Un liberalismo complejo

John Rawls nació en Baltimore, en 1921, en el seno de una familia acomodada. Hijo de un abogado y una activista en pro de los derechos de la mujer, siendo niño contagió de difteria y una pulmonía a dos de sus cuatro hermanos, causándoles la muerte. La desgracia lo incitó a reflexionar sobre el modo de reparar el resultado arbitrario con que la suerte se reparte entre los seres humanos y puede llegar a determinar sus vidas. De esta cuestión brotarían muchas otras y una obra gigante, la más fecunda del último siglo en su campo, que ha elevado a Rawls al olimpo de los grandes clásicos de la historia de las ideas políticas. Dio clases en Harvard durante décadas y en 2002 un derrame cerebral dictó su final.

En 1971 publicó "Una teoría de la justicia", el libro que le dio prestigio, fama, y supuso un antes y un después en la filosofía política posterior a la segunda guerra mundial. Rawls invirtió media vida en prepararlo y la otra media la entretuvo en atender los múltiples debates que suscitó. Robert Nozick, otro filósofo de Harvard, ultraliberal en las antípodas de Rawls, escribió en "Anarquía, estado y utopía", el texto por el que es conocido, que su colega había realizado un trabajo magistral, el más brillante en todos los sentidos desde John Stuart Mill, el autor que fijó la pauta del liberalismo en el siglo XIX. Y sentenció: "Ahora los filósofos políticos tienen que trabajar según las teorías de Rawls, o bien, explicar por qué no lo hacen".

Entre adhesiones y discrepancias, el libro de Rawls se convirtió en el epicentro de un intenso debate teórico sobre los grandes temas, en el que todo el mundo quiso tomar la palabra. Utilitaristas y contractualistas, cosmopolitas y feministas, liberales, comunitaristas y marxistas entraron a fondo en la deliberación pública. La propiedad privada, la herencia, la meritocracia, el estado de bienestar, la renta básica universal, apenas nada quedó por discutir. Fue tal la acumulación de argumentos que en 1993 Rawls publicó un segundo libro, titulado "El liberalismo político", en el que replicó a sus críticos, no sin corregir algunos postulados.

El propósito de Rawls fue encontrar una fórmula que conjugue satisfactoriamente la libertad con la igualdad y la eficiencia económica, los valores más apreciados en la sociedad occidental. Concede prioridad a la libertad, pero el liberalismo que propone no se conforma con proteger al individuo de cualquier interferencia que pueda limitar el ejercicio de su derecho a la autodeterminación, haciendo abstracción del resto de las personas con las que convive, sino que pretende organizar una sociedad que combine la máxima libertad posible de todos, no de unos a costa de otros. Rawls aspira a poner los cimientos de un orden social justo, que no es lo mismo que igualitario, mediante un acuerdo.

Y es en este punto donde el liberalismo de Rawls se encuentra con la socialdemocracia. Hace un siglo Werner Sombart trató de explicar la llamativa ausencia del socialismo en Estados Unidos. Hoy no deja de ser un tanto paradójico que la socialdemocracia europea, escasa de ideas y en crisis, se nutra ideológicamente con la producción de los filósofos norteamericanos más destacados, Rawls, Dworkin y Sandel, avanzadilla de un liberalismo evolucionado, mucho más complejo, sofisticado y, por qué no decirlo, progresista, que el clásico del siglo anterior.

El libro de Angel Puyol es una introducción perfecta a la obra de Rawls. La abarca entera, de forma clara y breve expone su desarrollo básico y la ubica en su contexto, de manera que permite comprender sus limitaciones, en particular las que se encuentran al querer hacer la traslación de su teoría de la justicia a la esfera global, las relaciones entre hombre y mujer o los cuidados en el ámbito intrafamiliar. Téngase en cuenta que Rawls elaboró su teoría antes de la última y definitiva globalización y en plena eclosión del movimiento feminista. La tarea no era fácil, pero el profesor Puyol ha conseguido poner a Rawls al alcance de todos.

