Bach, un universo

Quizá Johann Sebastian Bach (1685-1750) sea uno de los compositores más estudiados de la todos los tiempos. La bibliografía en torno a su figura y a su legado es inmensa. Acorde con su monumental presencia en la historia de la música. Por eso resulta especialmente complicado encontrar nuevas aportaciones, estudios que aborden enfoques originales sobre una obra de tan alto voltaje creativo. Tampoco es nada sencillo dar con el tono adecuado: un término medio entre la erudición que limita el alcance del mensaje y una divulgación excesivamente plana que apenas realice aportaciones. De ahí lo interesante que resulta este estudio de Christoph Wolff: "El universo musical de Bach, el compositor y su obra", recientemente editado por Acantilado.

Wolff, musicólogo y docente en la Universidad de Harvard, es uno de los más relevantes especialistas en Bach y en otros compositores como Mozart, a los que ya ha dedicado monografías anteriormente. Aquí hace un peculiar recorrido por el catálogo bachiano que le sirve para implantar una tesis muy perfilada sobre las principales características que la definen. Lo primero que hay que destacar es el rigor de una publicación que se sumerge en la obra del compositor desde un punto de vista peculiar, escogiendo determinadas obras suyas que acaban trazando el itinerario vital y profesional de un autor cuya influencia llega a nuestro tiempo.

Como explica en el prólogo, se trata de una "selección limitada, pero suficientemente significativa". Y podríamos añadir que de tremenda perspicacia. El viaje que Wolff nos propone va desde las "Seis tocatas para clave" hasta la "Misa en si menor", pasando por las "Suites francesas e inglesas", los "Conciertos de Brandemburgo", las grandes obras para órgano, los ciclos de cantatas o las "Pasiones", entre otras. De este modo, el autor nos permite un acercamiento profundo al conjunto de la obra del creador a través de cada uno de sus aspectos significativos. Así podemos bucear en su riqueza y variedad. Todo ello, además, reforzando su idea clave de valorar a Bach como lo que fue, un gran innovador, un músico que, en muchos aspectos, es un "padre fundacional" y en otros un revolucionario sin necesidad de exhibirlo. La originalidad de Wolff en esta obra –teniendo en su mochila ya estudios previos de relevancia sobre el mismo autor y su época– es mostrarlo de una forma original, alejada de otros planteamientos biográficos más al uso.

A lo largo de más de seiscientas páginas va estructurando, en diversos capítulos, las obras bajo epígrafes que ponen el acento en las partes que el autor considera de mayor interés en cada una de las partituras que analiza con una prosa en la que lo académico no está reñido, ni mucho menos, con lo divulgativo. Es en los dos primeros capítulos, "Revelar el relato de un universo musical" y "Enfoques transformadores de la composición y la interpretación", donde sienta las bases de su tesis y nos muestra la sistematización del catálogo bachiano, el recorrido para su fijación definitiva y el orden ya primigenio que buscaba dar coherencia a un patrimonio inmenso que corría el riesgo de la fragmentación y la pérdida. Su hijo Carl Philipp Emanuel Bach elaboró ese primer catálogo resumido que fue, durante más de un siglo, el único compendio publicado de toda la producción musical bachiana. Debemos tener en cuenta que su trabajo compositivo no nos ha llegado completo. En vida suya se publicaron pocas obras que existían en copias manuscritas. Hay desapariciones notables; tal como explica Wolff, "entre las pérdidas se incluyen obras documentadas como la ‘Pasión según san Marcos’, cantatas religiosas y profanas de las que se conservan los textos, pero no las partituras"

Quizá uno de los aspectos más interesantes del libro es la descripción del trabajo como compositor de Bach, en su vertiente pedagógica también, y en cómo su mirada es, en cierta medida, muy heterodoxa. Explica Wolff que, como compositor "nunca dejó de ponerse a prueba, y en muchos aspectos fue su crítico más importante, como demuestra su costumbre de introducir sensatas revisiones en sus propias obras. (…) el minucioso examen de obras ajenas le permitió perseguir el objetivo de lograr que su música fuera decididamente original y señaladamente diferente de la de cualquier otro compositor". Por eso su figura es tan relevante en el ámbito concreto del diseño compositivo autónomo, original, en un sentido tan marcado que ejerció una influencia más allá de su época y que atraviesa los siglos.

El libro está profusamente ilustrado con tablas e ilustraciones, en buena parte de ediciones autógrafas, que enriquecen la parte teórica y argumental y permite que la erudición del autor esté bien ponderada con unas imágenes que permiten un acercamiento enriquecedor a ese legado más allá de los lectores más especializados.

Según Wolff, el "universo musical de Bach se parece a un grandioso cosmos en el que todas sus inagotables ideas musicales encuentran su lugar". El ensayista alemán nos lo acerca tras una trayectoria que ha convertido su estudio en uno de los grandes hilos conductores de su vida académica y toda esa dedicación supone un sedimento fértil que encuentra en este trabajo una plenitud absoluta.

A modo de síntesis, y siguiendo a Wolff, podríamos afirmar con el autor que "lo que hace que la música de Bach sea tan ejemplar, superlativa y trascendente es su acercamiento sumamente personal y heterodoxo a la composición. En su universo musical, la filosofía, la teoría, la composición y la interpretación se fundieron para crear una totalidad verdaderamente incomparable".

