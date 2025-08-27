ÓBITO
Muere el actor Eusebio Poncela a los 79 años
El intérprete madrileño, chico Almodóvar en los 80, tuvo una prolífica carrera en el cine con títulos tan populares como 'La ley del deseo', 'Matador' y 'La herencia Valdemar'
Pedro del Corral
Eusebio Poncela ha muerto en Madrid este miércoles a los 79 años, según ha adelantado Cadena Ser. El actor, chico Almodóvar en los 80, tuvo una prolífica carrea en el cine con títulos tan populares como La ley del deseo, Matador y La herencia Valdemar.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Pablo Vázquez, concejal de Festejos de Laviana: 'Es falso que las embarcaciones del Descenso Folklórico del Nalón se hagan en Valencia
- No es un niño de teta, es un paisano': la indignación del empresario cárnico Daniel Berdasco, tras expulsar el mercado de ganados de Siero a su hijo por ser menor de edad
- Desagradable final en las fiestas de Contrueces de Gijón: 'Tekila' suspende su actuación tras recibir un botellazo uno de sus miembros
- Muere un conocido empresario cántabro al despeñarse en una ruta de los Picos de Europa
- Xabi Alonso elogia al Tartiere tras el duelo ante el Oviedo: 'Mis jugadores han dicho que el ambiente era precioso
- Monumental susto en la playa de Tapia: un joven cae al agua en plena marejada y resulta ileso
- Con palos y a voces: la pelea 'flash' entre dos ganaderos en el Concurso de San Agustín de Avilés
- Fracasa el ensayo nacional de la jornada laboral de cuatro días como el que hará Asturias