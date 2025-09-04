Cine
'Scarlett', una versión mágica de 'Hamlet' en anime, cala hondo en Venecia
Lo nuevo del japonés Mamoru Hosoda, ‘Scarlett’, es una nueva versión de ‘Hamlet’ que convierte el personaje titular en una chica
Nando Salvà
El japonés Mamoru Hosoda lleva toda su carrera creando fantasías anime increíblemente imaginativas y estilizadas -películas como ‘Summer Wars’ (2009), ‘El niño y la bestia’ (2016) y ‘Belle’ entre ellas- con el fin de explorar dinámicas familiares y retratar con belleza asombrosa el traumático proceso de hacerse mayor. También presentado fuera de concurso en el certamen veneciano, su nuevo largometraje cumple esa doble misión reinventando uno de los grandes clásicos de la literatura universal.
En concreto, ‘Scarlett’ es una nueva versión de ‘Hamlet’ que no solo convierte el personaje titular en una chica sino que, en lugar de dotarlo de la capacidad para comunicarse con el fantasma de su padre como originalmente hizo Shakespeare, lo sitúa junto a todos los muertos de la historia en un limbo ubicado entre el cielo y el infierno y aparentemente diseñado como una mezcla del Poniente de ‘Juego de Tronos’ y la Tierra Baldía de la saga ‘Mad Max’. Allí, mientras trata de vengar la muerte de su padre asesinando a su tío, la joven se cruza con un enfermero procedente del mundo moderno -es complicado- que le muestra la posibilidad de un futuro sin odio ni sed de retribución.
Como de costumbre en su cine, Hosada se muestra extraordinariamente habilidoso tanto en el manejo de las escenas de acción como en el de la emoción; ‘Scarlett’ no solo rebosa imaginación y energía visuales, sino que las usa para calar sorprendentemente hondo. “Mientras somos testigos de conflictos desgarradores en todo el mundo, creo que tomar la elección de vivir juntos en armonía es lo que nos conducirá hacia algo mejor”, afirma el maestro nipón. “Es lo que he querido proponer haciendo esta película”.
