El guardián insomne

Roberto Calasso (1941-2021), presidente y director literario de Adelphi, una de las editoriales de mayor prestigio internacional, fue igualmente autor de una extensa y magnífica obra literaria, bien conocida en España, y destinada según el juicio visionario de Leonardo Sciascia nada menos que "a no morir". En el libro deslumbrante, de alta cultura, objeto de la presente reseña, Calasso nos ofrece la exposición problemática de las turbulentas relaciones entre Yahvé, dios único y celoso, y el pueblo de Israel.

El desconocido "Redactor Final" de la Biblia veterotestamentaria es, escribe Roberto Calasso, el primer responsable de todas las innumerables ocasiones de desconcierto que el Libro Sagrado provoca en cualquiera de sus lectores. Y sin embargo, como sostenía Goethe, y sirve de título a la obra que aquí noticio, libro tras libro, "el libro de todos los libros" nos permite adentrarnos en él como en un segundo mundo, para que en su interior nos perdamos, nos iluminemos y nos perfeccionemos. Esa era y es la condición si se desea saborear, una vez más, "el aire de los patriarcas", o la latitudo cordis, la "inmensidad del corazón", que había pedido y recibido Salomón. Pero la del gran escritor alemán era también la sugerencia de una manera de leer que todavía resulta válida en la actualidad. Valgan estos tres ejemplos que extracto a continuación:

Tomemos, en primerísimo lugar, la capital e impactante historia del sacrificio de Isaac. Para matar a su hijo, según le había ordenado Yahvé, Abraham había tenido que despojarse previamente de la sensación de libre albedrío y creer, en el culmen del entumecimiento de la sensibilidad, que ya no podía desear nada. En suma, había reconocido que "algo más" actuaba en su interior. Así, la conquista de Abraham no fue la obediencia total, dice Calasso, sino la capacidad de suspender el don más singular que Yahvé había otorgado a Adán: el sentimiento de libre albedrío. Don ciertamente "insidioso", pero necesario para poder vivir, aunque en esa excepcional ocasión no se tratara de vivir, sino de reconocer (¿el qué, la supremacía divina como contraria a la ficticia libertad humana, meramente aparente?, cabe preguntarse). Nadie, escribe Roberto Calasso, puede afirmar con certeza la existencia del libre albedrío. Cualquiera está en condiciones, no obstante, de atestiguar que posee el sentimiento de libre albedrío. Sensación valiosa, que hace la vida vivible, y promete fundamentar cualquier orden, por frágil que pueda ser tal fundamento. "La prueba a la que Yahvé sometió a Abraham fue extrema, porque lo obligó a reconocer el engaño necesario que sufren los hombres: atribuirse a sí mismos el poder de la sustitución [de una víctima propiciatoria por otra, se entiende] y el libre albedrío". Una libertad probablemente ficticia, se ha de añadir, mas indispensable para sustentar la responsabilidad individual que constituye el presupuesto de toda ordenación social coactiva.

En segundo lugar, Yahvé sobrevuela de continuo la vida del hombre. Esta constricción de la intimidad personal, que todos los creyentes experimentamos, la percibía Job de manera especialmente traumática. Aquel "guardián insomne", observa Calasso, bastaba para arruinar la vida. "¡Aléjate de mí para que pueda estar un poco alegre!", clamaba Job. La carga más pesada era, en efecto, la omnipresencia divina, que se cernía sobre cualquiera. Es esta, a mi juicio, una distinción notable entre el Dios del Antiguo y el del Nuevo Testamento, en el que ya no puede concebirse solo como un alterum del hombre, sino como una guía y un compañero. Sin duda, la presencia de Jesús, el Dios Hijo, explica tal diferencia. Por medio de la gracia Dios no nos sobrevuela, sino que nos constituye y fortifica: es parte de nosotros y nosotros parte de Él. Así, el providencialismo neotestamentario resulta muy distinto del providencialismo anterior: es el del acompañamiento de Emaús.

Y una referencia final. Según Roberto Calasso, que los judíos fueran elegidos por Yahvé no por sus méritos, sino por una promesa hecha a tres hombres singulares –Abraham, Isaac y Jacob–, y que estos tres hombres no tuvieran, originalmente, méritos específicos para ser elegidos (lo propio pudiera decirse de los doce primeros Apóstoles), es el fundamento de toda teoría de la gracia, desde Agustín a Pascal. Este es el rasgo que distingue a la Biblia de los primeros textos egipcios, mesopotámicos o fenicios. Aquí, por fin, nos encontramos con una diferencia irreductible.

Gran obra esta de Calasso, un verdadero acicate para la reflexión.

