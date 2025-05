Como una secuoya

Cárcel, prisión, trullo, centro penitenciario, celda, calabozo… El espacio narrativo de "Condenados a escribir. Escritores entre rejas", de Daria Galateria, traducido por Francisco Campillo, está claramente definido y, visto lo visto (leído lo leído), imprime carácter. Se puede leer el libro de Galateria como un libro de relatos, cada texto asociado a un autor que padeciera encierro. Relatos documentados, tramados de forma muy amena y no exentos de humor. Lo cual no distrae del objetivo principal del libro: relatar las causas y consecuencias (los caminos de entrada y de salida) de una estancia tan singular; aunque haya casos, como el de Jean Genet, que convirtieron lo excepcional en habitual. La nómina de esta curiosa antología o canon es notable: por el número y la importancia de los nombres. No voy a nombrarlos a todos porque serían demasiados para el espacio del que disponemos, pero sí citaré a alguno para que el lector pueda hacerse una idea: Voltaire, Dostoievski, Jack London, Ezra Pound, Scott Fitzgerald, Jorge Semprún…

Hay de todo: casos cuyo paso por prisión fue fugaz y otros que supuso una segunda vida.

Al lado de nombres de sobra conocidos como el de Oscar Wilde, pues su proceso y posterior encarcelamiento tuvo una gran repercusión pública, aparecen otros que, al menos para quien les escribe, han sido una sorpresa: los casos, por ejemplo, de Stevenson o Mérimée.

Las experiencias de un encierro forzado suelen ser tan extremas que, con la ayuda y la buena mano de Galateria, nos sirven para matizar los perfiles de muchos de los escritores encerrados. Su cara A y su cara B.

Como es fácil suponer, los motivos que los llevan a la cárcel son variados y en no pocos casos rocambolescos. La autora utiliza de manera brillante lo anecdótico, no tanto por rebajar lo dramático sino por evidenciar más aún, si cabe, las contradicciones y diversos planos simultáneos de una vida. Nunca quiere Galateria dar una impresión de melodrama, todo lo contrario. También la distancia temporal con los elegidos (siglos XVIII, XIX y XX) convierte "Condenados a escribir" en un termómetro de la temperatura política y moral de distintas épocas.

Escritores que acaban confinados por motivos ideológicos, muchos. Pero también por delitos comunes. Chester Himes, cuya vida hasta entrar en la cárcel era la propia de alguno de sus personajes, se hace escritor una vez dentro. Lo demás ya es historia de la literatura.

Como nos recuerda la autora en una breve introducción titulada, no sin cierta coña: "Una celda: qué mejor inspiración": "Un escritor acaba en la cárcel por los motivos más variados. Algunos fueron criminales o gente de mala vida, como el asesino en serie Lacenaire; raro era que fueran totalmente inocentes, como fue el caso de Apollinaire, a quien acusaron de haber robado "La Gioconda", o del poeta Dino Campana, arrestado en tres ocasiones durante la Primera Guerra Mundial solo por tener cara de alemán".

Mención aparte quería hacer de dos episodios del libro: el primero lo protagoniza el único personaje que no es escritor: el cineasta François Truffaut, que, durante su adolescencia fue carne de reformatorio; su ímpetu por el cine casi lo echa a perder; y ya siendo adulto por desertar del ejército. Encierros que saldrán de alguna manera reflejados en filmes como "Los cuatrocientos golpes" o "Besos robados".

El segundo episodio es el que cierra el volumen: Goliarda Sapienza, a quien, irónicamente, su ingreso en prisión le ayuda a conseguir lo que desea: ser escritora, obtener una rara felicidad. De todos los del libro, este es el episodio de una escritura, digámoslo así, más literaria, sin apenas mediación de lo documentado y con un ritmo menos pausado, más vertiginoso.

Daria Galateria nació en Roma en 1950. Profesora de literatura francesa en la Universidad de La Sapienza. Autora de varios libros y numerosas traducciones. Suya es la edición canónica en italiano para Mondadori de "En busca del tiempo perdido". En 2011 Impedimenta publicó otro de sus libros: "Trabajos forzados: los otros oficios de los escritores".

En las primeras líneas del libro se recuerda una afirmación de Himes: "En la lentitud del tiempo de la cárcel, la imaginación crece como una secuoya" El tiempo, ese gran escultor, parafraseando a Marguerite Yourcenar.