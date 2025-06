La mejor noticia

Parecía que nos veíamos abocados a felices lecturas y relecturas de las dos novelas de José Avello (Cangas de Narcea, 1943; Madrid, 2015): "Jugadores de billar" y "La subversión de Beti García" pero la editorial gijonesa Trea, que ya fue fundamental en la recuperación de estas dos obras, acaba de publicar una selección de sus cuentos bajo el título de "Relatos reunidos". Los lectores de Avello y, en general, los lectores de buena literatura están de suerte.

Se tenía conocimiento de tales relatos, que el escritor de Cangas fue publicando en diversas revistas a lo largo del tiempo. De hecho, coincidiendo con la recuperación de sus novelas, "El Cuaderno" dio a conocer algunos de ellos. Fue un generoso suplemento de su etapa en papel (ahora se puede encontrar en el ámbito digital) a cargo de la profesora Elena de Lorenzo. Para quienes aún vivíamos del entusiasmo lector de "Jugadores…" y de "La subversión…" la lectura de esos relatos fue un regalo inesperado (uno quisiera que la obra de aquellos autores a los que admira fuese un bucle infinito) que confirmaba el poder de la escritura de Avello. No parecían fruto de un entretenimiento, del azar o del "vamos a probar". Y ahí nos quedamos colgados hasta que la noticia saltó: Trea anuncia la edición de una buena de colección de los cuentos de Avello.

El volumen ya lleva semanas a disposición de los lectores. Y, desde mi punto de vista, es uno de los hitos literarios de la temporada. En Asturias parece que así es. Debería serlo también a nivel nacional. Y si no es así, sería la triste confirmación de que, a pesar de los pasos dados, el síntoma Avello sigue vigente y pone en evidencia a una sociedad literaria volcada con un criterio comercial y digestible y encantada con un canon acomodaticio y reiterativo.

Los cuentos de Avello no son un accidente, completan el territorio de su obra, anticipan recursos y hábitos que brillan en sus novelas, es decir, redondean el retrato del autor, que no es otro que su escritura.

Afirma el escritor venezolano Rodrigo Blanco Calderón que no se escribe un libro de cuentos; se van escribiendo cuentos y en un momento dado se reúnen para formar un libro.

Esta idea es importante para acercarse al volumen de Avello: ¿cómo ordenar los relatos? ¿cómo ser más o menos fiel a los criterios de alguien que ya no está? En este sentido, el trabajo del editor Álvaro Díaz Huici y de la viuda del escritor cangués, Milagros Gonzalvo, ha sido fundamental.

La mayoría de los cuentos convergen en la posibilidad de ser una enmienda a la normalidad

Ya en el excelente prólogo del libro, Álvaro Acebes Arias despeja cualquier duda: "Quienes no conozcan la obra de Avello se llevarán una sorpresa con estos relatos de variada factura y tratamiento. Para los que sí hayan leído sus novelas, puede que, tras el asombro inicial, pasen a advertir luego la coherencia de su mundo literario, la intuición y la originalidad de unos temas que aparecen representados igualmente aquí que en sus textos más extensos".

Entre asombros y certezas, el lector podrá advertir que la mayoría de los cuentos convergen en la posibilidad de ser una enmienda a la normalidad, a la realidad, a lo consensuado. Avello recurre a lo anómalo como caballo de Troya de lo previsible: roles cambiados, comportamientos inesperados, puntos de fuga que rozan lo extraño o lo fantástico.

Y un tono que recurre con frecuencia al humor, sin disimular cierto desengaño, cierta perplejidad… No pude evitar la asociación humor+perplejidad: Kafka. El ciudadano / narrador / personaje que se encoge de hombros o abre desesperado los brazos. A una escala más amplia y compleja sus novelas también son una enmienda al pasado, a la historia.

El humor también como defensa: en el relato titulado "Cómo vencer al reúma", lo que era metamorfosis ahora es la extendida dolencia: "No fue a base de pequeños indicios ni mediante la paciente observación de los animalillos de mi cuerpo. No fueron los conejillos de indias y los ratoncitos instalados en mis articulaciones quienes me lo dijeron con lamentos y sufridos chillidos a medida que se acercaba el invierno. Por el contrario, fue una súbita revelación delante de un escaparate, mientras miraba unas horribles corbatas de lunares enrolladas al cuello de un maniquí. De repente me di cuenta: yo era un reumático".

Junto a cuentos que fueron publicados en vida del autor, aparecen otros inéditos, de los que algunos podrían incluirse en la categoría de micro ficciones. Por su peso y la sombra que proyectan sobre todo el volumen, me atrevería a destacar "La mujer que amaba los hoteles sin alfombras" y "Si una noche de invierno… un lector". En el segundo se hace constar lo siguiente: "Pues cada palabra es ante todo la promesa de que nunca habrá una palabra final". Es probable que lo próximo de Avello sea su poesía. Que no haya palabra final.

