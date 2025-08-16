Honor rechazado

Tom Cruise declina recibir un premio a su trayectoria de manos de Trump

El actor ha rechazado recibir el prestigioso galardón del Kennedy Center alegando que "problemas de agenda" le impiden asistir a la ceremonia, según ha desvelado el 'Washington Post'

Tom Cruise, durante la presentación de 'Misión Imposible: Sentencia final' en el último festival de Cannes

Tom Cruise, durante la presentación de 'Misión Imposible: Sentencia final' en el último festival de Cannes / VALERY HACHE / AFP

Rafael Tapounet

Rafael Tapounet

El actor y productor Tom Cruise, probablemente una de las estrellas más rutilantes y poderosas del Hollywood actual, ha dicho 'no' a Donald Trump. Según ha desvelado el diario 'Washington Post', el protagonista de 'Misión: Imposible' ha declinado recibir de manos del presidente de Estados Unidos el Premio Kennedy Center por su trayectoria alegando "problemas de agenda". El galardón, que desde 1978 concede el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, es la más alta distinción que otorga el gobierno del país de las barras y las estrellas a sus artistas.

Trump anunció el pasado miércoles los nombres de los cinco elegidos para recibir este año el Premio Kennedy Center en una gala televisada que tendrá lugar en diciembre y que él mismo presentará: son el grupo de rock Kiss, el actor y director Sylvester Stallone, el cantante de country George Strait, el actor británico Michael Crawford y la cantante de soul y disco Gloria Gaynor. Según la Casa Blanca, la selección fue decidida "en un 98%" por el propio presidente, quien, por cierto, no tuvo reparo en asegurar que en un futuro próximo, "tal vez el año que viene", se premiará a sí mismo.

Ahora bien, citando fuentes del Centro John F. Kennedy, el 'Washington Post' asegura que en el quinteto original de agraciados figuraba el nombre de Tom Cruise, pero que el equipo del actor había respondido a la invitación señalando que su presencia en la ceremonia no iba a ser posible porque tenía otros compromisos.

Un perfil apolítico

Más allá de su pertenencia a la Iglesia de la Cienciología y de su labor en apoyo a los veteranos del Ejército estadounidense, el protagonista de 'Nacido el 4 de julio' se ha mantenido siempre alejado de cualquier pronunciamiento político. Durante la reciente promoción del estreno de la última entrega de la serie 'Misión: Imposible', el actor se negó a responder preguntas sobre Trump o sobre cómo la controvertida estrategia arancelaria del presidente podía afectar a la producción cinematográfica.

Cruise no sería, en cualquier caso, el primer artista que rechaza la distinción gubernamental por discrepancias políticas. El director, guionista y actor Mel Brooks declinó en 2009 recibir el Premio Kennedy Center de manos de George W. Bush. Y en 2017, durante el primer mandato de Trump, el productor y guionista Norman Lear decidió no acudir a la tradicional gala de celebración de los premios en la Casa Blanca aunque sí recogió el galardón en una ceremonia a la que no asistió el presidente.

