Sophie White, terror y enfermedad mental: "Una madre posparto es casi tan vulnerable como el bebé"

Sophie White tiene múltiples caras. Ganó el prestigioso premio Shirley Jackson de literatura de horror con ‘Donde yo termino’ (La biblioteca de Carfax), su único libro publicado en España, pero presenta dos pódcast de comedia (‘Mother of Pod’ y ‘The Creep Dive’) y publica novelas sobre el ridículo del mundo ‘influencer’ con portadas coloridas dignas de los tiempos más petardos de la lamentablemente etiquetada como ‘chick lit’. Pero en un tono u otro sobrevuela sobre los mismos temas, como la carga psicológica que conlleva la maternidad (en su blog sobre el tema ofrece en broma un kit de autoesterilización gratis por cada episodio), los cuidados de las personas dependientes o la salud mental. De ellos hablamos aprovechando su presencia en el Festival Celsius de Avilés.

“Sí. No tengo dos caras, creo que son tres o cuatro. Soy una gran fan del terror, me encanta el gore, crecí obsesionada por Stephen King, Shirley Jackson, incluso con los libros infantiles ‘Pesadillas’. Aunque empecé en la ficción comercial romántica y con portadas coloridas, también en esos libros hay temas más oscuros, como el duelo, la adicción o las enfermedades mentales; estas personas que representan las vidas para un público que no conocen forman parte de una cultura realmente aterradora”, explica White, que en sus obras de no ficción (‘Mi cuerpo y otras historias de terror’) ha tratado problemas que ha tenido que superar, como la adicción al alcohol o la bipolaridad.

Una isla con pescadores que se ahogan y costumbres siniestras

En ‘Donde yo termino’ lo hace aún más específicamente. Aunque tuvo que prepararse para llegar hacerlo con esta crudeza. En una isla, una abuela y una nieta, Aioleann, tienen a su cargo a la madre de esta, en estado catatónico: para ellas es “la cosa de la cama” y la crueldad con la que la tratan obliga al lector a pausar la lectura en más de un momento para tomar aliento. A esa isla llega una pintora en pleno proceso de postparto para una residencia artística… y la joven empieza a volcar todo su interés y sus ‘cuidados’ en esa madre por la que se siente enfermizamente atraída y el niño que le despierta unos celos extremos.

‘Donde yo termino’ podría definirse también como ‘folk horror’. Esas historias en comunidades rurales aisladas que guardan secretos que pueden llevar a la perdición al inocente recién llegado. El gaélico está presente constantemente. “Siento que a veces lo irlandés se representa de forma cursi, un paisaje verde, los duendes, la versión americanizada del irlandés que baila y bebe... lo llamamos "irlandés de escenario" en Irlanda. Yo quería escribir sobre la crudeza del paisaje irlandés y de su idioma, que procede de generaciones de personas que realmente han luchado por su libertad y la fuerza para poseer su propia identidad”, explica, progresivamente reivindicativa. “Como resultado de la ocupación inglesa de Irlanda, tuvimos una hambruna catastrófica en el siglo XIX que aniquiló a la población. Y mientras ocurría, los ingleses exportaban alimentos. Fue particularmente atroz. Hay un trauma arraigado en la isla de Irlanda”, concluye. “Algo muy oscuro”, dice. “Aunque el ‘folk horror’ es también un subgénero divertido en el que adentrarse y experimentar con las tradiciones imaginarias de estas comunidades aisladas. Y también donde la verdadera tradición puede integrarse”.

En su isla algunas de estas tradiciones son reales. Como que los pescadores no sepan nadar, lo que hace que se ahoguen con más frecuencia de la necesaria y sus jerseys tengan pequeñas señales para identificar de qué familia es el cadáver cuando el mar lo devuelva deformado y devorado. No, en cambio, lo de colgar los cadáveres de acantilados en lugar de enterrarlos. Aunque lo de colgar gente por el cuello y dejarlos expuestos tenga una larga tradición, bromea… durante la dominación británica.

En el libro lidia con las ideas negras que pueden pasar por la cabeza incluso de los cuidadores más abnegados. “Mi padre, en la vida real, tuvo alzheimer de muy joven. Y pasó sus últimos años en una cama, como la madre de esta novela. Sin hablar, sin contacto visual, tenía que ser alimentado. Siempre pensé que me recordaba a estar enterrado vivo dentro de mi propio cuerpo. Así que eso definitivamente se trasplantó a esta historia. Quería explorar la tensión entre cuidar a alguien y luego estar resentido, y cómo, si realmente, si toda tu existencia se reduce a cuidar a alguien, eso se vuelve muy tóxico”.

El lector no solo sufre con la madre, aunque al final haya una liberación agridulce. También por el hijo y su madre en plena depresión postparto. “Es muy aterrador lo vulnerables que son los niños. Tengo hijos, y cuando eran bebés, siempre me daba mucho miedo pensar cuánto me necesitaban y cómo yo era todo su universo. Sentía una enorme presión. Con el bebé del libro quería que Aioleann hiciera cosas muy insidiosas para jugar con la paranoia de Rachel, la artista; una madre posparto es casi tan vulnerable como el bebé”.

La enfermedad mental

Toda su obra de no ficción, dice “ha tratado de enfermedades mentales de una manera u otra”. En su pódcast sobre maternidad quería “eliminar el aislamiento de las mujeres, especialmente de las que acaban de tener bebés y creen que algo anda mal porque lloran todo el tiempo, tienen miedo o están muy deprimidas”. Su primer libro, ‘Recetas para una crisis nerviosa’, mezcla recetas de cocina con la crisis que le llevó a un ingreso psiquiátrico a los 22 años. No encontró referencias útiles sobre lo que le sucedía. “Solo historias aterradoras sobre personas que enfermaban gravemente y luego se suicidaban. Era lo último que necesitaba leer. Necesitaba leer sobre alguien que había estado muy enfermo y lo había superado. Así que cuando tuve la oportunidad de escribir mi primer libro, supe que quería escribir esa historia. Sentí que nunca más tenía que ocultar nada en mi trabajo como escritora. Si intentas ocultar quién eres, estás siendo deshonesto. Así que ese libro me abrió el camino para hablar de cómo tras dejar de consumir drogas el problema pasó a ser con el alcohol. Y del trastorno bipolar que me diagnosticaron demasiado tarde, a los 30 años”.

Defiende la necesidad y la oportunidad de hablar abiertamente de ello. “Me siento muy a gusto porque creo que contribuyo a demostrar que puedes ser bipolar, pero aún puedes tener una familia, o puedes ser bipolar y aún puedes tener muy buenos amigos o sentirte recompensado por tu trabajo. Si hubiera visto eso cuando enfermé por primera vez a los 22 años, hubiese sido todo muy diferente”.