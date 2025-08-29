VIDEOPODCAST
Miqui Otero: "La mentira es otra manera de llamar a la ficción"
El escritor, que el año pasado publicó ‘Orquesta’, novela con la que saltó a Penguin Random House, uno de los dos grandes grupos editoriales en España, protagoniza el nuevo episodio de ‘Libros y Cosas’
María Soto
Miqui Otero (Barcelona, 1980), que en 2024 recibió el elogio unánime de la crítica con su novela ‘Orquesta’ (Alfaguara), con la que dio el salto a Penguin Random House, uno de los dos grandes grupos editoriales en España, tras una trayectoria ligada a sellos independientes como Alpha Decay o Blackie Books, es esta semana el invitado de Inés Martín Rodrigo y Álex Sàlmon en ‘Libros y Cosas’, el videopodcast del suplemento literario ‘ABRIL’ de Prensa Ibérica.
"Yo creo que empecé a fabular cuando empecé a hablar, que igual lo primero que dije ya fue una frase que formulaba una invención, una mentira", responde Otero ante la pregunta inicial de Martín Rodrigo, que lo define como un "gran fabulador" y le plantea cuándo empezó su idilio con la narración. La ida de los familiares gallegos que se habían ido a América le influyó mucho en ese sentido, ya que de ellos llegaban cartas o alguien que los había visto y contaban historias fabulosas.
"De aquellos pequeños retazos se inventaban cómo le iba al fulano, qué tipo de vida estaba llevando", algo que cuando Otero era niño sucedía continuamente. Así, empezó a entender "cómo a veces esas mentiras, que es otra manera de llamar a las ficciones, sirven para maquillar la miseria y para hacer más tolerable la vida".
Eso hizo que desde muy pequeño empezara a escribir cuentos de fantasmas dandis, como aquella serie que concibió con seis años llamada ‘Sabanito’. Desde ahí le viene el cuento y, con alguna interrupción en la adolescencia, Otero siempre ha escrito. El autor también recuerda haber comenzado a leer, como todos los buenos escritores, mucho y desde muy pequeño, y así lo comparte con Sàlmon y Martín Rodrigo.
Después de escribir una novela como ‘Simón’, con la que Otero logró un enorme éxito de crítica y lectores, la pregunta obligada era qué haría a continuación, duda que el autor logró despejar alumbrando un libro "extraordinario", en palabras de Martín Rodrigo, ‘Orquesta’, en el que viaja desde Barcelona hasta la aldea gallega de su infancia y donde la Música es la narradora, quien cuenta la historia. Una obra en cuya concepción, según cuenta, tuvo mucha influencia "de dónde venía yo, de dónde había salido esa primera inquietud fabuladora, y todo encajó, pensé que era un buen momento para ello". Y quiso que todo transcurriera durante una noche de verano en una verbena de pueblo.
Con ‘Orquesta’, Otero encontró de dónde viene y se reenamoró de su terreno literario, que es Barcelona, ciudad a la que volverá en su siguiente novela, que ya está escribiendo.
Puedes ver aquí todos los episodios del videopodcast 'Libros y cosas'
- El Alcalde de Siero, sobre la expulsión de un menor del mercado de ganados: 'Es una cuestión de seguridad; este año ya hubo dos accidentes por cornadas
- Las gangas que la Seguridad Social subasta en Asturias: un piso en la céntrica calle Matemático Pedrayes de Oviedo por menos de 30.000 euros
- Acuerdo entre el Real Oviedo y la Real Sociedad: Javi López llega cedido para el lateral zurdo
- Balcones del paraíso: La Farrapona, el mirador que flota en el aire
- Un guardia civil fuera de servicio evita un incendio forestal en Llanes e identifica al autor, un vecino del concejo de 55 años
- Ni insultos a Pedro Sánchez de la afición azul ni cánticos racistas a Vinicius: esta es la verdad de lo que pasó en el Tartiere durante el Oviedo-Real Madrid
- Reunión urgente de los empresarios de Cabrales ante la alarma y las cancelaciones turísticas generadas por los incendios
- Más de dos horas de atasco en la autopista 'Y' por el choque entre una autocaravana y un camión (con un herido)