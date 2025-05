Cannes 2025, veteranía y nuevas voces

Un año más, buena parte de la conversación en torno al principal certamen cinematográfico —conversación que, en condiciones normales, viraría alrededor del valor de sus películas— se ha convertido en una carrera por predecir su palmarés y extrapolarlo a galas de premios posteriores. No es casualidad. En los últimos años, Cannes ha experimentado con planteamientos más amigables con el mainstream para convertir la Palma de Oro en una plataforma para partir como favorito en los premios de Hollywood. Es un arma de doble filo: por un lado, conseguía introducir en la Academia películas que les resultaban ajenas (a veces, por razones puramente idiomáticas); por otra, suponía una forzada limitación a la Palma de Oro, que debía ofrecer ganadores dentro de lo tolerable por Hollywood. Todo esto se enmarca, además, en un contexto industrial inestable: la pugna con las plataformas de streaming —reforzadas tras la pandemia— dejaba a Cannes como bastión de la exhibición en salas, en un equilibrio estratégico entre tradición y renovación. El jurado presidido por Juliette Binoche ha tratado de reunir todas estas sensibilidades, resultando en un palmarés heterogéneo.

En este panorama de transformación, se ha roto otra convención de los últimos años: dos películas españolas («Sirât», de Oliver Laxe, y «Romería», de Carla Simón) han vuelto a coincidir en Competición por primera vez desde 2009.

En «Sirât» —premio ex aequo del Jurado—, el viaje de un padre que, acompañado de su hijo, busca a su hija perdida en Marruecos deviene alucinatorio y amenazante a medida que se diluye la trama principal, sin perder nunca su sentido de inmediatez. Absorbe desde el desamparo la intensidad del cine de género para acompañar a un grupo de raveros frágiles pero eufóricos, guiados por la música electrónica de Kangding Ray hacia un estado de trance visual y emocional en el desierto. Su búsqueda de significado desde la contracultura es tan única como universal.

Continuista con el naturalismo detallista de sus anteriores películas, Simón organiza los capítulos de «Romería» a través de las imágenes caseras de una cámara de mano y citas de un diario personal. A través de ellas, la protagonista busca comprender la identidad de sus padres años después de perderlos, fundiendo la réplica del pasado con la imaginación fruto de la fascinación por las texturas de la costa gallega. Simón trata la enfermedad y la adicción desde una sensibilidad que se le escapa a «Alpha» (Julia Ducournau) (nuevamente en competición tras su Palma de Oro en 2021), que se recrea en una visión monstruosa y cruel incapaz de construir un discurso más allá de lo explícito.

Triunfa desde la racionalización de recursos «The Mastermind», de Kelly Reichardt, ingeniosa deconstrucción del género de atracos que, en lugar de enfatizar la acción del robo, se centra en la dimensión humana del delito. Observadora y naturalista, la mirada de Reichardt consigue mantener la tensión (que no la adrenalina convencional) con una reflexión sobre la insatisfacción y el autoengaño a través de su protagonista, un carpintero desempleado, marido y padre consumido por la idea de que merece una vida mejor que su rutinaria cotidianidad.

«Sound of Falling», largometraje de Mascha Schilinski que comparte premio con «Sirât», es un rompecabezas entre el drama de época y el cuento gótico. Entrelaza las vidas de cuatro chicas adolescentes separadas por décadas —desde inicios del siglo XX hasta el presente— pero unidas por un mismo caserón rural en el norte de Alemania que actúa como testigo mudo de generaciones de mujeres cuyas experiencias riman entre sí a lo largo del tiempo. De narrativa fragmentada, fantasmal, salpicada por golpes de extrema crueldad (pero también de inocencia), la película compacta a través de sus imágenes y de la música de Anna von Hausswolff el “dolor fantasma” compartido por sus protagonistas.

El dolor está también en el origen de la violencia de «Die My Love» (Lynne Ramsay), retrato estridente y cautivador de una crisis de pareja que va más allá de la aparente depresión postparto —la propia Ramsay se lanzó a negar esta interpretación que buena parte de la crítica internacional había asumido como lectura única, ignorando los matices de la película—. Desgranar el complicado equilibrio interpretativo de Jennifer Lawrence y Robert Pattinson requiere (y es coherente que así sea) paciencia para atravesar su aparente rigidez.

Asumiendo un estilo opuesto encontramos «Two Prosecutors», regreso a la ficción del ucraniano Sergei Loznitsa. Es un drama minimalista ambientado en las purgas estalinistas, basado en un relato del escritor y científico Georgy Demidov. Su plasmación de una hiperburocratización represiva, aunque formalmente coherente, no se puede calificar de novedosa: largas tomas estáticas y silenciosas encuadran oficinas, pasillos vacíos, escaleras y celdas de prisión de tonos pardos y grises, donde el movimiento se congela y la expresividad desaparece de los personajes; también del protagonista, un joven fiscal idealista que inicia una investigación tras descubrir por azar una petición desesperada escrita con sangre por un prisionero.

La recreación del rodaje de «Al final de la escapada» que Richard Linklater construye en «Nouvelle Vague» es una celebración vibrante aunque reduccionista del espíritu de la nueva ola del cine francés, inevitablemente incongruente por pasar por el tamiz hollywoodense al movimiento que buscó (desde el respeto) dejarlo atrás. Es una película ágil e ingeniosa pese a lo restringido de su estructura: la reimaginación del diario de rodaje, protagonizado por el París de finales de los cincuenta. Reduce (con la mejor de las intenciones) la espontaneidad revolucionaria del cine de Godard al ofrecer una reconstrucción tan literal, tan americanizada.

«Eddington», estreno de Ari Aster en Cannes, es una sátira sobre la pandemia de 2020 en Estados Unidos. En su intento de capturar el caos sociopolítico, Aster retrata la paranoia colectiva subrayando una colección de situaciones extraídas directamente de aquellos años; aunque es una película mucho más coherente que sus anteriores trabajos, su primera mitad no deja de ser un anecdotario construido en torno al sketch de gran presupuesto. Joaquin Phoenix, Emma Stone y Pedro Pascal intentan equilibrar el absurdo cómico con la desesperación subyacente.

No han faltado producciones que ahondan en el cine social menos inspirado, aún de presencia indeleble en los principales festivales europeos. En forma de thriller, «Dossier 137» (Dominik Moll) denuncia la brutalidad policial a través de la investigación de un caso real durante las revueltas de los chalecos amarillos; reiterativa e indignada, confía en la interpretación protagonista de Léa Drucker para aportar humanidad a un procedimental televisivo. De corte más dramático, «La Petite Dernière» (Hafsia Herzi) es una historia de autodescubrimiento a la vez sexual y religioso de una adolescente franco-argelina (Nadia Melliti), que se ha llevado el premio a la mejor actriz. Los mismos esquemas del social europeo plagan «Jeunes Mères», con la diferencia de que los veteranos hermanos Dardenne (premio al mejor guion) pueden presumir de haber sentado las bases de las que se nutren las innumerables repeticiones de la fórmula, ya estandarizada.

Fórmula que, de hecho, lleva años extendida a Irán, donde sus incursiones en Cannes cada vez están más lejos de Kiarostami. «Woman and Child» (Saeed Roustaee) es un drama telenovelesco que sigue a una madre enfrentada a una cadena de tragedias personales y a la rigidez patriarcal de su entorno. Melodramática y superficial, emplea la enésima versión local del formato para denunciar las condiciones vejatorias y el fallo institucional sistemático, en una acumulación constante de giros trágicos y confrontaciones sobrecargadas que diluye la fuerza de su mensaje.

Por el contrario, la Palma de Oro de este año —«It Was Just An Accident», de Jafar Panahi— es un thriller moral que canaliza las experiencias personales (bajo el régimen iraní) del director para explorar la delgada línea entre la justicia y la venganza. Desde su propia premisa (un accidente de coche que desencadena una serie inagotable de situaciones imprevisibles, entre ellas el secuestro de un torturador) se desprende un sentido de urgencia novedoso para el humanismo del director. Salpicada momentos propios del teatro del absurdo, sirve de pantalla al retrato de una sociedad donde los torturados deben vivir junto a sus torturadores, y pone el foco en el remordimiento antes que la venganza. No hay catarsis ni moraleja sencilla: en su lugar, carga su conclusión de ambigüedad moral y emotiva.

La japonesa «Renoir» (Chie Hayakawa), delicada exploración sobre el duelo infantil, es heredera del mejor cine clásico japonés con su emotividad soterrada. La culpa, la confusión y la necesidad de afecto se exploran en tono aparentemente ligero, con escenas que se alargan más allá de su cierre natural; suspende así el dolor, igual que sus personajes suspenden sus vidas por la anticipación de la muerte.

«O Agente Secreto» es un thriller político ambientado en el Brasil de 1977 que transita varios géneros en su reconstrucción histórica, recreándose en la atmósfera de la época –el calor, la paranoia y la energía caótica del Recife durante el Carnaval–. Tal vez por afinidad con el director Kleber Mendonça Filho —ex crítico de cine convertido en cineasta—, ha sido una de las grandes triunfadoras de crítica y jurado, con galardones a su dirección y su actor protagonista, Wagner Moura.

Menos entusiastas fueron las reacciones a «Eagles of the Republic» (Tarik Saleh), historia satírica de un célebre actor egipcio forzado por el régimen a protagonizar una película propagandística, y que mezcla también thriller de espionaje y farsa política. La interpretación de Fares Fares como estrella en desgracia, carismática pero vulnerable, es lo más matizado en su algo estereotípico relato de corrupción autoritaria en connivencia con la industria del cine.

«Sentimental Value» (Grand Prix), de Joachim Trier, es un drama agridulce, centrado en el reencuentro entre un director de cine veterano (Stellan Skarsgård) y su hija distante (Renate Reinsve), a la que trata de convencer para protagonizar su próxima película. A pesar de lo sensible de sus interpretaciones, a su representación de las relaciones humanas como contratos afectivos —a menudo discursiva— se le queda grande la comparación con Bergman que se ha prodigado estos días.

En la recta final, la nueva película de la joven promesa del cine chino Bi Gan, «Resurrection», motivó la asignación de un galardón infrecuente («Premio Especial») para reconocer su viaje onírico a través de la historia del cine y de China en el siglo XX. Seis capítulos estilísticamente diferenciados componen una película de asombrosa variedad técnica que comienza en el cine mudo, atraviesa géneros desde el noir hasta el melodrama rural (e incluso la ciencia ficción y el vampirismo), y culmina en un extenso plano secuencia que tiene lugar en la nochevieja que dará paso a los 2000. Es un tributo a un siglo de historia, saturado de imágenes y estímulos que celebran las posibilidades del propio lenguaje cinematográfico. En definitiva: la película que mejor resume el camino a seguir del festival.