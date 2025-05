Somos mayoría, pero tenemos que ser todos

El asturiano y el castellano son lenguas que usan los asturianos y las asturianas. A nadie debería prohibírsele nunca usarlas en un lugar público. A nadie debería obligársele a expresarse en una de ellas si prefiere hacerlo en la otra.

Si estás de acuerdo con las tres afirmaciones precedentes, enhorabuena: defiendes la oficialidad. Perteneces a la mayoría de asturianos que entendemos que la convivencia democrática y la igualdad entre los ciudadanos pasa por la libertad de uso de nuestras tres lenguas: el asturiano, el castellano y el eonaviego. Eso es, precisamente, lo que queremos según todas las encuestas, año tras año: más del 60 por ciento de los ciudadanos.

Es también lo que quiere la mayoría de nuestra Xunta Xeneral; pues los partidos que la defendemos representamos a más ciudadanos que quienes se oponen a la convivencia en igualdad. También lo quieren la mayoría de las familias, que libremente escogen que sus hijos estudien asturiano o eonaviego junto al castellano. Quieren que crezcan bilingües, con más herramientas, con más respeto hacia su entorno.

Y si esa es la voluntad de la ciudadanía, de su Parlamento y de sus familias, ¿por qué no convertirla en una realidad legal, serena y compartida? ¿Por qué hacerle el juego a quienes quieren cargarse la convivencia y emponzoñar la política con el odio importado de Washington?

Asturias puede pactar, como ya lo hizo Galicia. Afortunadamente, no hace falta inventar nada. No estamos ante una novedad ni ante un salto al vacío. Hay muchos ejemplos cercanos de cómo gestionar con madurez la convivencia lingüística en democracia: Bélgica, Suiza, Canadá… o, sin ir más lejos, Galicia.

Allí, desde 1981, el PP ha gobernado prácticamente sin interrupción, y ha sido precisamente bajo su liderazgo cuando se construyó uno de los consensos más sólidos en torno al gallego. La ley de normalización lingüística fue aprobada por Fraga con el apoyo de socialistas y nacionalistas. Por unanimidad. Fue una ley útil, pactada, al servicio de todos. ¿Por qué no podríamos hacer aquí algo similar?

Si PP y PSOE pudimos en Galicia, también podemos en Asturias. No se trata de ceder, sino de pactar. De pensar en el largo plazo, más allá de una legislatura, más allá de una coyuntura. La oficialidad no puede ni debe ser una victoria de unos sobre otros. Solo puede construirse desde el acuerdo. Desde el respeto. Resolvamos de una vez un problema que llevamos arrastrando como sociedad desde los años 80.

El consenso no debilita, construye futuro. Nadie va a perder por reconocer lo que ya es una realidad social. Al contrario: ganamos todos. Ganamos en derechos, en cohesión, en autoestima colectiva. Una Asturias que protege su diversidad es una Asturias más fuerte.

Defender la convivencia lingüística es un principio básico de la democracia. No se trata de obligar a nadie a hablar una lengua que no quiera, sino de que quien sí quiere usarla tenga los mismos derechos. Que no haya ciudadanos de primera y de segunda según el idioma en el que vivan, piensen o sientan.

Y por eso es más necesario que nunca que la oficialidad se haga bien. Que nazca del consenso. Que nos incluya a todos y que traiga la igualdad.

Porque si una mayoría quiere oficialidad y una parte importante de la sociedad la mira con recelo, temiendo que sus derechos puedan verse comprometidos, la única manera de construir un modelo sólido, justo y duradero es haciéndolo juntos. Haciendo política con mayúsculas. Dejando a un lado el ruido, las trincheras y los prejuicios. Pensando en Asturias. Pensando en el futuro. Pensando en la convivencia.

Si socialistas y populares pudimos pactar un modelo ejemplar de convivencia y respeto para una sociedad plurilingüe en Galicia, también podemos hacerlo en Asturias. Los asturianos no somos ni merecemos más que nadie, pero tampoco menos.