Rosa Montero: "Para mí la realidad es algo muy poco fiable, es como un espejismo"

El tercer episodio de ‘Libros y Cosas’, el videopodcast de ‘ABRIL’, el suplemento literario de Prensa Ibérica, cuenta con una invitada de lujo, Rosa Montero (Madrid, 1951), que acude al plató de Madrid junto con su perrita Petra. Inés Martín Rodrigo y Álex Sàlmon conversan con la escritora sobre su última novela, ‘Animales difíciles’ (Seix Barral), última entrega de su serie sobre la androide Bruna Husky, que llegó a las librerías a finales del pasado enero, y acerca de toda su trayectoria y la importancia de la escritura en su vida.

Ambientada en el Madrid de 2111 y con Bruna y el inspector Lizard enfrentados a una mente criminal aterradora, 'Animales difíciles', título que hace referencia a los seres humanos, encierra una profunda reflexión sobre la identidad. Además, en el libro, Dong, el presidente de los Estados Unidos de la Tierra (EUT), es un retronacional que quiere volver a las fronteras de las antiguas naciones. La realidad y la ficción fabulada por Montero distan 86 años y, sin embargo, los paralelismos con la actualidad asustan.

“Las historias te escogen a ti, tienes que hacer el libro que es necesario para ti, aunque todo el mundo piense que es una locura”

"Las historias te escogen a ti, tienes que hacer el libro que es necesario para ti, aunque todo el mundo piense que es una locura"

“El libro de ‘Animales difíciles’ es muy crepuscular, la trama es muy oscura y trepidante, y un poco asfixiante”, asegura Montero nada más comenzar la charla, a lo que Martín Rodrigo responde: “Acorde con los tiempos que vivimos”. “Es superrealista y refleja los tiempos que vivimos”, continúa la escritora, “pero el final me ha salido muy luminoso, a mí me ayudó mucho escribir ese final, me consoló mucho”.

“Ser plumilla es un género literario como cualquier otro, pero se diferencia muchísimo de la ficción. Para mí, la novela alcanza una verdad mucho mayor que la del periodismo”, responde Montero, periodista durante muchos años, ante la cuestión planteada por Sàlmon sobre la presencia de la actualidad (“realidad”, matiza ella) en todos sus libros.

“No te das cuenta de los que escribes, se escribe desde el inconsciente, no lo controlas”, reflexiona la autora al recordar cómo, sin ser consciente de ello, ha ido haciendo a su protagonista, Bruna Husky, cada vez más parecida a ella, tanto en la personalidad (“ella bebe más vino que yo”) como en el físico (en la última novela, mide igual que su creadora, un metro sesenta). “Las historias te escogen a ti, tienes que hacer el libro que es necesario para ti, aunque todo el mundo piense que es una locura”, sentencia Montero ante las palabras de Martín Rodrigo, que se muestra de acuerdo con ella.

“Empiezas a ser un escritor maduro cuando escribes de lo que no sabes que sabes”, argumenta la novelista en otro momento de la conversación a tres. En ese sentido, Martín Rodrigo le recuerda el papel de la memoria en la ficción, cómo se mezcla con la escritura. “Para mí la realidad es algo muy poco fiable, es como un espejismo, como un sueño. Lo que llamamos realidad no es más que una convención, el cerebro inventa lo que no ve, literalmente vivimos en un espejismo”, explica Montero, que padeció crisis de pánico desde los 16 hasta los 30 años.

“Lo que mal llamamos locura es una ruptura con la narración común”, asegura también la escritora refiriéndose a ‘El peligro de estar cuerda’, novela que, según recuerda Martín Rodrigo, publicó en marzo de 2022 y que le ha traído experiencias inolvidables con los lectores. Un viaje que, de algún modo, empezó con ‘La ridícula idea de no volver a verte’, el libro que Montero escribió tras perder a su compañero de vida, Pablo Lizcano, y del que también habla durante la charla. “Son libros que parece que a algunos lectores les produce una sensación como de una experiencia vital, más que lectora”, sentencia.

“Yo tengo una suerte muy grande, porque tengo la virtud de la alegría, que es eso que hace que todas tus células bailen un zapateado de regocijo por el mero hecho de estar vivas, y a mí me pasa eso. Y luego eres vieja, y eso es una jodienda, no me gusta nada, porque me gusta vivir”, se despide Montero.

La ecritora Rosa Montero en el videopodcast 'Libros y cosas'. / PI

Puedes disfrutar del videopodcast completo aquí.

Y la semana próxima, en ‘Libros y Cosas’, David Uclés, autor de ‘La península de las casas vacías’, el último fenómeno del mundo editorial español.