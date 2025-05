L’escritor ante l’espeyu

¿Qué veo nel espeyu como escritor? Sía lo que sía, va ser too. Nesti ser, convién que confiese dalgo: nun conozo a nengún llector de mio. Esto tien importancia, porque nun sé a ciencia cierta qué puea interesar esto qu’escribo o qu’escribí. Amunchayá entrevistábenme pa un programa cultural de televisión y depués de la grabación cayí nel vezu yá clásicu de nun afayame a gustu coles mios pallabres. Prestaríame, cuando recomiendo un llibru míu, abrugar’l corazu del potencial llector, pulsar les tecles adecuaes pa empobinar al oyente o telespectador a la llibrería más próxima pa mercar el mio llibru. He reconocer qu’esto nun pueo confirmalo porque nun hai feedback colos llectores.

Tampoco sabría dicir si esto mesmo pása-y a otros escritores, solo me pasa a mí o ye zuna mía y nun-y asocede a naide sacante de la mio cabeza. Pue apaecer dalguna crítica (eloxosa mayormente) en dalgún mediu de comunicación escrita. Pero namás. Cuando pregunten a dalguién pola lliteratura d’anguaño, nun me cita naide. Nun apaezo nes antoloxíes (solo nuna y taben toles persones que publicaron dalgún llibru de poesía n’asturianu, polo que más qu’antoloxía pue dicise recopilación). Nun me quexo de les presencies, cásique toes merecíes, sinón de les ausencies. Non solo yo nun apaezo, sinón tamién otros escritores de la mio xeneración o anteriores desapaecen nel mar de la indiferencia.

Preocúpame esto por dos razones. El primer motivu ye qu’al falar de lliteratura asturiana tiéndese a dir sobre seguro y nomar a los yá clásicos autores del primer y segundu Xurdimientu, nuna manera cómoda de quedar bien colos más importantes y nun quedar mal colos demás, que ven imposible repostiar los nomes citaos pola ablucante evidencia de la so calidá. ¿Inseguridá? ¿Autocensura? ¿Prudencia? ¿Desconocimientu? ¿Simple falta d’atrevimientu?

El segundu motivu pol que m’escama l’ausencia n’antoloxíes de decenes de bonos y bones escritores d’Asturies (y pueque yo nun sía nada d’ello, convién adornase d’humildá) ye la mesma ausencia como símbolu d’ausencia crítica, de llectores con criteriu que s’atrevan a xuzgar y preferir. Nun hai un llabor críticu, académicu en particular, sobre la lliteratura d’alguaño. (polo menos yo nun tengo constancia). N’otres lliteratures los llectores reciben la obra del autor y de contino falen con él per diferentes medios. L’anomalía de la lliteratura asturiana diagnósticase ante la falta de foros onde los llectores puean interactuar colos escritores y face-yos llegar qué aspectos de la obra lliteraria representa más contactos coles ansies, intereses, gustos o prestures del llector. L’autor nun escribe pa los llectores, o nun tendría de facelo, pero sí pue usar la mesma llingua ideal en términos d’interés.

¿Por qué furrula lo qu’escribo pa qu’haya cuatro o cinco persones nun xuráu que valoren les mios obres? Nunca nun falé con nengún componente d’un xuráu qu’allumara los aspectos que-y capiaron l’alma na mio obra pa facela merecedora d’un premiu. A falta de llectores, camino peles siendes lliteraries a ciegues, ensin güelgues que m’apurran les razones poles que publico. ¿Qué veo nel espeyu? Una incógnita. Sé por qué escribo. Pero nun sé por qué publico. Solo trabayo nes ringleres del papel y nesi consuelu consiste la maxa de los díes.