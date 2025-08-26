GALARDÓN
La actriz Jennifer Lawrence, premio Donostia del 73 Festival de Cine de San Sebastián
Este es el segundo Premio Donostia anunciado por el certamen donostiarra para su edición de 2025, tras el que se entregará a la productora Esther García
EFE
San Sebastián
La actriz estadounidense Jennifer Lawrence recibirá uno de los premios Donostia de la 73 edición del Festival de Cine de San Sebastián, que se celebrará del 19 a 27 de septiembre.
Este es el segundo Premio Donostia anunciado por el certamen donostiarra para su edición de 2025, tras el que se entregará a la productora Esther García, vinculada al cine de Pedro Almodóvar en la empresa El Deseo.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Xabi Alonso elogia al Tartiere tras el duelo ante el Oviedo: 'Mis jugadores han dicho que el ambiente era precioso
- El 'a segunda' de Vini y la confusa peineta de Florentino que incendian la polémica del Oviedo-Real Madrid
- Colas en Lidl, el pequeño electrodoméstico con el que ahorrarás mucho dinero está casi a la mitad de su precio
- El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz amplía la instrucción del 'caso Brigantina
- Pasión y récord en el Tartiere: el estadio del Oviedo registró la mejor entrada de su historia con la visita del Real Madrid
- Asturias busca 'Pueblo ejemplar': ¿cuál de estos 34 lugares recibirá la visita de la Familia Real?
- EN IMÁGENES: ¿Estuviste en el Tartiere? Así fue el esperado partido entre el Oviedo y el Madrid
- El lamento de Juanma Castaño ante el inminente cierre de un restaurante histórico de Gijón: 'El mejor chigre del mundo