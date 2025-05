Nuevas confidencias de Dorothy Gallagher

Dorothy Gallagher (Nueva York, 1935) es una escritora impagable, cronista deslumbrante de una ciudad y de una confidencialidad eterna, también de los pequeños grandes detalles. "Historias que olvidé contarte", que ahora publica la editorial Muñeca Infinita, recoge, como ya se prodigó la autora en anteriores colecciones, piezas sueltas íntimas y conmovedoras en las que la figura de su marido difunto sigue teniendo un gran protagonismo. Todas ellas son fruto de una reflexión delicada y profundamente ingeniosa sobre la pérdida, el matrimonio, la escritura y la vida en Nueva York. El esposo de Dorothy Gallagher, el editor Ben Sonnenberg, autor de "Lost Property: Memoirs and Confessions of a Bad Boy", falleció de una esclerosis múltiple que lo mantuvo paralizado durante muchos años mientras su privilegiada y creativa mente permanecía intacta. En los diez relatos de este pequeño volumen, Gallagher se mueve libre e intuitivamente entre el presente y el pasado para evocar los momentos que compartieron juntos y la vida después de su muerte, sola, pero sin dejar de pensar en él, en un presente afligido pero también reconfortado por el recuerdo de un inolvidable pasado común. Todo es sencillez en su escritura: el hecho de mudarse a un nuevo apartamento y amueblarlo, cultivar unos tomates, el recuerdo de la elegante ropa y ese aire británico del esposo desaparecido, lo que sabía y desconocía de él, el devastador impacto de su enfermedad y cómo ambos encontraron la manera de afrontarlo. Más tarde sobreviene el recuerdo: desde la nostalgia de la vieja máquina de escribir, una Royal, vinculada a los inicios de la relación con Sonnenberg. "Nunca recuperaré la máquina de escribir, pero, al igual que los amputados siguen teniendo el miembro perdido, todavía oigo el tableteo de las teclas, el toque de campanilla al final de una línea, siento el reconfortante pulsar de mis dedos en las teclas, el gesto de alargar el brazo para hacer retroceder el carro, actos reflejos de aquella década efímera en que escribí a máquina, a veces mirando por la ventana la panorámica del Bowery, consciente de la luz cambiante entre la mañana y la tarde, entre una estación y otra, hasta que llegaste tú".

Dorothy Gallagher, por Pablo García / .

También se refiere Gallagher a sus dos perros y su gato, "Bones", y al inesperado papel que una fotografía que nunca tomó tuvo en el reencuentro con su esposo. La madre, que quería para ella otra clase de vida, sucumbe finalmente a la demencia. El enfoque irónico y aparentemente pasajero de la memoria fluye en el libro como un misterio a punto de desvelarse en la siguiente página. Son historias sencillas pero de una resonancia extraordinaria, tanta que llevan al lector a involucrarse incondicionalmente y desde el primer momento con ese gran misterio cotidiano que es la supervivencia de cualquier pareja. Prosa impecable y minuciosidad infalible de inigualable cronista adornan a esta escritora estadounidense.

"Dice Myke Tyson que si te haces amigo de una paloma nunca estarás solo", escribe Dorothy Gallagher, que medio confiesa no haber tenido jamás la intención de escribir sobre el matrimonio, la viudez y el duelo, pero que sí ha insistido en sus consecuencias, la pérdida y la soledad, y todo lo que revolotea sobre ellas: las palomas, los perros, los gatos, los muebles viejos, las máquinas de escribir y la ropa, o la arquitectura de Nueva York. Las cosas son las pruebas de la vida que se acumula en ellas, igual que cae la nieve mientras duermes, recuerda la autora de "Historias que olvidé contarte", una autobiografía construida a base de anécdotas y digresiones, con párrafos que saltan como piedras en el cauce revuelto del río, de un instante a otro. Quienes hayan disfrutado con "De cómo recibí mi herencia" y "Extraños en la casa", publicados por la misma editorial, no se arrepentirán de leer esta nueva colección de relatos. Quienes no conozcan a Dorothy Gallagher se alegrarán de descubrirla. Nunca es tarde para la dicha.

