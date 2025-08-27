Oriente Próximo
Almodóvar se suma a la campaña que pide al Gobierno romper relaciones con Israel
El cineasta manchego pide al Gobierno esa ruptura "en repulsa por el genocidio que (Israel) está llevando a cabo contra el pueblo gazatí a ojos del mundo entero"
EFE
El cineasta Pedro Almodóvar se ha sumado a la campaña en redes sociales del colectivo Artistas con Palestina pidiendo al Gobierno español que rompa relaciones "diplomáticas, comerciales y de todo tipo" con Israel.
A través de un vídeo en la cuenta de la productora El Deseo en Instagram, Almodóvar pide al Gobierno esa ruptura "en repulsa por el genocidio que (Israel) está llevando a cabo contra el pueblo gazatí a ojos del mundo entero".
También le pide al presidente del Gobierno que "trate de convencer a los aliados europeos para hacer lo mismo y que se unan a esta repulsa".
Artistas como Luis Tosar, Adriana Ugarte, Juan Diego Botto o Miguel Ríos se han movilizado contra el genocidio en Gaza a través de esta campaña que comenzó el pasado viernes y que invita a todos los ciudadanos a plantear sus preguntas al Gobierno en relación con este conflicto.
El objetivo final es llevar esas preguntas al Congreso de los Diputados en una segunda fase.
Marta Nieto, Carlos Bardem, Tristán Ulloa, Sara Sálamo, Ana Wagener o Luis Zahera también han participado en la campaña a la que en las últimas horas se han sumado Omar Ayuso, Joaquín Reyes, Nerea Barros o Ana Fernández, pidiendo medidas contundentes ante las violaciones, torturas, asesinatos y hambruna infantil perpetradas en Gaza.
