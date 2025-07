Letterboxd, la red social cinéfila que no deja de sumar adeptos

Quien más, quien menos ha tenido algún día en que ha pensado en abandonar Instagram, X o Facebook, e incluso la supuestamente idílica Bluesky. Por cada beneficio que podrían tener, hay múltiples riesgos por encarar día tras día. Pero una red social agradable es posible, como demuestra la existencia (e imparable crecimiento) de Letterboxd, la aplicación y sitio web de origen neozelandés que permite puntuar y reseñar películas, entre otras muchas utilidades ligadas a la cinefilia.

A principios de la década pasada, a su cofundador Matthew Buchanan se le hacía extraño que no existiera una especie de Last.fm de las pelis. ¿Por qué no convertirlo en proyecto personal de Cactuslab, el estudio de diseño web que comparte con Karl von Randow? Tras su presentación en 2011, se convirtió en nuevo sitio feliz de cinéfilos extremos y críticos que necesitaban dar a conocer su trabajo; no fue hasta la llegada de la pandemia –cuando la gente veía más que nunca y se comunicaba virtualmente más que nunca– que se convirtió en algo más masivo. En enero de 2021 habían casi doblado el número de usuarios respecto a ese momento del año anterior: de 1,7 millones de cuentas pasaron a los tres millones. Hoy por hoy, dos años después de ser adquirida por el 'holding' canadiense Tiny, Letterboxd puede alardear de más de 20 millones de usuarios.

Sus mejores usos

El crítico de cine y profesor en la ESCAC Gerard Casau se dejó atraer en un primer momento por "su diseño, elegante e intuitivo y que da juego a los carteles e imágenes de las películas". Hace mucho uso de la 'watchlist', un vistoso listado en el que puedes guardar los títulos que te apetece ver, y que en su caso "se parece más a la pila de libros por leer, que más que bajar crece cada día”. También encuentra mucho potencial a la creación de listas: "Sabiendo, por ejemplo, que Letterboxd es el espacio predilecto entre las generaciones más jóvenes para comentar cine, hice una lista para mis alumnos de ESCAC en la que ir recopilando las películas que analizamos durante la asignatura [Historia del Cine II], y otras a las que quizá no pudimos prestar atención pero que consideraba interesante que tuvieran en el radar". Expertos en listas son los creadores de Top FilmTuiter, cuenta de X, Bluesky y Letterboxd que las confecciona a partir de encuestas. Este mismo año, su equipo ha comisariado el ciclo 'Vanguardia musical' en la Cineteca Madrid. De Letterboxd al cielo.

Noel Murray, periodista y crítico cinematográfico y televisivo conocido por su trabajo en 'The New York Times' o 'The A.V. Club', introduce aquí sus visionados religiosamente desde hace ya trece años. "Lo uso como un registro personal", nos explica. "Nunca escribo reseñas, porque normalmente tengo demasiadas otras cosas por escribir, pero siempre pongo estrellas. Si van a poner una peli de cine negro en TCM, pero chequeo Letterboxd y veo que ya la vi hace ocho años y le di dos estrellas, busco otra cosa que hacer".

Una red social casi tranquila

Tan relajado puede ser el ambiente en Letterboxd que, de hecho, uno casi puede olvidar que esto es una red social. "Creo que el factor diferencial de Letterboxd respecto a otras redes es que no parece llevar al usuario a comportarse de una determinada manera, sino que la puedes gestionar a tu medida", apunta Casau. "Puede ser, efectivamente, una red social, una base de datos, un blog personal o un foro. O todo a la vez".

Sea como sea, es un poco inevitable (qué lástima, aquí también) la aparición de la envidia, la angustia o el rencor. Si en Instagram puede zarandearnos que alguien cuelgue un carrusel de la vacación ideal, aquí puede darnos la mañana que alguien tenga acceso a una película esperada mucho antes de lo que podremos tenerlo nosotros. "Genera algo de estrés", admite Murray. "Tengo un amigo que presta mucha atención a lo que logueo y a veces se ríe de mí porque puedo haberme pasado la semana viendo viejas pelis mediocres y seguir sin ver algunos de los títulos más aclamados del año".

También puede pasar que la vida te arrolle, o que seas nuevo padre, y que introducir una o dos películas a la semana, o incluso ninguna, te haga sentir un perdedor en este nuevo juego. "A mí no me angustia no loguear demasiado –dice Casau–, pero sí que me da rabia no poder llevar un registro actualizado de una parte considerable de las películas que veo por mi trabajo en los comités de selección de los festivales de Gijón y Sitges, y con las que conviene mantener cierta discreción".

Sus miembros 'VIP'

Además de cinéfilos y críticos, en la comunidad Letterboxd encontramos a los propios festivales y a los creadores de las películas que en ellos se proyectan: cineastas, actores, directores de fotografía, etcétera, etcétera, etcétera. Entre los primeros destaca el maestro del terror Mike Flanagan ('La maldición de Hill House'), que además de ir señalando sus visionados, destaca lo que más le ha gustado (otorgándoles el consabido corazón) y escribe reseñas bastante a menudo. Otros directores con cuenta son Sean Baker, reciente ganador de cuatro Oscar por 'Anora', quien ha dejado clara su pasión por la exploitation, o Christopher McQuarrie, firmante de las últimas entregas de 'Misión: Imposible', que cuando hace reseñas, las hace de verdad y se marca textos largos.

El perfil de Mike Flanagan en Letterboxd / Archivo

Entre las cuentas de actores, destaca la del matrimonio formado por Carrie Coon ('The White Lotus') y el además dramaturgo Tracy Letts, con la que tenemos acceso a sus visionados conyugales o en familia; su hijo es fanático de las películas de monstruos. También se puede seguir a Ayo Edebiri (Sydney de 'The Bear'), aunque sus reseñas quizá ya no sean tan impulsivas y sinceras como lo fueron hace un tiempo. "Sufrió mucho acoso después de introducir un comentario con cierta sorna sobre 'Saltburn' y desde entonces mide mucho más sus palabras", recuerda Casau.

Dentro del ámbito español, encontramos a directores como Paco Plaza ('Verónica'), con algunas reseñas breves en su haber, o Pablo Hernando ('Una ballena'), que no escribe críticas pero loguea con regularidad; hace poco ha revisado tanto '28 días después' como… 'Felipe y Letizia: deber y querer'. También bastante activo es el actor y guionista Brays Efe ('Paquita Salas', 'Pedro x Javis'), entre cuyas listas hay una impagable dedicada a “Alienígenas españoles”.

La asignatura pendiente de Letterboxd son las series; de momento, solo se pueden introducir las más cortas, las miniseries. Murray ya está contento con las cosas como son: "Tampoco estoy seguro de que mis amigos necesiten saber cuántos episodios de ‘Perry Mason’ o ‘Se ha escrito un crimen’ he visto en una semana… ¡O darse cuenta de las muchas series de prestigio que empiezo y no termino!".