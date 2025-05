Xosé Álvarez y el Conceyu d’Asturies en Madrid

Esta Selmana de les Lletres Asturianes de 2025 dedícase a l’alcordanza de Xosé Álvarez, "Pin", y a l’asociación qu’él fundara y dirixera: el Conceyu d’Asturies en Madrid. Pin foi emigrante n’Arxentina y Madrid. Naciera pel 1948 en Cigüedres (Conceyu de Miranda), onde pue vese la so casa, qu’él acuriosó con procuru poniendo na paré un escudu que diz: "Ciodres in Asturicae Nationis Paessica Terra" ("Cigüedres, en la tierra pésica de la nación asturiana"). Esti escritor tenía clara la so identidá total asturiana y, dientro d’ella, la pertenencia al territoriu pésicu asturoccidental.

Conocí a Pin pola mor d’un festival celebráu en ­Madrid el domingu 9 de mayu de 1975 y que tuvo trescendencia na historia de la transición española: el "Festival de los Pueblos Ibéricos". Fízose onde la ­Universidá Autónoma de Madrid. Yo estudiaba daquella na Facultá de Filosofía y Letras d’esta mesma Universidá, a onde diba tolos díes de llunes a vienres. Pero esi domingu marché tamién p’al.lá y axuntéme al grupu que reivindicaba l’asturianu. Dende aquella anduvi de continu en contautu cola xente que taba alredor de Pin y del so proyeutu, nel qu’había muncha xente y en distintos momentos. Nun destaco nome dengún, porque ye fácil enquivocase al valorar importancies y contribuciones.

La cai Arriaza y el Centru Asturianu. Nos primeros tiempos el situ de discusión de Conceyu yera la propia casa de Pin, na cai Arriaza. Ellí taba’l so cuartu, enllenu de pegatines. La so ma Encarna siempre nos atendió perbién y pa los que díbamos per ellí yera como una segunda madre na emigración. Yo con Pin falaba principalmente de cuestiones llingüístiques y de vocabulariu, porque tanto’l so pueblu como’l míu son de la mesma variante, la que la filoloxía rotula como variante D del asturianu occidental.

Amás de na casa de Pin, naquellos años de Conceyu d’Asturies axuntábemonos nel Centru Asturianu, asitiáu nel centru de Madrid, un prestosu sitiu d’acoyida. Nes xuntes qu’ellí teníemos había debates a esgaya. Diba muncha xente y aldericábase al rodiu de la situación n’Asturies, de l’actualidá de la llingua y de la cosa política xeneral, que fervía daquella. Falábase alto y apasionadamente, tamién pa temes intrescendentes. Los más ácrates asonsañábamos a un escelente compañeru de Mieres que siempre dicía lo mesmo: "Hai que poner orde".

Fuencarral 23. Pel añu 1980 alquiló Pin pa llar de Conceyu un pisu céntricu nel primer pisu del númberu 23 de la cai Fuencarral. Siempre había un ambiente mui animáu, con xuntes d’amigos d’ideoloxíes diferentes, pero enxamás con sectarismu. Aquello yera un non parar d’idees, en dellos casos de forma que paecía caótica. Una vez hubo una votación sobre si tener una postura más radical o, pel contrario, más contemporizadora. Ganemos los más radicales y alcuérdome qu’aquel día taba con nós el Maestro Casanova, un gran músicu, que votó finalmente pola propuesta más nacionalista. Nes xuntes de Conceyu d’Asturies too taba mecío con bromes ya ironíes, con altu nivel inteleutual y restallos prestosos de socioloxía, economía o filosofía. Pero siempre con humor, de manera que tamién foi asina la última xunta, al zarrar el llocal de Fuencarral 23. Ellí taba’l nuesu queríu compañeru David Rivas, con propuestes memorables p’animanos y con pines de bon aquel. Conceyu d’Asturies intervieno de munches maneres y en distintos ámbitos, como la prensa: en diariu "El País", por exemplu, espublicemos dellos artículos. Y yeren memorables les nueches pegando carteles y les romeríes multitudinaries na Casa de Campo.

Les revistes de Conceyu d’Asturies. Si se quier conocer aquel mundu de Conceyu fai falta lleer les dos revistes de l’asociación. Guardámosles con munchu ciñu: la primera fuera "Restallu" y dempués asoleyóse "El Picatueru". Nelles hai informaciones y artículos d’opinión al rodiu de l’actualidá asturiana en xeneral y de la llingüística especialmente. Pa entender l’asturianismu d’aquella dómina ye imprescindible consultales.

La obra escrita de Pin. Xosé Álvarez ye l’autor d’una obra lliteraria asoleyada mui valoratible ("El bable de Xuanín", "Fíos de nadie", "Los tres reis") y tamién filolóxica ("Vocabulariu de Miranda"). Pero entovía queda nel so archivu muncha obra importante que ta ensin espublizar. Hai, por exemplu, un escelente "Refraneiru asturianu" y tamién testos porbonos de toponimia asturiana, xunto a otros munchos escritos de diferente clas.

L’archivu. Como dirixente, guardó Pin de manera exemplar los documentos de l’asociación: escritos d’organización, artículos, cartes, carnés, reseñes, etc. Consérvense estraordinarios análisis y estudios sobre la mui valoratible ortografía de Conceyu d’Asturies, una propuesta escelente que s’emplegó en munches publicaciones. Esta ortografía valía pal asturianu en xeneral, pero una parte importante yeren les normes pa escribir n’asturianu occidental, nel territoriu que llamamos Pesicia. Un resume d’estes normes específiques occidentales espublizárense en 1982 ("Bable Ucidental, cunuciendu la nuesa tsingua. Pesicia") y funcionaben perbién na escritura. Sobre esti tema, pel branu de 1983, cuatro miembros de Conceyu fuimos an ca de Mª Xosefa Canellada, que vivía onde la Real Academia Española. Recibiónos ella de llau del so home, Alonso Zamora Vicente, ya pasemos una tarde llarga ya prestosísima. Buscábemos que nos apoyara pa que la ortografía académica almitiera la "ts" como dígrafu pa la llamada "ch vaqueira", porque otra solución llevaría al desaniciu del fonema. El día 13 de xunetu contestónos Mª Xosefa con una carta mui cariñosa: "He de deciros que me encantó sobremanera vuestro entusiasmo y que, desde aquel mismo momento, quedé ganada para vuestra causa. Al día siguiente escribí a X. Lluis Arias procurando explicarle lo mejor posible mi postura a favor del signo ‘ts’... Ya sabéis que podéis contar con mi pequeño voto".

Yera esperable y lóxico que, dempués de tantos años dedicaos a l’asociación, Xosé Álvarez quixera un descansu, de manera que l’actividá direuta de Conceyu paró, guardándose bien tolos documentos. Pero siguía la sintonía personal ente los miembros y caún taba al tantu de lo que facíen los demás. Pin militó y collaboró con organizaciones nacionalistes, como’l CNA y Andecha Astur.

2001. Pin delles vegaes diba a Madrid per Cangas y paraba en Palacios pa ver a mio madre, Eva González, que-y tenía munchu aquel. Pa la boda escribió-y ella un poema nel que dicía: "La mesma tsingua partsamos, da-tse un beisu de mia parte a tua mucher, a Milagros".

El 2 de febreru de 2001 escribióme Pin dende Madrid una carta mui llarga na que me dicía que pensaba tar n’Asturies pa esi branu: "A ver si ías a pasate por Cigüedres con Mari Carmen pa que veais cúmu quedóu’l Palaciu’l Chanu, yá restauráu". Contábame que daba vueltas a revitalizar Conceyu d’Asturies con otros parámetros, como "grupu abiertu d’opinión". El día 8 de xunu escribióme otra carta na que me pidía que revisara la nueva edición de "Lus tres reis". Mandábame una semeya d’abril "na que tamos más vieyos, pero mui guapos" y taba ilusionáu con celebrar el XXV aniversariu de Conceyu d’Asturies. Nun pudo ser, porque’l día 11 de xunetu dexaba de llatir el so corazón nel mesmu Cigüedres, al poco de llegar de Madrid pa pasar esi branu nel que tenía puestes munches esperances. Yo, que taba en Palacios, quedé xeláu y marché a escape a otru llugar onde había una empresa informática pa mandar a LNE un artículu alcordándome d’él ("Pin, amigu"). Despidímoslu una cuanta xente al día siguiente n’Uviéu, con munchísima emoción. Zarrábase una época del movimientu asturianista.