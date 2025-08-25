Reacciones

Actores, políticos y otras personalidades despiden a Verónica Echegui: "Un talento y una humildad enormes"

Desde Pedro Sánchez hasta las organizaciones más destacadas del cine español dan su último adiós a la intérprete

Verónica Echegui.

Verónica Echegui. / EFE

J.E. / EFE

Madrid

Diversas personalidades del mundo de la cultura, el cine y la política han despedido a través de sus redes sociales a la actriz Verónica Echegui, fallecida este lunes a los 42 años en Madrid.

En primer lugar, el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado este lunes el talento y la humildad "enormes" de la actriz Verónica Echegui y se ha declarado impactado por la noticia de su fallecimiento. En un mensaje en X, ha enviado además un sincero abrazo a la familia y amigos de la actriz en estos momentos tan duros.

"Recibo impactado la noticia del fallecimiento de Verónica Echegui, una actriz con un talento y una humildad enormes que se marcha demasiado joven", ha señalado el jefe del Ejecutivo en su mensaje.

La actriz Verónica Echegui, cuatro veces nominada al Goya y que se dio a conocer por su papel de La Juani en la película de Bigas Luna de 2006, ha fallecido en Madrid a los 42 años, según ha informado la Unión de Actores y Actrices en sus redes sociales.

Además, diversas instituciones y personalidades del mundo de la cultura y el cine han querido también rendir homenaje a la intérprete fallecida.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Xabi Alonso elogia al Tartiere tras el duelo ante el Oviedo: 'Mis jugadores han dicho que el ambiente era precioso
  2. Fallece el poleso Ramón Fernando García Gutiérrez, histórico ciclista máster que fue varias veces campeón de Asturias
  3. El lamento de Juanma Castaño ante el inminente cierre de un restaurante histórico de Gijón: 'El mejor chigre del mundo
  4. Éxtasis en la llegada del Real Madrid a Asturias: autógrafos de Mbappé y Vini, esperas desde las cinco de la madrugada, y hasta algún desmayo...
  5. Indra inicia su despliegue en Asturias: la multinacional empieza a fichar a un centenar de ingenieros para la planta de blindados del Tallerón
  6. “Oh, Enzo Cazorla”: el golazo del hijo de la leyenda azul ante el Sporting
  7. Dos menores de edad heridos tras un fuerte accidente en Gijón: el vehículo acabó estrellado contra una casa
  8. Crónica de un Descenso Folklórico que asciende a lo más alto batiendo todos sus récods y con El Otero Team como ganador

El padre de Lamine Yamal estalla en redes y lanza un mensaje contundente sobre Barcelona

El padre de Lamine Yamal estalla en redes y lanza un mensaje contundente sobre Barcelona

Adiós a Verónica Echegui: el cine español llora la muerte de una de sus actrices más queridas

Adiós a Verónica Echegui: el cine español llora la muerte de una de sus actrices más queridas

¡Ya es oficial! Lamine Yamal y Nicki Nicole confirman su romance con una foto de lo más romántica

¡Ya es oficial! Lamine Yamal y Nicki Nicole confirman su romance con una foto de lo más romántica

Si a pesar de cuidar tu alimentación no adelgazas, el problema podría estar en tu biología: el método que sí funciona para perder peso

Si a pesar de cuidar tu alimentación no adelgazas, el problema podría estar en tu biología: el método que sí funciona para perder peso

Esta es la cantidad límite de pasta que puedes comer al día: lo que le pasa a tu cuerpo si la superas

Esta es la cantidad límite de pasta que puedes comer al día: lo que le pasa a tu cuerpo si la superas

Etapa 3 de la Vuelta a España 2025, en directo

Etapa 3 de la Vuelta a España 2025, en directo

Esta es la cantidad límite de arroz que puedes comer al día: lo que le pasa a tu cuerpo si la superas

Esta es la cantidad límite de arroz que puedes comer al día: lo que le pasa a tu cuerpo si la superas
Tracking Pixel Contents