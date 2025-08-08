Atropello
El cantante Jaume Anglada, crítico tras ser arrollado por un coche que se ha dado a la fuga en Palma
Se encuentra ingresado en Son Espases en estado de extrema gravedad
El conductor ha sido detenido
El conocido cantante mallorquín Jaume Anglada se encuentra ingresado en estado muy grave tras ser arrollado por un vehículo que se ha dado a la fuga cuando circulaba por Palma con su motocicleta.
El accidente ha ocurrido este viernes alrededor de la 1:30 horas de la madrugada a la altura del número 305 de la calle Joan Miró de Palma cuando Anglada, que circulaba con una vespa, ha sido arrollado por un coche.
El cantante de 52 años, que llevaba un casco de pequeñas dimensiones, ha sufrido graves lesiones en la cabeza y ha sido trasladado de urgencia en ambulancia al hospital de Son Espases, donde ha quedado ingresado en estado de extrema gravedad y con un politraumatismo.
Conductor detenido
La Policía Local ha interrogado a varios testigos del accidente que han detallado las características del vehículo y la matrícula, lo que ha permitido detener horas después a su conductor, que se había dado a la fuga.
Se trata de un joven de unos 20 años que ha sido arrestado en su casa acusado de lesiones por imprudencia grave y abandono del lugar del accidente. Además, también podría ser acusado de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas ya que en el momento de su detención presentaba síntomas de haber consumido alcohol.
En la Copa del Rey
Jaume Anglada había participado hace pocos días en los actos sociales de la Copa del Rey de Vela MAPFRE, celebrada en Palma.
El pasado fin de semana ofreció un concierto en el Real Club Náutico de Palma al que asistió el rey Felipe VI.
