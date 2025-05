Derechos y privilegios

En los últimos meses varias orquestas sinfónicas de nuestro país han atravesado conflictos laborales, algunos de ellos muy graves, que han supuesto alteraciones tanto en su programación propia como en la que prestan a otras instancias como, por ejemplo, los teatros de ópera que no tienen formación propia y que tienen suscritos acuerdos para sacar adelante su actividad.

Lo primero que debemos tener en cuenta para analizar estos problemas en su contexto adecuado es que la música clásica en España aún está, en líneas generales, marcada por la precariedad. Los presupuestos del sector no tienen ni la estabilidad ni el volumen que sí presentan en el resto de Europa y aquí los vaivenes políticos pueden afectar de manera tremenda a la viabilidad de los proyectos y a las garantías laborales de los profesionales. Si esto lo sacamos del ámbito oficial de las orquestas estables en las que los músicos tienen una plaza fija lograda mediante audición, ahí ya el desamparo es tremendo porque los que son free lance tienen grandes dificultades para consolidar una mínima continuidad en su profesión. Además, hay que tener en cuenta que muchos intérpretes se contratan como refuerzos, no son fijos en las plantillas y compiten en un mercado precarizado porque las instituciones no cubren las plazas necesarias para abordar el repertorio con garantías y de esta forma ahorrarse dinero en puestos de trabajo estables. O lo que es lo mismo, un fraude que se tolera porque son las instituciones públicas las que acuden a semejante engaño.

Ahora bien, muchas de las protestas que se han vivido últimamente se ubican en la finísima línea que separa derechos de privilegios. Ya de por sí, y debido a las características propias de la profesión, las libranzas y días de asueto son exponencialmente más amplias que las del resto de los trabajadores. Es más, si estas fuesen públicas, muchas orquestas tendrían graves problemas de credibilidad ante la sociedad que las financia. Y parece que a bastantes músicos aún les parece poco, y esta es una de las principales reivindicaciones, así como la de los aumentos salariales que se solicitan por encima del resto de los trabajadores dependientes de las instituciones públicas y que supondría, sin duda, un serio agravio comparativo.

En demasiadas ocasiones da la impresión de que de tanto estirar la cuerda, ésta, en cualquier momento, se va a romper. La reivindicación justa es, diría, un deber. Confundir derechos laborales con la búsqueda de situaciones de prebendas y regalías se acabará volviendo en contra de un sector que aún ha de luchar por otras cuestiones más básicas –reconocimientos de enfermedades profesionales, entre otras– que siguen sin resolver.