enmudecimiento". Son los poetas, junto con los músicos, los que saben que el silencio más significativo es aquel que se escoge libremente. Guardar silencio (atesorarlo) no es lo mismo que enmudecer.

Pero sigamos con los nombres: el asturiano Jordi Doce, que recuerda a Cernuda para afirmar su distinción entre actualidad y presente. En efecto, lo poético no es actual sino presente. Y esto me lleva a las páginas introductorias de Esther Peñas: "Las entrevistas que recoge este libro son anacrónicas por cuanto no les interesa lo más mínimo lo inmediato". En el caso de una periodista, identificar entrevista con anacrónico no puede ser más provocador. Pero lo anacrónico, en realidad, más que fuera de tiempo, está reñido con él.

Y otra apreciación importante que aparece en estas páginas iniciales: "Que lo poético no pueda ser explicado no supone que nada pueda decirse sobre él".

Un hilo une a los nombres que aquí aparecen: todos están vinculados al sello editorial que publica el volumen. A pesar de la acotación de campo (o tal vez gracias a ella) la nómina no puede ser más atractiva: a los ya citados hay que añadir nombres como los de Miguel Casado, Tania Favela, Pedro Provencio, Gloria Gervitz, Eduardo Milán… Poetas cuyos poemas no son réplicas, el temor que acecha a Ferrer Lerín (otro de los incluidos).

Y las preguntas de los poetas: "¿sería posible un poema que persistiera o insistiera sin trascender los propósitos con los que se escribió?": Daniel Aguirre Oteiza.

Los poetas, sus voces, sus palabras, sus textos. Todo convocado con tino y dedicación por Esther Peñas.

