Música
Radiohead ofrecerá cuatro conciertos en Madrid en noviembre, los únicos en España, dentro de su corta gira europea
La banda de Thom Yorke y Johnny Greenwood llevaba siete años alejada de los escenarios
La banda británica Radiohead ha anunciado que ofrecerá cuatro conciertos en Madrid en dentro de la corta gira que hará por diferentes países europeos a final de año. Será los días 4, 5, 6 y 8 de noviembre en el Movistar Arena.
La gira comprenderá un total de 20 conciertos que tendrán lugar en cinco ciudades de Europa: además de Madrid, Bolonia, Londres, Copenhague y Berlín.
En un mensaje a sus fans hoy, Philip Selway, batería de la banda de Radiohead ha comunicado lo siguiente: "El año pasado, nos reunimos para ensayar, solo por el gusto de hacerlo. Después de una pausa de siete años, se sintió muy bien volver a tocar las canciones y reconectarnos con una identidad musical que se ha alojado en lo más profundo de nosotros cinco. También nos hizo querer tocar algunos shows juntos, así que esperamos que puedas asistir a una de las próximas fechas. Por ahora, solo serán estos, pero quién sabe a dónde conducirá todo esto".
Las entradas se podrán comprar a partir del viernes 5 de septiembre en radiohead.com.
