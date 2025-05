Mucho calor, más de 6.000 firmas entre las que elegir y un arranque de la mano de Vivian Gornick y Javier Ambrossi: la Feria del Libro llena de literatura el Retiro

Estamos a punto de inaugurar un nuevo junio madrileño, lo que significa dos cosas: mucho calor y el arranque de la Feria del Libro. Esos dos elementos combinan regular, aunque los habituados a visitar el Paseo de coches del Retiro ya están más que acostumbrados a la solana de la feria y saben que lo mejor es acudir a esta con la cabeza cubierta, ropa ligera y un invento tan diabólicamente inteligente como el abanico. También es obligatoria el agua, pero esta se puede comprar in situ si no se quiere cargar con ella. Para las próximas dos semanas, previsión fiable hasta cierto punto, se espera mucho calor estos primeros días, algo de moderación a mediados de la próxima y, después, de nuevo a torrarse. Las que no asoman por ahora son las tormentas, otras asiduas de la gran cita libresca de la capital. Se prevé quizá algo de lluvia en la tarde de este domingo, pero nada más por el momento.

Reconocida por fin esta semana como Bien de Interés Cultural (BIC) por la Comunidad de Madrid, un título que va a poder lucir orgullosa a partir de ahora, esta va a ser la más neoyorquina de las ferias del libro jamás celebradas en Madrid. La ciudad de los rascacielos es este año su hilo conductor, con la potencia del español que allí se habla como eje que articulará una parte de la programación y de la nómina de invitados. Eduardo Lago, Claudia Salazar Jiménez, Lila Zemboráin, Kirmen Uribe, Mariela Dreyfus y Junot Díaz, todos ellos vecinos de la Gran Manzana que escriben en nuestra lengua (Díaz en un exuberante spanglish) son algunos de los que se pasarán por sus pabellones y nos contarán lo que allí está sucediendo en materia literaria e hispanohablante. Para ello se ha contado con la colaboración de la Feria Internacional del Libro de la Ciudad de Nueva York (FILNYC) y de instituciones académicas como el Instituto de Estudios Mexicanos de la City University of New York (CUNY), el Lehman College, Columbia, Fordham, NYU, el Centro de Estudios Puertorriqueños y Yale.

No serán solo esos escritores los que visiten una feria en la que, para las dos próximas semanas, ya hay confirmadas más de 6.000 firmas (ojo, no autores: hay muchos, los más conocidos o los que han tenido más éxito en los últimos meses, que firman varias veces, pero aun así la cifra total es enorme). Entre los internacionales, otros que se pasarán por el Retiro para participar en charlas o dedicar sus ejemplares son Vivian Gornick, Rebecca Solnit, Teju Cole; Catherine Lacey, Garth Greenwell, Katie Kitamura, Eliot Weinberger, Juan Gabriel Vásquez, Claudia Piñero o Brenda Navarro. De los españoles, estarán superventas como Dolores Redondo, Juan Gómez-Jurado, Javier Castillo, María Dueñas, Julia Navarro, Carmen Mola, Javier Cercas o Fernando Aramburu, pero también otros nombres de primer nivel como Milena Busquets, David Uclés, Sabina Urraca, Laura Ferrero, Sabina Urraca, Sergio del Molino, Marta Sanz, Jorge Carrión o Ray Loriga, solo unos cuantos en una lista interminable.

Encuentros en el arranque

Entre las primeras actividades de estos días, la charla inaugural Estados Unidos Hispanos: Una defensa del español, con María Negroni, Carmen Boullosa y Eduardo Lago moderados por Michelle Roche Rodríguez (viernes a las 18.30, Pabellón CaixaBank) y, a continuación, el podcast en directo Esta noche libro, dedicado a La campana de cristal de Sylvia Plath y presentado por Javier Ambrossi (mitad del dúo Los Javis) con Alana S. Portero, María Barrier, Carmen Aumedes e Irene Escolar (viernes 20:30h, misma ubicación). El sábado por la mañana, sendos homenajes a Ana María Matute (11h, Pabellón CaixaBank) y Mario Vargas Llosa (13h, Pabellón Iberoamericano), y por la tarde tendrá lugar la conversación sobre Las costuras de lo íntimo con Vivian Gornick y Marta Sanz (18h, Pabellón de los Jardines de Cecilio Rodríguez). El domingo por la mañana, Guillermo Altares y Sergio del Molino mantendrán la conversación La literatura y el sueño europeo bajo la amenaza autoritaria: el legado de Joseph Roth (12:30h, Pabellón Europa), y por la tarde las responsables del podcast Punzadas sonoras, Paula Ducay e Inés García, charlarán con la directora de cine Elena López Riera sobre la vigencia de Roland Barthes y sus Fragmentos de un discurso amoroso (17h, Pabellón CaixaBank).

A lo largo de la Feria de este año habrá más homenajes: al neoyorquino Paul Auster, por ejemplo, o a Carmen Martín Gaite y Federico García Lorca, que tambieron pasaron en algún momento de sus vidas por la Gran Manzana y esta dejó un rastro en su obra. La radio tendrá, como siempre, una presencia notable, con RNE emitiendo diferentes programas desde el recinto y diferentes podcasts literarios que grabarán en instalaciones del retiro como la Casa de Vacas: Amiga date cuenta, Deforme Semana Ideal Total, ¿Qué estás leyendo?, Hoy en El País y El Orden Mundial.

En el Pabellón Infantil, que este año ha sido decorado y amueblado por Ikea, habrá cuentacuentos, conciertos y hasta un taller sobre Pippi Calzaslargas para que los más pequeños puedan descubrir a este personaje creado por la escritora sueca Astrid Lindgren que, a través de sus libros, películas y series de televisión, conquistó a sus padres o sus abuelos cuando eran niños como ellos ahora.

Lo mejor, en cualquier caso, es plantarse en el Retiro sin ir constreñido por la hora y dejarse llevar a lo largo de las casetas y otras instalaciones, parando cuando algo llame la atención, hojeando libros y ojeando autores. Habrá un total de 365 casetas de librerías, editoriales y organismos públicos. Una parada obligada es el Espacio Indómitas, en el que se podrán descubrir 44 editoriales alternativas (22 cada semana que dura la Feria) que normalmente son las que más arriesgan y donde, más allá de las colas de los escritores más populares, se puede encontrar el producto más exótico de este gran mercado de la literatura.

El año pasado se vendieron más de 585.000 ejemplares por un valor cercano a los 11 millones de euros. En total, visitaron la feria más de un millón de personas. Este año las cifras deberían ser parecidas o incluso mayores, y el tiempo tendrá la mayor parte de culpa en ello: los días de tormenta son su kryptonita, pero por ahora se anuncia más estabilidad meteorológica que en otras ocasiones.

Las casetas permanecen abiertas de 10:30 a 14:00h y de 17:00 a 21:00h. Los viernes, la jornada se amplía hasta las 22:00h, y los fines de semana el horario matinal se extiende hasta las 15:00h, con la franja de tarde hasta las 21:00h.