Eurovisión aviva la polémica por Israel: expulsa a seis personas por protestar contra su actuación

La tensión en torno a la participación de Israel en Eurovisión 2025 ha estallado este jueves en pleno ensayo de la segunda semifinal. Durante la actuación de Yuval Raphael, representante israelí con la canción "New day will rise", varios espectadores abuchearon a la artista e interrumpieron el número con silbatos y pancartas. La organización del evento no tardó en intervenir: seis personas, entre ellas una familia, fueron expulsadas del recinto por alterar el orden en el estadio St. Jakobshalle de Basilea.

La televisión suiza SRG SSR, coproductora del evento, ha confirmado el incidente en un comunicado donde agradece el comportamiento ejemplar de la mayoría del público y recalca su intención de mantener un “ambiente seguro y respetuoso para todos los asistentes”. Sin embargo, la escena vivida distó mucho de esa armonía. La actuación de Israel fue recibida con un clima gélido, marcado por una evidente pitada que se coló incluso en la señal oficial a pesar de los intentos por minimizarla.

Lo ocurrido no ha sido un hecho aislado. En los últimos días, la presencia de Yuval Raphael en el certamen ha sido objeto de numerosas críticas por parte de colectivos pro-Palestina, que acusan a la UER de blanquear la imagen del gobierno israelí en plena ofensiva militar sobre Gaza. Aunque la Unión Europea de Radiodifusión ha prohibido expresamente cualquier símbolo político en el recinto —incluyendo banderas LGTBIQ+ o palestinas—, durante la gala se pudieron ver varias enseñas palestinas en primera fila tras la actuación de Israel.

La organización ha apostado por una realización televisiva que intenta suavizar las reacciones del público, como ya ocurrió el pasado domingo durante el desfile inaugural. En ese acto, Yuval fue recibida con gestos de rechazo mientras saludaba sonriente a cámara.